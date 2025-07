Osisko Development gibt Finanzierung in Höhe von 195 Millionen US$ bekannt

Montreal, Québec, 31. Juli 2025 – Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (- www.commodity-tv.com/play/osisko-development-advancing-cariboo-with-updated-feasibility-study-and-project-financing-coming-next/ -) (Osisko Development oder das Unternehmen) gibt heute bekannt, dass es eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Emissionsbanken unter der Führung von BMO Capital Markets und RBC Capital Markets geschlossen hat, wonach die Emissionsbanken sich bereit erklärt haben, im Rahmen einer Privatplatzierung auf Basis einer Festübernahme 58.560.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 2,05 US-Dollar pro Einheit (der Ausgabepreis) zu erwerben, was einem Bruttoerlös von insgesamt 120.048.000 US-Dollar entspricht (das Angebot).

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (Stammaktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant des Unternehmens (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (eine Warrant-Aktie) zu einem Ausübungspreis von 2,56 US-Dollar innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum. Zu jedem Zeitpunkt nach Ablauf von 15 Monaten nach dem Abschlussdatum kann das Unternehmen, wenn der Schlusskurs der Stammaktien an einer der beiden Börsen an 20 oder mehr aufeinanderfolgenden Handelstagen den Ausübungspreis übersteigt, innerhalb von 10 Tagen nach diesem Ereignis den Inhabern eine Mitteilung über die Vorverlegung des Verfallsdatums der Optionsscheine auf einen Zeitpunkt 30 Tage nach dem Datum dieser Mitteilung zukommen lassen.

Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option eingeräumt, die bis zu 48 Stunden vor dem Abschluss der Emission ausüben können, um bis zu 2.440.000 weitere im Rahmen der Emission erworbene Einheiten zu erwerben. Das Gesamtvolumen der Emission einschließlich der Option der Konsortialbanken wird 125 Millionen US-Dollar nicht überschreiten.

Gleichzeitig mit dem vermittelten Angebot beabsichtigt das Unternehmen, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 36.600.000 Einheiten an einen strategischen Investor zum Ausgabepreis für einen Bruttoerlös von insgesamt 75.030.000 US-Dollar durchzuführen. Es wird erwartet, dass das Unternehmen und der strategische Investor eine Vereinbarung über Investorenrechte und Stimmrechtsunterstützung abschließen werden, die unter anderem das Recht zur Benennung eines Direktors für den Vorstand des Unternehmens enthält.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot und der nicht vermittelten Privatplatzierung zur Finanzierung des breit gestreuten Eigenkapitalanteils des für den Bau des Cariboo-Goldprojekts erforderlichen Kapitals sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Nettoerlös aus dem Angebot und der nicht vermittelten Privatplatzierung zusammen mit dem Nettoerlös aus der am 21. Juli 2025 angekündigten Projektkreditfazilität in Höhe von 450 Millionen US-Dollar mit Appian Capital Advisory Limited, den Interessensbekundungen von Rohstoffhändlern, die an hochwertigen Konzentratabnahmen interessiert sind, und anderen potenziellen Finanzierungsvereinbarungen, die das Unternehmen derzeit aktiv verhandelt, ausreichende Mittel für den Bau des Cariboo-Goldprojekts bereitstellen werden.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 15. August 2025 abgeschlossen sein und unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und die New York Stock Exchange (zusammen die Börsen). Der Abschluss des Angebots und der nicht vermittelten Privatplatzierung soll am selben Tag erfolgen, jedoch besteht keine gegenseitige Bedingtheit zwischen dem Abschluss der nicht vermittelten Privatplatzierung und dem Abschluss des Angebots.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das US-Wertpapiergesetz) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen (wie in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes definiert) ohne Registrierung gemäß dem US-Wertpapiergesetz oder in Übereinstimmung mit den geltenden Ausnahmeregelungen davon nicht angeboten oder verkauft werden. Securities Act und allen geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten oder in Übereinstimmung mit den geltenden Ausnahmen davon registriert sind. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf v s dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf ehemalige Bergbaulagerstätten in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten mit Potenzial für großflächige Erschließung konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung seines Flaggschiffprojekts Cariboo Gold, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet und in Zentral-British Columbia (Kanada) liegt, ein mittelständischer Goldproduzent zu werden. Die Projektpipeline wird durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA) und das San Antonio-Goldprojekt in Sonora (Mexiko) ergänzt – Brownfield-Liegenschaften mit bedeutendem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten, Zugang zu bestehender Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch verantwortungsbewusste Bergbauaktiva zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskodev.com oder wenden Sie sich an:

