Osisko meldet Ergebnisse für das 1. Quartal 2025

Starker Cashflow von 46,1 Millionen Dollar aus betrieblicher

Höhepunkte

– 19.014 Unzen Goldäquivalent („GEOs“1) erwirtschaftet (22.259 GEOs in Q1 20242)

– Einnahmen aus Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 54,9 Millionen US-Dollar (45,0 Millionen US-Dollar im 1. Quartal 2024)

– Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 46,1 Mio. USD (37,4 Mio. USD in Q1 2024)

– Vierteljährliche Cash-Marge3von 53,3 Mio. USD oder 97,1 % (43,7 Mio. USD oder 97,0 % in Q1 2024)

– Nettogewinn von 25,6 Millionen US-Dollar, 0,14 US-Dollar pro Aktie (11,2 Millionen US-Dollar, 0,06 US-Dollar pro Aktie im 1. Quartal 2024)

– Bereinigte Gewinne3in Höhe von 29,5 Mio. US-Dollar bzw. 0,16 US-Dollar je unverwässerter Aktie (22,0 Mio. US-Dollar bzw. 0,12 US-Dollar je unverwässerter Aktie in Q1 2024)

– Nettorückzahlung von 19,6 Mio. USD im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität;

– Barguthaben von 63,1 Mio. $ und Schulden von 74,3 Mio. $ zum 31. März 2025

– Erwerb einer 1,5-prozentigen Net Smelter Return (NSR“) Lizenzgebühr von Japan Gold Corp. (Japan Gold“) für die vollständig von Japan Gold kontrollierten Grundstücke in Japan für einen Barbetrag von 5,0 Millionen Dollar; und

– Erklärung einer vierteljährlichen Dividende von 0,065 C$ pro Stammaktie, die am 15. April 2025 an die zum Geschäftsschluss am 31. März 2025 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird.

Nach dem 31. März 2025

– Zusätzliche Rückzahlungen in Höhe von 30,0 Mio. $ im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität des Unternehmens

– Erste Zahlung von Talisker Resources Ltd. im Rahmen der 1,7% NSR-Lizenzgebühr für Bralorne erhalten

– Erwerb einer Reihe von Lizenzgebühren für verschiedene Projekte in British Columbia von Sable Resources Ltd. („Sable Resources“) zu einem Preis von 3,8 Mio. C$ sowie bestimmte Rechte in Bezug auf den künftigen Erwerb ähnlicher Beteiligungen von Sable Resources

– Veröffentlichung der fünften Ausgabe des Nachhaltigkeitsberichts des Unternehmens, Growing Responsibly; und

– Erklärung einer vierteljährlichen Dividende von 0,055 US$ pro Stammaktie, was einer Erhöhung um 20 % gegenüber der vorherigen vierteljährlichen Dividende entspricht, basierend auf dem Wechselkurs (C$/US$ ) am Tag der Erklärung der Dividende für das erste Quartal. Die Dividende wird am 15. Juli 2025 an die zum Geschäftsschluss am 30. Juni 2025 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt.

Management-Kommentar

Jason Attew, President & CEO von Osisko, kommentierte: „Das erste Quartal von Osisko war ein guter Start für das Unternehmen in das Jahr 2025 und bildet eine solide Grundlage für das Erreichen der für 2025 prognostizierten Spanne von 80.000 bis 88.000 verdienten GEOs, insbesondere wenn man bedenkt, dass sich die GEO-Lieferungen des Unternehmens im Laufe des restlichen Jahres von Quartal zu Quartal verbessern dürften.

In den nächsten Monaten wird es mehrere Katalysatoren geben, auf die man achten sollte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Projektfinanzierungsinitiativen von Osisko Development im Anschluss an die Ergebnisse der optimierten Machbarkeitsstudie für das vollständig genehmigte Goldprojekt Cariboo von letzter Woche, einen neuen Plan für die Lebensdauer der Mine im Island Gold District von Alamos Gold; und schließlich die voraussichtliche Umsetzung des Scheme of Arrangement zwischen Spartan Resources und Ramelius Resources, das, falls es umgesetzt wird, die erste Produktion bei Dalgaranga auf Ende 2025 beschleunigen könnte – ein ganzes Jahr früher als von Osisko beim Erwerb von Dalgaranga 1 erwartet.8 % Bruttosmelterrendite Ende September 2024.“

