Osisko Gold bestätigt das Vorhandensein eines mineralisierten Systems mit Potenzial für den Tagebau im Zielgebiet „Proserpine“ auf dem regionalen Grundstück des Cariboo-Goldprojekts;

Osisko Gold bestätigt das Vorhandensein eines mineralisierten Systems mit Potenzial für den Tagebau im Zielgebiet Proserpine auf dem regionalen Grundstück des Cariboo-Goldprojekts; zu den Höhepunkten der Explorationsbohrungen zählen 95,93 g/t Au auf 4,60 m in 71 m vertikaler Tiefe sowie 5,46 g/t Au auf 8,60 m in 77 m vertikaler Tiefe

HIGHLIGHTS

– 6.463 m in 14 Bohrlöchern im Rahmen neuer oberflächennaher Explorationsbohrungen am regionalen Explorationsziel Proserpine, das sich 7 km entlang des Streichs südöstlich der Goldlagerstätte Cariboo befindet

– Die Ergebnisse bestätigen das Vorhandensein eines sich abzeichnenden goldmineralisierten Systems, das hochgradige Strukturen umfasst, die Ähnlichkeiten mit denen der Goldlagerstätte Cariboo aufweisen und die zusammen mit breiteren Zonen mit niedriggradiger Mineralisierung auf das Potenzial für den Tagebau hindeuten könnten

– Zu den herausragenden Abschnitten zählen: 95,93 g/t Au auf 4,60 m in 71 m vertikaler Tiefe (einschließlich 873,00 g/t Au auf 0,50 m), 5,46 g/t Au auf 8,60 m in 77 m vertikaler Tiefe sowie 2,17 g/t Au auf 14,45 m in 431 m vertikaler Tiefe

– Die Bohrungen über weitere geplante 26.500 m, zunächst mit drei Bohrgeräten, werden nun nach einer saisonalen Pause wieder aufgenommen

Toronto, Ontario, 5. August 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) (Osisko Gold oder das Unternehmen) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-group-inc/ – freut sich, die ersten neuen Ergebnisse der Diamantbohrungen bekannt zu geben, die aus vierzehn Bohrlöchern des Oberflächenerkundungsprogramms am regionalen Greenfield-Ziel Proserpine bestehen. Dieses befindet sich innerhalb der Grenzen des größeren Cariboo-Goldprojekts und etwa 7 Kilometer (km) vom genehmigten, zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Cariboo-Goldprojekt (das Projekt) im Zentrum von British Columbia, Kanada, entfernt.

Chris Lodder, Präsident, erklärte: Wir sind von den ersten Ergebnissen der Bohrkampagne bei Proserpine ermutigt, die das Potenzial für ein bedeutendes neues, großflächiges Goldmineralisierungssystem unterstreichen, das nur 7 km von der Goldlagerstätte Cariboo entfernt liegt. Die Bohrungen haben hochgradige Strukturen durchschnitten, die Ähnlichkeiten mit denen bei Cariboo aufweisen, aber auch Bereiche mit einer breiteren, niedriggradigeren Mineralisierung enthalten, was auf das Potenzial für Massenabbauverfahren hindeuten könnte. Bislang wurde im Rahmen der Bohrungen ein Gebiet von etwa 1,0 km x 0,5 km innerhalb eines größeren Zielgebiets mit einer Goldanomalie in Boden und Gestein von 6,0 km x 1,0 km umfassend untersucht. Zum Vergleich: Die derzeit definierte Goldlagerstätte Cariboo erstreckt sich über etwa 4,0 km entlang des Streichs und ist 0,5 km breit, was das Explorationspotenzial unterstreicht, das bei Proserpine noch untersucht werden muss.

HIGHLIGHTS DER BOHRUNGSANALYSEN

Diese Pressemitteilung enthält Untersuchungsergebnisse aus vierzehn (14) Diamantbohrlöchern (DD) mit einer Gesamtlänge von 6.463 Metern (m) und Tiefen zwischen 36,0 und 734,3 m (siehe Tabelle 1 und Abbildung 3), die zwischen Februar und Mai 2026 durchgeführt wurden. Alle Bohrlöcher wurden im HQ-Bohrkern (Durchmesser 63,5 Millimeter) angelegt und, wo dies für den weiteren Bohrfortschritt erforderlich war, auf NQ-Bohrkern (Durchmesser 47,6 Millimeter) reduziert. Die geschätzten tatsächlichen Mächtigkeiten der Abschnitte sind in Tabelle 1 aufgeführt. Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:

