OSG und Performance Suite auf dem SEO Day in Köln – Diana Karcz hält Vortrag zu SEO-SEA-Synergien

Maßgeschneiderte SEO-Lösungen von der OSG auf dem SEO Day 2024: Erfahren Sie alles über die Performance Suite und erleben Sie Diana Karcz live zum Thema SEO-SEA-Synergien.

Die Online Solutions Group (OSG) und das Team der Performance Suite sind auch in diesem Jahr auf dem SEO Day in Köln vertreten. Am 07.11.2024 präsentiert die OSG ihre innovativen Lösungen am Messestand und bietet den Besuchern exklusive Einblicke in das All-in-One SEO-Tool _Performance Suite_. Zudem wird Diana Karcz, Director SEO der OSG, einen Vortrag zum Thema „SEO-SEA-Synergien: Wie Sie das volle Potenzial ausschöpfen“ halten.

Drei maßgeschneiderte SEO-Lösungen für Unternehmen jeder Größe

Die OSG bietet drei grundlegende SEO-Lösungen an, die individuell auf die Bedürfnisse und Budgets verschiedener Unternehmen zugeschnitten sind:

* KMU SEO – Günstige Pakete für kleine Unternehmen: Über seoagentur.de bietet die OSG kostengünstige SEO-Pakete speziell für kleine Firmen und Start-ups. Diese Lösungen helfen Unternehmen dabei, ihre Online-Sichtbarkeit zu erhöhen, ohne hohe Kosten zu verursachen. Ein besonderes Highlight ist die Möglichkeit, SEO-Wissen aufzubauen: Kunden können ihre Website eigenständig optimieren und erhalten Zugang zu Tutorials und Schulungsmaterialien.

* Enterprise SEO – Premium SEO-Lösungen für größere Budgets: Für Unternehmen mit umfangreichen SEO-Anforderungen und größeren Budgets bietet die OSG maßgeschneiderte Premium-SEO-Dienstleistungen an. Diese umfassen detaillierte SEO-Audits, technische Optimierungen, Content-Strategien und internationale SEO-Kampagnen. Weitere Informationen dazu gibt es unter onlinesolutionsgroup.de.

* Performance Suite – Technologie für datengetriebene SEO: Die Performance Suite ist das Herzstück der OSG. Dieses All-in-One-SEO-Tool bietet automatisierte Technik-Checks, Content-Audits und detaillierte Reports. Die Suite ermöglicht es Unternehmen, ihre SEO-Maßnahmen zu skalieren und datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Unternehmen erhalten hier einen kostenlosen SEO-Check.

Exklusive Highlights am Messestand

Die Besucher des SEO Days erwartet am OSG-Stand nicht nur ausführliche Beratung, sondern auch besondere Highlights. Ein professioneller Barista verwöhnt die Gäste mit Kaffeespezialitäten wie Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato und Tee. Zusätzlich gibt es ein attraktives Gewinnspiel:

* 1 x Amazon-Gutschein im Wert von 500 EUR

* 5 x Amazon-Gutschein im Wert von je 200 EUR

* 5 x Jahreslizenzen für die Performance Suite im Wert von je 5.400 EUR

Um teilzunehmen, können die Besucher einen Free Account in der Performance Suite einrichten und ihre Gewinnchance sichern. Als Give-Aways verteilt die OSG außerdem hochwertige Notizbücher und Mousepads.

Vor Ort erhalten Besucher auch einen kostenlosen SEO-Audit und eine individuelle Beratung zu Ihren SEO-Projekten.

Vortrag von Diana Karcz: SEO und SEA optimal kombinieren

Diana Karcz, Director SEO bei der OSG, wird auf dem SEO Day einen Vortrag halten, in dem sie aufzeigt, wie Unternehmen durch die gezielte Kombination von SEO und SEA das volle Potenzial ihrer Online-Marketing-Strategien ausschöpfen können. Der Vortrag richtet sich an alle, die ihre Performance Marketing-Strategien effizienter gestalten wollen.

