Osisko Development kündigt eine nicht vermittelte Privatplatzierung an

Montreal, Québec, 4. September 2024 – Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) („Osisko Development“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/ – freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten von Osisko Development („Einheiten“) zu einem Preis von USD $1.80 (das „Angebot“) bekannt zu geben, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem Warrant auf den Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (ein „Warrant“) besteht, wobei jeder Warrant den Inhaber dazu berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von 60 Monaten nach dem Abschlussdatum eine zusätzliche Stammaktie (eine „Warrantaktie“) zu einem Preis von 3,00 USD pro Warrantaktie zu erwerben.

Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 23. September 2024 erfolgen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Genehmigung durch die New York Stock Exchange und die TSX Venture Exchange. Die im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere unterliegen den geltenden Haltefristen, einschließlich einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum des Angebots in Übereinstimmung mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Einheiten können auch in den Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der „U.S. Securities Act“) angeboten und verkauft werden. Das Angebot kann in mehreren Tranchen abgeschlossen werden und unterliegt keiner Mindestangebotsgröße.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Weiterentwicklung seines Goldprojekts Cariboo und des Projekts Tintic sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in einer anderen Jurisdiktion angeboten oder verkauft werden, in der ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, es sei denn, es liegt eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act oder eine Befreiung davon oder eine Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen einer solchen anderen Jurisdiktion oder eine Befreiung davon vor.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskodev.com oder kontaktieren Sie uns:

Sean Roosen

Vorsitzender und CEO

E-Mail: sroosen@osiskodev.com

Tel: + 1 (514) 940-0685

Philipp Rabenok

Direktor, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskodev.com

Tel: + 1 (437) 423-3644

In Europa:

Schweizer Ressource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf ehemals produzierenden Bergbaulagern in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten mit Potenzial für die Größe eines Bezirks liegt. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo in Zentral-BC (Kanada), des Projekts Tintic im historischen Bergbaudistrikt East Tintic in Utah (USA) und des Goldprojekts San Antonio in Sonora (Mexiko) zu einem mittleren Goldproduzenten zu werden. Neben dem beträchtlichen Brownfield-Explorationspotenzial dieser Grundstücke, die von bedeutenden historischen Bergbaudaten, einer bestehenden Infrastruktur und dem Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften profitieren, wird die Projektpipeline des Unternehmens durch andere aussichtsreiche Explorationsgrundstücke ergänzt. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch nachhaltige Bergbauanlagen zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.

VORSICHT BEI ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995). Solche Aussagen oder Informationen sind durch Wörter wie „antizipieren“, „glauben“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „potenziell“, „schätzen“, „vorschlagen“, „projizieren“, „Ausblick“, „vorhersehen“ oder ähnliche Wörter gekennzeichnet, die auf zukünftige Ergebnisse oder Aussagen über ein mögliches Ergebnis hinweisen. Solche Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, den Abschluss des Angebots und die Fähigkeit, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen beruhen auf einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder andere Erwartungen erheblich von den erwarteten abweichen und sich als falsch erweisen können. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich abweichen, einschließlich, ohne Einschränkung, der Erfüllung der Anforderungen der TSX Venture Exchange (wenn überhaupt). Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind, sollten sich potenzielle Investoren in die Wertpapiere des Unternehmens nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Osisko Development Corp.

Alexander Dann

300 – 1100 Avenue des Canadiens-de-Montreal

H3B 2S2 Montreal, Quebec

Kanada

email : adann@osiskodev.com

Pressekontakt:

Osisko Development Corp.

Alexander Dann

300 – 1100 Avenue des Canadiens-de-Montreal

H3B 2S2 Montreal, Quebec

email : adann@osiskodev.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Collective Mining erweitert Trap 350 Meter entlang des Streichs und entdeckt eine neue Zone namens Blackjack durch Bohrung von 30 Metern mit 4,96 g/t AuEq aus 11,85 Metern Bohrloch