· 95,93 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au) auf 4,60 m in 71 m vertikaler Tiefe in Bohrloch PSP-26-004, einschließlich:

– 873,00 g/t Au auf 0,50 m sowie

– 3,77 g/t Au auf 1,20 m

· 5,46 g/t Au auf 8,60 m in 77 m vertikaler Tiefe in Bohrung PSP-26-001 (Abbildung 1), darunter:

– 16,05 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 1,10 m sowie

– 12,50 g/t Au auf 0,87 m, sowie

– 10,25 g/t Au auf 0,50 m sowie

– 5,97 g/t Au auf 0,70 m, und

– 5,21 g/t Au auf 0,80 m, und

– 3,36 g/t Au auf 0,60 m, und

– 1,50 g/t Au auf 0,90 m, und

– 1,18 g/t Au auf 0,90 m

· 2,17 g/t Au auf 14,45 m in 431 m vertikaler Tiefe in Bohrloch PSP-26-001, einschließlich:

– 35,10 g/t Au auf 0,65 m, sowie

– 8,61 g/t Au auf 0,50 m, sowie

– 2,21 g/t Au auf 0,50 m sowie

– 1,21 g/t Au auf 0,50 m

· 1,46 g/t Au auf 12,40 m in 295 m vertikaler Tiefe in Bohrloch PSP-26-003, darunter:

– 15,40 g/t Au auf 1,00 m sowie

– 2,02 g/t Au auf 0,50 m

· 3,17 g/t Au auf 5,45 m in 334 m vertikaler Tiefe in Bohrung PSP-26-009, einschließlich:

– 19,30 g/t Au auf 0,60 m sowie

– 9,52 g/t Au auf 0,50 m sowie

– 1,22 g/t Au auf 0,50 m

· 1,30 g/t Au auf 12,00 m in 27 m vertikaler Tiefe in Bohrung PSP-26-011, einschließlich:

– 9,92 g/t Au auf 0,70 m, und

– 6,19 g/t Au auf 0,50 m sowie

– 3,63 g/t Au auf 0,50 m sowie

– 3,75 g/t Au auf 0,50 m sowie

– 1,50 g/t Au auf 0,65 m

· 2,93 g/t Au auf 5,15 m in 233 m vertikaler Tiefe in Bohrloch PSP-26-001, einschließlich:

– 15,60 g/t Au auf 0,95 m

· 4,30 g/t Au auf 3,10 m in 226 m vertikaler Tiefe in Bohrung PSP-26-001, einschließlich:

– 18,75 g/t Au auf 0,50 m sowie

– 7,54 g/t Au auf 0,50 m

· 2,79 g/t Au auf 4,00 m in 184 m vertikaler Tiefe in Bohrung PSP-26-014, einschließlich:

– 11,55 g/t Au auf 0,90 m

· 2,30 g/t Au auf 4,50 m in 17 m vertikaler Tiefe in Bohrung PSP-26-007, einschließlich:

– 12,25 g/t Au auf 0,50 m sowie

– 5,62 g/t Au auf 0,50 m sowie

– 1,73 g/t Au auf 0,50 m, sowie

– 1,09 g/t Au auf 0,50 m

Die bisherigen Ergebnisse haben die Ausdehnung der bekannten Mineralisierung bei Proserpine auf etwa 1,0 km entlang des Streichs und 0,5 km in der Mächtigkeit erweitert, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen bleibt. Alle Bohrlöcher, die ihre angestrebten Zieltiefen erreichten, stießen auf eine Mineralisierung, was eine überzeugende Grundlage für systematische Folgebohrungen bildet. Die Mineralisierung wurde von der Oberflächennähe bis in vertikale Tiefen von über 400 Metern angetroffen. Insbesondere das Bohrloch PSP-26-001 lieferte mehrere bemerkenswerte mineralisierte Abschnitte, die in einer vertikalen Tiefe von etwa 55 Metern begannen und deren tiefster Punkt mehr als 400 Meter unter der Oberfläche lag.

