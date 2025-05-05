Orts- und Heimatverein Rheydt-Pongs lädt zum Pongser Dorffest

Beim Pongser Dorffest am 27. und 28. Juni im Pongser Wäldchen wartet wieder ein buntes Programm für die ganze Familie und der ökumenische Gottesdienst zum Abschluss.

Der Orts- und Heimatverein Rheydt-Pongs e.V. lädt am Samstag, 27. Juni, und Sonntag, 28. Juni, wieder zum Pongser Dorffest ins Pongser Wäldchen ein. Das traditionsreiche Fest, das seit 1991 existiert, beginnt am Samstag um 15 Uhr mit dem beliebten Kinderfahrradkorso. Treffpunkt ist am Pongser Wäldchen. Im Anschluss erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Vorgesehen sind unter anderem Beiträge von Kindertagesstätten, dem Verein Oldri, der Tanzschule Hölters, dem Schulchor der Hermann-Gmeiner-Schule sowie dem Turnverein Eintracht Rheydt-Pongs. Auf dem Gelände wird es weitere Angebote und Aktionen geben, unter anderem mit dem Hundesportverein Rheydt, dem Fußballverein SC Viktoria Rheydt 04, der Feuerwehr, kreativen Angeboten von Kitas und der evangelischen Gemeinde sowie voraussichtlich einer Hüpfburg und Ponyreiten. Im angrenzenden Bethaus der evangelischen Kirchengemeinde ist zudem ein Trommel-Workshop mit Wilfried Stelter und der Gruppe „Groove for all“ geplant. Der Orts- und Heimatverein Rheydt-Pongs und der Bethaus Verein sind langjährige Kooperationspartner.

Für das leibliche Wohl sorgen Getränke- und Imbissstände, Cafeteria, Waffelstand, Cocktailbar und Weinstand. Auch die große Tombola gehört wieder zum Programm. Am Samstagabend spielt ab 19.30 Uhr die Band „Challenger“ live und sorgt für den musikalischen Ausklang des ersten Festtages bis 22 Uhr. „Das Pongser Dorffest ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil unseres Vereins- und Ortslebens. Es bringt Menschen zusammen, stärkt die Gemeinschaft vor Ort und zeigt, wie lebendig Pongs ist“, sagt Christian Breuer, 1. Vorsitzender des Orts- und Heimatvereins Rheydt-Pongs e.V. „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit vielen Helferinnen und Helfern, Vereinen, Einrichtungen und Unterstützern wieder ein Fest für alle Generationen auf die Beine zu stellen, und spüren Jahr für Jahr mehr, dass das Dorffest auch über die Pongser Gemeinschaft hinaus beliebt ist. Das ist für uns alle ein gutes Zeichen.“

Am Sonntag, 28. Juni, beginnt das Dorffest um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Open-Air-Gottesdienst der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde. Anschließend lädt der Orts- und Heimatverein zum Frühschoppen ein. Danach klingt das Dorffest in geselliger Atmosphäre aus. Der Orts- und Heimatverein Rheydt-Pongs e.V. freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus Pongs, Rheydt und der Umgebung. Helfende sind für den Aufbau am Freitag, 26. Juni, und den Abbau am Sonntag, 28. Juni, jederzeit willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

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Orts- und Heimatverein Rheydt – Pongs e.V.

Herr Prof. Dr. Patrick Peters

Forststraße 39

41239 Mönchengladbach

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email : info@heimatverein-pongs.de

Der Orts- und Heimatverein Rheydt-Pongs e.V. engagiert sich seit vielen Jahren für das gemeinschaftliche Leben im Stadtteil Pongs. Unter dem Motto „I love Pongs“ bringt der Verein Menschen, Vereine und Einrichtungen vor Ort zusammen, stärkt das Wir-Gefühl und setzt sich dafür ein, Traditionen zu bewahren und zugleich zeitgemäße Angebote für den Stadtteil zu schaffen. Zu den Aktivitäten gehören unter anderem das Pongser Dorffest, die Seniorenfeier, Adventsveranstaltungen, die Pflege des Ortsbildes, Mitgliederbesuche sowie die Spielplatzpatenschaft am Pongser Wäldchen. Der Verein wird von einem ehrenamtlichen Vorstandsteam getragen und von zahlreichen Helferinnen und Helfern, örtlichen Vereinen sowie Handel und Handwerk in Pongs unterstützt. Mehr Infos unter https://www.heimatverein-pongs.de

Pressekontakt:

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