Sean Roosen

Chairman und CEO

E-Mail: sroosen@osiskodev.com

Tel.: +1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vice President, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskodev.com

Tel.: +1 (437) 423-3644

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

HINWEIS ZU ZUKUNFTGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995). Solche Aussagen oder Informationen sind durch Wörter wie voraussichtlich, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, potenziell, schätzen, vorschlagen, prognostizieren, Ausblick, vorhersehen oder ähnliche Wörter gekennzeichnet, die auf zukünftige Ergebnisse oder Aussagen über mögliche Ergebnisse hindeuten. Solche Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem Aussagen über den Abschluss des Angebots und der nicht vermittelten Privatplatzierung (einschließlich des voraussichtlichen Zeitplans dafür), die Größe des Angebots und der nicht vermittelten Privatplatzierung, die Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot und der nicht vermittelten Privatplatzierung, die Verfügbarkeit und Verwendung der Erlöse aus der Kreditfazilität (einschließlich der Fähigkeit und des Zeitpunkts zur Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für spätere Inanspruchnahmen im Rahmen der Kreditfazilität (falls überhaupt)), die anderen Finanzierungsvereinbarungen, die das Unternehmen derzeit aushandelt (einschließlich der Interessensbekundungen, der Art der Finanzierungsvereinbarungen, des Umfangs und der Höhe dieser Finanzierungsvereinbarungen sowie der Fähigkeit und des Zeitpunkts, eine endgültige Vereinbarung in Bezug auf diese Interessensbekundungen zu erzielen (falls überhaupt)), die Erwartungen hinsichtlich des Kapitalbedarfs des Unternehmens für die Fortführung des Cariboo-Goldprojekts bis zur Produktionsaufnahme, die Fähigkeit des Unternehmens, die für die Fertigstellung des Cariboo-Projekts erforderlichen Restfinanzmittel zu beschaffen oder zu arrangieren, der Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, eine endgültige Investitionsentscheidung in Bezug auf das Cariboo-Projekt zu treffen, die Fähigkeit, die bedingte und endgültige Zulassung der TSX Venture Exchange und/oder der New York Stock Exchange zu erhalten, die Strategie und die Ziele des Unternehmens in Bezug auf das Cariboo-Goldprojekt sowie seine anderen Projekte. Solche zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen basieren auf einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder andere Erwartungen erheblich von den erwarteten abweichen und sich als unrichtig erweisen können. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich abweichen, darunter unter anderem die Erfüllung der Anforderungen der TSX Venture Exchange und der New York Stock Exchange (sofern überhaupt), die Verfügbarkeit der Kreditfazilität (einschließlich der Einhaltung der Auflagen im Rahmen der Kreditfazilität oder der Erfüllung der Bedingungen für spätere Inanspruchnahmen oder Vorauszahlungen im Rahmen der Kreditfazilität), die Genauigkeit der geschätzten Kosten und Risiken von Kostenüberschreitungen und zusätzlichem Kapitalbedarf im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Cariboo-Goldprojekts bis zur Produktion, Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Er , Er und dem Betrieb des Cariboo-Projekts, die Fähigkeit des Unternehmens, eine endgültige Vereinbarung zu erzielen oder Finanzmittel aus anderen Finanzierungsvereinbarungen oder aus Interessenbekundungen zu erhalten (einschließlich der Bedingungen, der Struktur und des Zeitplans dieser Vereinbarungen (falls vorhanden)), allgemeine wirtschaftliche und Marktbedingungen sowie die Geschäftsbedingungen in der Bergbauindustrie, Schwankungen der Rohstoff- und Wechselkurse, Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze sowie die Risiken und Faktoren, die im jüngsten Jahresinformationsformular, im Jahresabschluss und in der Managementdiskussion und -analyse des Unternehmens sowie in anderen öffentlichen Einreichungen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) offengelegt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, kann das Unternehmen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten oder Erfolge geben oder dafür, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Daher sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