ABBILDUNG 1: 5,46 g/t Au auf 8,6 m in Bohrloch PSP-26-001 in einer vertikalen Tiefe von ca. 77 m.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85375/050826_DE_OGG.001.jpeg

Die Bohrungen durchquerten zudem bedeutende Abschnitte der vielversprechenden quarzhaltigen Sandstein-Einheit, was deren Vorkommen innerhalb des Zielgebiets bestätigte und zusätzliche Informationen zur Verfeinerung des geologischen Modells lieferte. Basierend auf den bisherigen vorläufigen Beobachtungen wird angenommen, dass der quarzhaltige Sandstein ein günstigerer Wirtsgestein für die Mineralisierung darstellt als der kalkhaltige Sandstein (siehe Abbildung 3).

Die Diamantbohrungen bei Proserpine wurden nach einer kurzen, geplanten saisonalen Pause mit drei aktiven Bohrgeräten wieder aufgenommen. Je nach Bedarf können weitere Bohrgeräte mobilisiert werden, da das geplante Bohrprogramm die mineralisierte Fläche bei Proserpine Southeast weiter ausdehnt und die Bohrlochdichte erhöht, während gleichzeitig erste Bohrungen an bisher nicht untersuchten Zielen bei Proserpine Northwest aufgenommen werden.

ABBILDUNG 2: Regionaler Überblick über Cariboo Gold.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85375/050826_DE_OGG.002.jpeg

ABBILDUNG 3: Draufsicht auf die Diamantbohrungen bei Proserpine mit ausgewählten Bohrkern-Highlights.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85375/050826_DE_OGG.003.jpeg

ABBILDUNG 4: Ausgewählte Höhepunkte der Diamantbohrungen bei Proserpine im Längsschnitt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85375/050826_DE_OGG.004.jpeg

TABELLE 1: Ausgewählte Ergebnisse von manuell erstellten Mischproben und Einzelproben mit einem Gehalt von mindestens 1,0 g/t Au.

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Länge (m) Au g/t Geschätzte Ungefähre vertikale

tatsächliche Tiefe

Mächtigkeit (m)

(m)

