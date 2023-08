Osisko gratuliert Patriot Battery Metals zur ersten Schätzung der Mineralressourcen bei Corvette und zur anschliessenden strategischen Investition durch Albemarle Corporation

MONTREAL, 01. August 2023 – Osisko Gold Royalties Ltd (Osisko“) (OR: TSX & NYSE – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/) freut sich, Patriot Battery Metals Inc. (Patriot“) zur ersten Mineralressourcenschätzung (MRE“) für den Spodumen-Pegmatit CV5 (CV5″) auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Grundstück Corvette (Corvette“ oder das Grundstück“) in der Region Eeyou Istchee James Bay in Québec zu gratulieren.

Das MRE bei CV5 hat es als die größte Lithium-Pegmatit-Mineralressource in Nord- und Südamerika etabliert, die 109,2 Millionen Tonnen mit 1,42 % Lithiumoxid („Li2O“) und 160 Teile pro Million („ppm“) Tantalpentoxid („Ta2O5 „) an abgeleiteten Ressourcen bei einem Cutoff-Gehalt von 0,40 % Li2O für insgesamt 3.835.000 Tonnen enthaltenes Lithiumkarbonat-Äquivalent liefert. Wie von Patriot berichtet, hat die Ressourcen- und geologische Modellierung außerdem ein beträchtliches Wachstumspotenzial bei CV5 aufgezeigt, das an beiden Enden entlang des Streichens und in der Tiefe entlang eines beträchtlichen Teils seiner Länge offen bleibt.

Osisko hält eine gleitende NSR-Lizenzgebühr von 1,5-3,5 % auf Edelmetalle und 2,0 % auf alle anderen Produkte, einschließlich Lithium, bei Corvette. Osisko schätzt, dass ein Großteil (~80-95 %) des MRE von CV5 in sein Gebiet mit 2,0 % Lithium-NSR-Lizenzgebühren fällt (Abbildung 1). Das erste MRE umfasst nur den Spodumen-Pegmatit CV5 und schließt daher keine der anderen bekannten Spodumen-Pegmatit-Cluster auf dem Grundstück ein – CV4, CV8, CV9, CV10, CV12 und CV13; einige davon fallen unter Osiskos Lizenzgebühr.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71508/01082023_DE_OR_16-2023_EN_Patriot_MRE_Albemarle17 de.001.jpeg

Abbildung 1. Karte aus der Pressemitteilung von Patriot vom 30. Juli 2023, wobei Osiskos 2 % NSR-Lithium-Lizenzgebühren in einem gelben Umriss eingezeichnet sind.

Darüber hinaus möchte Osisko Patriot zu der anschließend gemeldeten strategischen Aktieninvestition (strategische Investition“) in Höhe von 109 Millionen C$ durch Albemarle Corporation (Albemarle) gratulieren. Nach Abschluss der strategischen Investition wird Albemarle etwa 4,9 % der emittierten und ausstehenden Stammaktien von Patriot auf einer voll verwässerten In-the-money-Basis bzw. 6,4 % auf einer nicht verwässerten, emittierten und ausstehenden Basis besitzen. Der Erlös aus der strategischen Investition wird für die Beschleunigung der Entwicklungsaktivitäten bei Corvette und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Paul Martin, Interim-CEO von Osisko, kommentierte: „Die Beständigkeit, mit der das Patriot-Team in der Lage war, bemerkenswerte Bohrerfolge zu erzielen, die bis zum Entdeckungsloch im Herbst 2021 zurückreichen und nun durch das gestrige erste CV5-MRE unterstrichen werden, spricht für die einzigartige Qualität des Grundstücks Corvette sowie für Patriots Vision und Verständnis eines äußerst aussichtsreichen Lithium-Hartgestein-Lagers. Die anschließend bekannt gegebene strategische Investition von Albemarle unterstreicht die Qualität dieser Liegenschaft auf globaler Ebene nur noch mehr.“

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei Osisko Gold Royalties Ltd. geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person“ gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101″) ist.

Über Osisko Gold Royalties Ltd.

Osisko Gold Royalties Ltd ist ein Edelmetall-Lizenzunternehmen, das ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von über 180 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen besitzt. Das Portfolio von Osisko wird von seinem Eckpfeiler, einer 5 %igen Net Smelter Return Royalty auf die Mine Canadian Malartic, eine der größten Goldminen Kanadas, getragen.

Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, und die sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse, die sorgfältige Erschließung des Grundstücks Corvette durch Patriot, Produktionsschätzungen von Osiskos Vermögenswerten (einschließlich Produktionssteigerungen) und die rechtzeitige Erschließung von Bergbaugrundstücken, für die Osisko Lizenzgebühren, Streams, Abzweigungen und Investitionen besitzt, beziehen, die Erwartungen des Managements hinsichtlich des Wachstums von Osisko, der Betriebsergebnisse, der geschätzten zukünftigen Einnahmen, der Produktionskosten, des Buchwerts der Vermögenswerte, der Fähigkeit, weiterhin Dividenden zu zahlen, des Bedarfs an zusätzlichem Kapital, der Geschäftsaussichten und -möglichkeiten, der zukünftigen Nachfrage nach Rohstoffen und der Preisschwankungen bei Rohstoffen (einschließlich der Aussichten für Gold, Silber, Diamanten und andere Rohstoffe), der Währung, der Märkte und der allgemeinen Marktbedingungen. Darüber hinaus sind Aussagen und Schätzungen (einschließlich der Daten in Tabellen) in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen sowie Unzen Goldäquivalent zukunftsgerichtete Aussagen, da sie eine implizite Bewertung beinhalten, die auf bestimmten Schätzungen und Annahmen beruht, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Schätzungen auch realisiert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „projiziert“, „potenziell“, „geplant“ und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „könnten“ oder „sollten“. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb des Einflussbereichs von Osisko liegen, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Solche Risikofaktoren beinhalten, ohne Einschränkung, (i) in Bezug auf Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält, Risiken in Zusammenhang mit: (a) die Betreiber der Grundstücke, (b) die rechtzeitige Erschließung, Genehmigung, Errichtung, Aufnahme der Produktion, Ramp-up (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Unterschiede bei der Produktionsrate und dem Zeitplan der Produktion gegenüber den Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Unterschiede bei der Umwandlungsrate von Ressourcen in Reserven und der Fähigkeit, Ressourcen zu ersetzen, (e) der ungünstige Ausgang von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Titel, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Ungewissheiten, die mit dem Geschäft der Exploration, Erschließung und des Abbaus verbunden sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Böschungsbrüche oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder Unruhen oder andere nicht versicherte Risiken, (ii) in Bezug auf andere externe Faktoren: (a) Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die die Grundlage für die von Osisko gehaltenen Royalties, Streams, Offtakes und Investitionen bilden, (b) Wertschwankungen des kanadischen Dollars im Vergleich zum US-Dollar (b) Schwankungen des Wertes des kanadischen Dollars im Vergleich zum US-Dollar, (c) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzregelungen und Steuerpolitik, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in allen Ländern, in denen sich Grundstücke befinden, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, oder durch die sie gehalten werden, (d) anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung und allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen und (e) Reaktionen der relevanten Regierungen auf den Ausbruch von Infektionskrankheiten und die Effektivität solcher Reaktionen und die potenziellen Auswirkungen eines solchen Ausbruchs auf Osiskos Geschäft, Betrieb und finanzielle Lage; (iii) im Hinblick auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die Osisko zur Verfügung stehen oder nicht zur Verfügung stehen oder von Osisko verfolgt werden, (b) die Integration von erworbenen Vermögenswerten oder (c) die Bestimmung von Osiskos PFIC-Status. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: dass der Zeitplan für die Erschließung des Corvette-Grundstücks in Übereinstimmung mit der bisherigen Praxis beibehalten wird; die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Offenlegungen von Patriot; keine nachteiligen Entwicklungen in Bezug auf Corvette; und das Fehlen jeglicher anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten unterscheiden, sowie das Fehlen signifikanter Veränderungen bei Osiskos laufenden Einnahmen und Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Bestimmung seines PFIC-Status; das Fehlen jeglicher anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, und, in Bezug auf Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält, (i) der laufende Betrieb der Grundstücke durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Grundstücke in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich Produktionsprognosen) übereinstimmt, (ii) die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen, die von den Eigentümern oder Betreibern der zugrundeliegenden Grundstücke abgegeben wurden (einschließlich der Erwartungen für die Entwicklung der zugrundeliegenden Grundstücke, die noch nicht in Produktion sind), (iii) keine nachteilige Entwicklung in Bezug auf ein bedeutendes Grundstück, (iv) die Richtigkeit der Erklärungen und Schätzungen der Eigentümer und Betreiber in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen und (v) die Umsetzung eines angemessenen Plans für die Integration der erworbenen Vermögenswerte.

Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im jüngsten Jahresbericht von Osisko, der auf SEDAR unter www.sedar.com und EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht wurde und der auch zusätzliche allgemeine Annahmen in Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. Osisko weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend ist. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sowie die Ungewissheiten, die sie darstellen, und die damit verbundenen Risiken sorgfältig abwägen. Osisko ist der Ansicht, dass die Annahmen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und voraussichtlichen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesehen wurden, und solche zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und sollten nicht als verlässlich angesehen werden. In dieser Pressemitteilung stützt sich Osisko auf Informationen, die von Patriot in Bezug auf das Grundstück Corvette und dessen Erschließung öffentlich bekannt gegeben wurden, und übernimmt daher keine Haftung für solche öffentlichen Bekanntgaben Dritter. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemeldung. Osisko ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

