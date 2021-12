Osisko gibt Erwerb zusätzlicher Lizenzgebühren von Talisker bekannt

Montreal, 6. Dezember 2021 – Osisko Gold Royalties Ltd. („Osisko“ oder das „Unternehmen“) (OR: TSX & NYSE – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Abkommen mit Talisker Resources Ltd. („Talisker“) und eine Vereinbarung zum Erwerb der folgenden Lizenzgebühren für einen Gesamtbetrag von 7.500.000 CAD in bar abgeschlossen hat:

– eine zusätzliche 0,5 %-Nettoschmelzabgabe (NSR“) auf alle Mineralien, die auf dem Grundstück Bralorne (Bralorne“) produziert werden, wodurch sich Osiskos Gesamtanteil an der NSR-Lizenzgebühr auf Bralorne auf 1,7 % erhöht;

– eine NSR-Lizenzgebühr von 1,5 % auf alle Mineralien, die auf dem Grundstück Ladner (Ladner“) produziert werden, das vor kurzem von Talisker durch den Kauf von New Carolin Gold Corp (New Carolin“) erworben wurde; und

– eine zukünftige NSR-Lizenzgebühr von 1 % auf alle Mineralien, die auf dem Grundstück Golden Hornet (Golden Hornet“) produziert werden, die in Kraft tritt, falls Talisker seine Option auf den Erwerb der Kontrolle über Golden Hornet ausübt.

Über die Royalty Properties

Bralorne ist ein großes Brachflächenexplorationsgrundstück mit einer Fläche von 13.782 Hektar im Süden von British Columbia, das in seiner Betriebsgeschichte über vier Millionen Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 17,7 g/t produziert hat. Talisker führt derzeit eine 100.000 Meter lange Explorationsbohrkampagne bei Bralorne durch, die als Grundlage für die Ressourcenentwicklung und wirtschaftliche Studien dienen wird.

Das Grundstück Ladner wurde von Talisker im Zuge der Übernahme von New Carolin erworben, die am 26. Juli 2021 bekannt gegeben wurde. Das Grundstück Ladner umfasst eine Fläche von 14.380 Hektar im Coquihalla Gold Belt im Süden von British Columbia. Wie Bralorne ist auch Ladner ein großes Grundstück mit hervorragender Infrastruktur und ist über eine wichtige Provinzstraße erreichbar. Ladner verfügt auch über eine genehmigte Mühle mit einer Kapazität von 1.300 Tonnen pro Tag und eine Absetzanlage. Ein technischer Bericht aus dem Jahr 2015 über Ladner beschreibt eine abgeleitete Mineralressource von insgesamt 691.540 Unzen Gold (einschließlich 12.132.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,53 g/t Gold für 607.000 Unzen in der Mine Carolin, 3.575.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,69 g/t Gold für 79.540 Unzen in der Zone McMaster und 84.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,64 g/t für 5.000 Unzen in der Abraumhalde).

Das Grundstück Golden Hornet umfasst 4.959 Hektar und erstreckt sich über intrusionsbedingte Goldadersysteme. Frühere Arbeiten, die auf dem Grundstück durchgeführt wurden, beinhalten Grabenproben mit einem Gehalt von 21,1 g/t Gold auf 5,1 Metern und 4,17 g/t Gold auf 14 Metern. Talisker führt zurzeit eine erste Bohrkampagne auf Golden Hornet durch, deren Ergebnisse in den kommenden Monaten vorliegen werden.

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei Osisko Gold Royalties Ltd. geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person“ gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101″) ist.

Über Osisko Gold Royalties Ltd

Osisko ist ein auf Nord- und Südamerika spezialisiertes Edelmetall-Lizenzunternehmen, das seine Tätigkeit im Juni 2014 aufgenommen hat. Osisko besitzt ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio mit über 160 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen. Das Portfolio von Osisko wird von seinem Eckpfeiler, einer 5 %-igen Net-Smelter-Return-Lizenzgebühr für die kanadische Mine Malartic, der größten Goldmine in Kanada, getragen.

Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen naturgemäß voraus, dass Osisko bestimmte Annahmen trifft, und sind zwangsläufig mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Leistungsgarantie dar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem Aussagen in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, die Realisierung der erwarteten Vorteile aus den Investitionen von Osisko, die allgemeine Leistung der Vermögenswerte von Osisko und die Ergebnisse von Explorations-, Erschließungs- und Produktionsaktivitäten sowie Erweiterungsprojekte in Bezug auf die Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, beinhalten. Wörter wie „können“, „werden“, „würden“, „könnten“, „erwarten“, „vermuten“, „scheinen“, „glauben“, „planen“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „anvisieren“, „schätzen“, „fortsetzen“ oder die negative oder vergleichbare Terminologie sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunft und unter Vorbehalt verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Dazu zählen unter anderem die Ergebnisse der Explorationsarbeiten von Talisker auf den Grundstücken Bralorne, Ladner und Golden Hornet, einschließlich der Ausübung der Option auf den Erwerb des Grundstücks Golden Hornet durch Talisker, die Einschätzung des Managements hinsichtlich historischer Trends, die aktuellen Bedingungen, die erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie der laufende Betrieb der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, durch die Betreiber dieser Grundstücke in Übereinstimmung mit der bisherigen Praxis; die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Offenlegungen, die von den Betreibern der zugrunde liegenden Grundstücke abgegeben wurden; keine wesentliche nachteilige Änderung des Marktpreises der Rohstoffe, die dem Anlagenportfolio zugrunde liegen; keine nachteilige Entwicklung in Bezug auf ein bedeutendes Grundstück, an dem Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält; die Richtigkeit der öffentlich bekannt gegebenen Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der zugrunde liegenden Grundstücke, die noch nicht in Produktion sind; und das Fehlen anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Osisko hält seine Annahmen auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen sich viele der Kontrolle von Osisko entziehen, letztendlich als falsch erweisen könnten, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die Osisko und seine Geschäfte betreffen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem, dass die in dieser Pressemitteilung präsentierten Finanzinformationen vorläufig sind und Anpassungen unterworfen sein könnten, die erfolgreiche Fortsetzung der den Vermögenswerten des Unternehmens zugrundeliegenden Operationen, die Leistung der Vermögenswerte von Osisko, das Wachstum und die Vorteile, die sich aus seinem Investitionsportfolio ergeben, Risiken in Zusammenhang mit den Betreibern der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, einschließlich Änderungen der Eigentumsverhältnisse und der Kontrolle über diese Betreiber; Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung, der Genehmigung, der Infrastruktur, dem Betrieb oder technischen Schwierigkeiten auf einem der Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, der Einfluss makroökonomischer Entwicklungen sowie die Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs und die Reaktionen der zuständigen Regierungen darauf sowie die Wirksamkeit dieser Reaktionen. In dieser Pressemitteilung stützt sich Osisko auf Informationen, die von Dritten im Zusammenhang mit seinen Vermögenswerten öffentlich bekannt gegeben wurden, und übernimmt daher keine Haftung für solche öffentlichen Bekanntmachungen Dritter.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, finden Sie im Abschnitt Risk Factors“ im jüngsten Jahresbericht von Osisko, der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und elektronisch unter Osiskos Emittentenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist, sowie bei der U.S. Securities and Exchange Commission, die elektronisch unter Osiskos Emittentenprofil auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar ist. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen von Osisko zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Osisko lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