PSP-26-001 71,50 72,15 0,65 1,16 0,42 55

79,70 83,60 3,90 1,18 2,95 62

Einschließlich 80,20 81,30 1,10 2,71

und 83,05 83,60 0,55 1,67

97,00 105,60 8,60 5,46 6,51 77

Einschließlich 97,50 98,20 0,70 5,97

und 98,20 99,00 0,80 5,21

und 100,73 101,60 0,87 12,50

und 101,60 102,70 1,10 16,05

und 102,70 103,20 0,50 10,25

und 103,20 104,10 0,90 1,50

und 104,10 105,00 0,90 1,18

und 105,00 105,60 0,60 3,36

146,40 147,10 0,70 1,49 0,35 112

165,95 166,70 0,75 1,60 0,58 126

288,95 289,60 0,65 1,23 0,56 219

290,45 290,95 0,50 1,11 0,45 220

297,80 300,90 3,10 4,30 2,46 226

Einschließlich 297,80 298,30 0,50 7,54

und 300,40 300,90 0,50 18,75

304,70 309,85 5,15 2,93 3,95 233

Einschließlich 304,70 305,65 0,95 15,60

312,70 313,25 0,55 1,21 0,42 237

334,80 335,30 0,50 1,74 0,38 254

343,95 344,45 0,50 3,98 0,32 261

494,70 495,20 0,50 3,04 0,41 376

559,85 562,35 2,50 1,04 2,11 420

Einschließlich 561,85 562,35 0,50 4,53

572,00 586,45 14,45 2,17 11,80 431

Einschließlich 574,25 574,75 0,50 1,21

und 574,75 575,25 0,50 2,21

und 577,55 578,20 0,65 35,10

und 585,45 585,95 0,50 8,61

591,50 593,00 1,50 1,10 0,96 440

PSP-26-002 15,50 16,00 0,50 1,00 0,38 12

36,60 37,20 0,60 2,57 0,39 26

47,00 47,50 0,50 3,25 0,32 34

52,10 52,60 0,50 1,20 0,35 37

73,50 74,50 1,00 2,54 0,82 52

Einschließlich 74,00 74,50 0,50 4,68

89,70 90,20 0,50 2,83 0,35 63

95,10 95,60 0,50 1,04 0,25 67

165,90 166,40 0,50 1,33 0,25 115

179,60 180,10 0,50 1,61 0,46 124

194,20 194,95 0,75 1,83 0,61 134

PSP-26-003 83,60 84,10 0,50 2,98 0,35 66

145,15 145,65 0,50 2,58 0,39 113

169,35 171,25 1,90 4,93 1,34 133

Einschließlich 170,20 170,75 0,55 16,15

183,00 184,00 1,00 1,20 0,77 144

Einschließlich 183,00 183,50 0,50 2,27

187,50 191,00 3,50 1,12 2,76 148

Einschließlich 187,50 189,00 1,50 1,17

und 190,00 190,50 0,50 3,45

294,10 299,60 5,50 1,03 4,13 235

Einschließlich 299,10 299,60 0,50 8,10

329,00 334,00 5,00 1,10 3,97 262

Einschließlich 331,25 331,75 0,50 7,78

367,00 379,40 12,40 1,46 10,31 295

Einschließlich 370,50 371,50 1,00 15,40

und 373,60 374,10 0,50 2,02

395,80 396,30 0,50 1,18 0,38 313

411,10 417,70 6,60 1,09 5,07 326

Einschließlich 412,10 412,60 0,50 1,05

und 412,60 413,10 0,50 1,11

und 413,10 413,60 0,50 6,22

und 413,60 414,20 0,60 1,89

und 415,20 415,70 0,50 1,47

und 415,70 416,20 0,50 1,32

419,20 420,30 1,10 1,07 0,60 330

Einschließlich 419,70 420,30 0,60 1,80

und 430,10 430,60 0,50 2,30 0,09 338

439,30 442,20 2,90 1,00 2,33 345

Einschließlich 439,30 440,00 0,70 1,04

und 440,50 441,15 0,65 2,68

und 474,90 475,40 0,50 2,26 0,32 368

478,50 479,00 0,50 1,53 0,43 370

505,85 506,35 0,50 1,53 0,41 386

533,50 534,00 0,50 6,14 0,29 402

PSP-26-004 110,40 115,00 4,60 95,93 3,25 71

Einschließlich 112,30 112,80 0,50 873,00

und 113,80 115,00 1,20 3,77

PSP-26-005 55,05 58,60 3,55 1,08 1,91 42

Einschließlich 55,05 55,60 0,55 4,67

und 58,10 58,60 0,50 2,33

76,85 79,05 2,20 3,11 1,07 59

Einschließlich 77,35 78,00 0,65 2,77

und 78,00 79,05 1,05 4,58

und 135,35 135,85 0,50 1,05 0,45 101

194,00 194,50 0,50 1,12 0,32 147

227,60 228,20 0,60 1,10 0,10 172

241,50 242,00 0,50 1,24 0,26 182

294,00 294,50 0,50 2,17 0,45 224

312,75 313,75 1,00 1,03 0,89 239

Einschließlich 312,75 313,25 0,50 1,04

und 313,25 313,75 0,50 1,02

320,00 321,00 1,00 1,33 0,94 244

402,40 402,90 0,50 1,17 0,43 306

412,20 413,30 1,10 1,43 0,72 314

Einschließlich 412,20 412,80 0,60 1,82

414,50 416,45 1,95 1,04 1,05 315

Einschließlich 415,75 416,45 0,70 2,34

522,30 523,20 0,90 1,63 0,52 384

PSP-26-006 139,70 140,20 0,50 1,05 0,45 104

161,00 161,50 0,50 1,16 0,29 121

251,60 252,10 0,50 20,20 0,35 194

293,60 294,60 1,00 10,21 0,77 227

Einschließlich 293,60 294,10 0,50 20,30

315,50 316,50 1,00 1,82 0,94 243

Einschließlich 316,00 316,50 0,50 3,36

und 323,50 324,00 0,50 1,86 0,35 249

468,50 470,00 1,50 4,86 1,27 361

Einschließlich 468,50 469,00 0,50 11,50

und 469,50 470,00 0,50 3,06

476,50 477,00 0,50 1,33 0,43 366

499,00 499,50 0,50 1,22 0,43 383

509,90 510,90 1,00 1,15 0,42 392

Einschließlich 510,40 510,90 0,50 1,41

513,70 514,50 0,80 2,25 0,34 395

PSP-26-007 25,80 30,30 4,50 2,30 3,95 17

Einschließlich 25,80 26,30 0,50 1,73

und 27,30 27,80 0,50 5,62

und 29,30 29,80 0,50 12,25

und 29,80 30,30 0,50 1,09

74,05 74,55 0,50 1,05 0,32 44

80,05 80,55 0,50 1,81 0,43 46

112,50 113,00 0,50 2,23 0,14 62

165,35 167,00 1,65 1,35 0,56 90

Einschließlich 166,00 167,00 1,00 2,00

174,90 176,80 1,90 1,19 0,80 95

Einschließlich 174,90 175,40 0,50 1,98

und 175,40 175,90 0,50 2,37

216,35 216,85 0,50 2,35 0,40 116

266,00 266,85 0,85 1,17 0,43 143

332,05 338,55 6,50 1,54 3,08 184

Einschließlich 334,25 335,00 0,75 1,16

und 335,00 335,50 0,50 2,29

und 336,00 336,75 0,75 9,46

PSP-26-008 57,15 57,65 0,50 1,40 0,25 32

215,50 216,00 0,50 1,11 0,35 122

222,10 223,25 1,15 1,74 0,94 127

Einschließlich 222,10 222,75 0,65 2,91

und 226,70 227,20 0,50 3,57

PSP-26-009 172,45 175,45 3,00 1,35 2,16 142

Einschließlich 172,45 172,95 0,50 7,38

381,55 383,20 1,65 2,13 0,92 311

Einschließlich 381,55 382,20 0,65 1,67

und 382,20 382,70 0,50 4,75

388,95 389,50 0,55 15,20 0,35 317

399,95 400,45 0,50 1,58 0,32 326

407,65 413,10 5,45 3,17 3,67 334

Einschließlich 409,40 409,90 0,50 9,52

und 409,90 410,50 0,60 19,30

und 410,50 411,00 0,50 1,22

461,55 464,35 2,80 1,72 1,98 377

Einschließlich 462,45 462,95 0,50 9,06

PSP-26-012 Keine aussagekräftigen Analysen

PSP-26-011 41,50 53,50 12,00 1,30 6,88 27

Einschließlich 41,50 42,20 0,70 9,92

und 45,50 46,00 0,50 3,75

und 46,50 47,00 0,50 6,19

und 50,75 51,40 0,65 1,50

und 53,00 53,50 0,50 3,63

101,50 102,85 1,35 2,30 1,07 57

Einschließlich 101,50 102,00 0,50 1,65

und 102,00 102,85 0,85 2,69

313,80 315,05 1,25 4,18 1,11 180

Einschließlich 313,80 314,45 0,65 1,44

und 314,45 315,05 0,60 7,14

319,00 320,00 1,00 2,35 0,71 183

325,00 328,00 3,00 1,36 2,30 187

Einschließlich 325,00 326,00 1,00 1,07

und 327,00 328,00 1,00 2,95

382,25 383,00 0,75 1,50 0,57 222

PSP-26-012 Keine aussagekräftigen Analysen

11,00 12,50 1,50 1,41 1,15 7

Einschließlich 11.00 11,50 0,50 3,49

207,25 208,25 1,00 2,02 0,79 124

Einschließlich 207,25 207,75 0,50 3,49

234,00 239,50 5,50 1,13 4,21 141

Einschließlich 234,00 234,50 0,50 1,07

238,00 240,50 2,50 1,09 1,77 143

Einschließlich 238,50 239,00 0,50 2,28

und 239,00 239,50 0,50 2,74

PSP-26-014 97,30 97,85 0,55 1,30 0,48 75

99,00 103,00 4,00 1,01 3,46 78

Einschließlich 100,00 100,65 0,65 1,33

und 101,50 103,00 1,50 1,87

108,80 111,45 2,65 1,34 1,90 85

Einschließlich 108,80 109,30 0,50 3,55

und 110,80 111,45 0,65 2,31

115,00 116,00 1,00 1,24 0,50 90

205,00 206,00 1,00 3,39 0,71 162

Einschließlich 205,00 205,50 0,50 6,51

230,50 234,50 4,00 2,79 2,95 184

Einschließlich 233,10 234,00 0,90 11,55

258,65 261,50 2,85 1,20 1,63 205

Einschließlich 260,00 261,50 1,50 2,16

603,00 603,50 0,50 1,74 0,35 415

TABELLE 2: Standorte, Ausrichtungen und maximale Tiefen der oberirdischen DD-Bohrkragen.

Bohrloch-ID Ostkoordinate Nordkoordinate Höhe (m) Tiefe (m) Neigung des Azimut des

(UTM Zn 10N) (UTM Zn 10N) Bohrkragens Bohrlochs

PSP-26-001 601525 5876998 1719 603,70 -45 125

PSP-26-002 601796 5876670 1755 502,20 -45 125

PSP-26-003 601585 5876904 1721 612,00 -45 125

PSP-26-004 601881 5876622 1750 498,00 -45 125

PSP-26-005 601563 5876859 1721 657,00 -45 125

PSP-26-006 601282 5876968 1675 542,00 -45 125

PSP-26-007 601968 5876571 1737 345,00 -45 125

PSP-26-008 602061 5876515 1717 277,75 -45 125

PSP-26-009 601436 5876996 1699 525,00 -45 125

PSP-26-010 601931 5876700 1735 74,50 -45 125

PSP-26-011 602056 5876519 1718 620,80 -45 125

PSP-26-012 601629 5876769 1728 36,00 -45 125

PSP-26-013 601932 5876700 1735 435,00 -45 125

PSP-26-014 601627 5876769 1728 734,30 -45 125

ÜBER DAS PROSERPINE-PROSPEKTGEBIET

Das Prospektionsgebiet Proserpine Mountain (Proserpine) umfasst eine etwa 4 km lange, durch Verwerfungen begrenzte, vielversprechende Streichlänge mit Postmineralisierung, die durch detaillierte Oberflächenkartierungen und geochemische Oberflächenprobenahmen etwa 7 km entlang des Streichs südöstlich des genehmigten, zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Cariboo-Goldprojekts in Zentral-British Columbia identifiziert wurde. Der bei Proserpine beobachtete Mineralisierungsstil und die Einflussfaktoren scheinen denen im Gebiet der Cariboo-Goldlagerstätte zu ähneln, wobei hochgradige Goldabschnitte mit Quarz-Pyrit- bis polymetallischen (Pyrit +/- Galenit +/- Arsenopyrit) Quarzadern in Verbindung stehen. Bislang wurde weniger als die Hälfte der Streichlänge von Proserpine durch Bohrungen untersucht, wobei sich die aktuelle Kampagne auf die Nachverfolgung vielversprechender vorläufiger Ergebnisse aus den Bohrkampagnen 2019-2020 an den zentralen südöstlichen Grenzen des Prospektionsgebiets (Proserpine Southeast) konzentriert. Insgesamt wurden vom Unternehmen im Zeitraum 2018 bis 2020 im regionalen Prospektionsgebiet Proserpine 10.497 Meter Explorationsbohrungen durchgeführt, wobei die hierin enthaltenen neuen Bohrungen nicht mitgerechnet sind.

ÜBER DAS CARIBOO-GOLD-PROJEKT

Das Cariboo-Gold-Projekt ist ein genehmigtes, zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliches Projekt in der Machbarkeitsphase, das sich im historischen Bergbaulager Wells-Barkerville im Zentrum von British Columbia, Kanada, befindet. Das Landpaket des Unternehmens erstreckt sich über rund 186.740 Hektar, umfasst 443 Bergbaurechte und deckt ein Gebiet ab, das sich über etwa 77 Kilometer von Nordwesten nach Südosten erstreckt. Ende 2024 erhielt das Projekt die Genehmigungen gemäß dem Mines Act und dem Environmental Management Act (British Columbia), was den erfolgreichen Abschluss des Genehmigungsverfahrens für die wichtigsten Zulassungen markierte und den baureifen Status des Projekts festigte.

Das Cariboo-Goldprojekt umfasst wahrscheinliche Mineralreserven von 2,071 Millionen Unzen enthaltenem Gold (17.815 kt mit einem Gehalt von 3,62 g/t Au); gemessene Mineralressourcen von 8.000 Unzen enthaltenem Gold (47 kt mit einem Gehalt von 5,06 g/t Au); angezeigte Mineralressourcen von 1,604 Millionen Unzen enthaltenem Gold (17.332 kt mit einem Gehalt von 2,88 g/t Au) sowie abgeleitete Mineralressourcen von 1,864 Millionen Unzen enthaltenem Gold (18.774 kt mit einem Gehalt von 3,09 g/t Au). Mineralressourcen werden ohne Mineralreserven ausgewiesen. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass abgeleitete Mineralressourcen mit einem höheren Maß an Unsicherheit behaftet sind als angezeigte Mineralressourcen und nicht in Mineralreserven umgewandelt werden dürfen; es ist zwar nicht garantiert, aber durchaus zu erwarten, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen durch fortgesetzte Exploration in angezeigte Mineralressourcen hochgestuft werden könnte.

Technische Berichte

Wissenschaftliche und technische Informationen zum Cariboo-Goldprojekt und zur Machbarkeitsstudie 2025 zum Cariboo-Goldprojekt werden durch den technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report, Machbarkeitsstudie für das Cariboo-Goldprojekt, Bezirk Wells, British Columbia, Kanada vom 11. Juni 2025 (mit Stichtag 25. April 2025) (der Cariboo-Fachbericht).

Damit die Leser die Informationen im Cariboo-Fachbericht vollständig verstehen können, sollten sie den vollständigen Text des Cariboo-Fachberichts einschließlich aller darin enthaltenen Annahmen, Parameter, Vorbehalte, Einschränkungen und Methoden heranziehen. Der Cariboo-Fachbericht ist als Ganzes zu lesen, und einzelne Abschnitte sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen gelesen oder als Grundlage herangezogen werden. Der Cariboo-Fachbericht wurde gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt und ist in elektronischer Form auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Gold sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskogold.ca verfügbar.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Scott Smith, P. Geo., Vice President, Exploration bei Osisko Gold, einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt. Die Verifizierung umfasst die Überprüfung von Kernfotos sowie eine dreidimensionale Auswertung der protokollierten Bohrlochdaten und Untersuchungsergebnisse gemäß den Standardverfahren des Unternehmens.

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Explorationsergebnisse basieren auf unvollständigen Daten und sind vorläufiger Natur. Es sind keine Bohr-, Probenahme-, Ausbeute- oder sonstigen Faktoren bekannt, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der Daten wesentlich beeinträchtigen könnten; die Leser werden jedoch darauf hingewiesen, dass weitere Bohrungen und Probenahmen zu Ergebnissen führen können, die wesentlich von den hier dargestellten abweichen.

Qualitätssicherung (QA) – Qualitätskontrolle (QC)

Bohrkerne mit HQ- und NQ-Durchmesser werden vor Ort im Cariboo-Projekt nach QA/QC-Prüfungen auf Protokollierungs- und Probenahmefehler geschnitten (halbiert). In regelmäßigen Abständen werden Qualitätskontrollproben (QC) in den Probenstrom eingefügt, darunter Leerproben und Referenzmaterialien, die mit allen Probenlieferungen versendet werden, um die Laborleistung zu überwachen. Die Proben werden verpackt, mit -Etiketten versehen, mit nummerierten Sicherheitsetiketten versiegelt und unter Einhaltung sicherer Verfahren zur lückenlosen Rückverfolgbarkeit zum Labor transportiert.

Alle Bohrkernproben werden zur Aufbereitung und Analyse an die Analyselabor von ALS Geochemistry in North Vancouver, British Columbia, übermittelt. Die ALS-Einrichtung ist nach der Norm ISO/IEC 17025 für Goldanalysen akkreditiert, und alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Intervallen mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird zerkleinert und 250 Gramm davon werden pulverisiert. Die Goldanalyse erfolgt mittels 50-Gramm-Feuerprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) als Abschlussverfahren, mit einer Untergrenze von 0,01 ppm und einer Obergrenze von 100 ppm. Proben mit Goldgehalten über 100 ppm werden erneut mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Abschlussverfahren analysiert (Obergrenze 10.000 ppm). Ausgewählte Proben, die sichtbares Gold und/oder Cosalit enthalten, werden bei der Protokollierung für eine zusätzliche 1.000-Gramm-Sieb-Metall-Feuerprobe gekennzeichnet, um eine genaue Quantifizierung etwaiger grober Fraktionen sicherzustellen. Alle Proben werden zudem im Rahmen eines 48-Element-Geochemiepakets mittels 4-Säuren-Aufschluss analysiert, gefolgt von induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) und induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektroskopie (ICP-MS).

ÜBER DIE OSISKO GOLD GROUP INC.

Osisko Gold Group Inc. ist ein nordamerikanisches Goldförderunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete mit Potenzial auf Regionsebene konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines vollständig genehmigten und zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Vorzeigeprojekts Cariboo Gold im Zentrum von British Columbia, Kanada, zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Ergänzt wird die Projektpipeline durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Standort mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu etablierter Infrastruktur. Osisko Gold konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Rechtsräumen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation, dem Entwicklungsrisikomanagement und dem Ausbau der Mineralreserven.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskogold.ca oder wenden Sie sich an:

Sean Roosen

Vorstandsvorsitzender und CEO

E-Mail:sroosen@osiskogold.ca

Tel.: +1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vizepräsident, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskogold.ca

Tel.: +1 (437) 423-3644

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung) (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind durch Wörter wie könnte, wird, würde, könnte, erwarten, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, potenziell, schätzen, vorschlagen, prognostizieren, Ausblick, vorhersehen, Ziel, Strategie, Varianten dieser Wörter oder deren Verneinungen sowie vergleichbare Begriffe gekennzeichnet, ebenso wie Ausdrücke, die üblicherweise im Futur und im Konditional verwendet werden. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Annahmen, Einschränkungen, Vorbehalte oder Aussagen in Bezug auf: den Nutzen und die Bedeutung der Explorationsbohrungen am regionalen Zielgebiet Proserpine und die Ergebnisse und deren Interpretation; das Vorhandensein und die Kontinuität eines sich abzeichnenden Goldmineralisierungssystems bei Proserpine, das Ähnlichkeiten mit der Goldlagerstätte Cariboo aufweist; das Potenzial für Tagebauverfahren bei Proserpine auf der Grundlage der bisher beobachteten Mineralisierungsmerkmale; die Bedeutung und Interpretation der Bohrabschnitte sowie die Möglichkeit, die mineralisierte Fläche bei Proserpine zu erweitern; die geplante Wiederaufnahme und Fortsetzung des Bohrprogramms bei Proserpine; das Explorationspotenzial in Zielgebieten außerhalb der derzeit definierten Mineralreserven und/oder Mineralressourcen; die Annahme, dass ein Vergleich der Streichlänge und -breite der derzeit definierten Cariboo-Goldlagerstätte mit dem bisher untersuchten Gebiet am Explorationsziel Proserpine aussagekräftig ist und auf Explorationspotenzial hindeutet, was jedoch noch nicht nachgewiesen wurde; die Annahme, dass weitere Explorationsarbeiten bei Proserpine Ergebnisse (sofern vorhanden) liefern werden, die mit denen der Goldlagerstätte Cariboo vergleichbar sind; die Interpretation und Genauigkeit räumlicher Geometrien, geologischer Strukturen sowie der Modellierung und Annahmen hinsichtlich lokaler Variabilität; die Ergebnisse (sofern vorhanden) weiterer Explorationsarbeiten und die Fähigkeit des Unternehmens, Mineralressourcen bei Proserpine zu definieren; die Fähigkeit von Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen und Probenahmen), Mineralisierungen genau vorherzusagen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorationsziele innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens und im Rahmen der erwarteten Kosten zu erreichen (sofern überhaupt); Annahmen, Einschränkungen und Parameter, die dem Cariboo-Fachbericht zugrunde liegen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Mineralressourcen, Mineralreserven, das Produktionsprofil, die Minenplanung und die Wirtschaftlichkeit des Projekts); die Fähigkeit des Unternehmens, die im Cariboo-Fachbericht dargelegten Schätzungen innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens zu erreichen (sofern überhaupt); die zukünftige Entwicklung und den Betrieb des Cariboo-Goldprojekts; die Einschätzungen der Unternehmensleitung hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen; den Nutzen und die Bedeutung historischer Daten, einschließlich der Bedeutung des Gebiets, in dem sich ehemals produzierende Minen befanden; die Fähigkeit, sich an Veränderungen der Goldpreise, Kostenschätzungen sowie Schätzungen der geplanten Explorations- und Erschließungsausgaben anzupassen; die Strategie und die Ziele des Unternehmens in Bezug auf das Cariboo-Goldprojekt sowie seine anderen Projekte; die Annahmen, Vorbehalte und Einschränkungen hinsichtlich der Genehmigung des Cariboo-Goldprojekts; das Explorationspotenzial und die Prospektivität (sofern vorhanden) seiner Liegenschaften; die geplante Namensänderung des Unternehmens und den Handel mit seinen Wertpapieren unter den aktualisierten Börsenkürzeln (einschließlich des Zeitpunkts hierfür); den weiterhin definierten und verständlichen regulatorischen Rahmen sowie sonstige Erwägungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden, und alle anderen hierin enthaltenen Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen sein. 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Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, des Umfangs der Aktivitäten und der Errungenschaften gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Leistungsgarantien, und es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

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