Norman MacDonald, Vorstandsvorsitzender von Osisko, kommentierte ebenfalls: „Die morgige Jahres- und Sonderversammlung der Aktionäre wird das Ende der Amtszeit von Joanne Ferstman als unabhängiges Mitglied des Board of Directors von Osisko markieren. Joanne Ferstman gehörte dem Board of Directors von Osisko von Anfang an an, und sowohl das Board of Directors als auch das Management möchten Joanne Ferstman von ganzem Herzen für ihre langjährigen Führungsqualitäten, Ratschläge und Dienste danken. Wir werden ihre Liebe zum Detail und ihr Engagement für die Umsetzung der strategischen Vision des Unternehmens, neben ihren vielen anderen Fähigkeiten, vermissen. Wir möchten Joanne auch alles Gute für ihre zukünftigen Unternehmungen wünschen.

Q1 2025 ERGEBNISSE KONFERENZ UND WEBCAST CALL DETAILS

Telefonkonferenz: Donnerstag, 8. Mai 2025 um 10:00 Uhr ET

Einwahl-Nummern: Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (800) 717-1738

(Option 1) Lokal – Montreal: 1 (514) 400-3792

Lokal – Toronto: 1 (289) 514-5100

Lokal – New York: 1 (646) 307-1865

Konferenz-ID: 33088

Link zum Webcast: viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1713958&tp_key=482b1aae4e

(Option 2)

Wiederholung (verfügbar bis Sonntag, 8. Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (888) 660-6264

Juni um 23:59 Uhr ET): Lokal – Toronto: 1 (289) 819-1325

Lokal – New York: 1 (646) 517-3975

Passcode für die Wiedergabe: 33088#

Die Aufzeichnung ist auch auf unserer Website unter www.osiskogr.com verfügbar.

Jahres- und Sonderversammlung der Aktionäre

Die Jahres- und Sonderhauptversammlung 2025 des Unternehmens wird am 8. Mai 2025 in Montréal, Québec, stattfinden.

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei Osisko Gold Royalties Ltd. geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person“ gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101″) ist.

Über Osisko Gold Royalties Ltd

Osisko Gold Royalties Ltd ist ein Edelmetall-Lizenzunternehmen, das ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von über 195 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen besitzt, darunter 21 produzierende Anlagen. Das Portfolio von Osisko wird von seinem Eckpfeiler, einer 3-5%igen Net Smelter Return Royalty auf den Canadian Malartic Complex, der eine der größten Goldminen Kanadas beherbergt, getragen

Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Anmerkungen:

(1) Goldäquivalent Unzen

Die GEOs werden auf vierteljährlicher Basis berechnet und beinhalten Lizenzgebühren und Streams. Silberunzen und Kupfertonnen, die aus Lizenz- und Stromvereinbarungen stammen, werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die Silberunzen oder Kupfertonnen mit dem durchschnittlichen Silberpreis pro Unze oder Kupferpreis pro Tonne für den Zeitraum multipliziert und durch den durchschnittlichen Goldpreis pro Unze für den Zeitraum dividiert werden. Diamanten, andere Metalle und Barlizenzgebühren werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die entsprechenden Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis pro Unze für den Zeitraum geteilt werden.

Durchschnittliche Metallpreise und Wechselkurse

Drei Monate

31. März,

2025 2024

Gold ((i) ()) $2,860 $2,070

Silber (() (ii) ()) $31.88 $23.34

Kupfer (iii $9,340 $8,438

Wechselkurs (C$/US$) ((iv) ()) 0.6968 0.7415

(i) Der Durchschnittspreis entspricht dem PM-Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar pro Unze

(ii) Der Durchschnittspreis entspricht dem Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar pro Unze

(iii) Der Durchschnittspreis entspricht dem Preis an der Londoner Metallbörse in US-Dollar pro Tonne

(iv) Tageskurs der Bank of Canada

(2) Drei Monate bis zum 31. März 2024 („Q1 2024“).

(3) Nicht-IFRS-Kennzahlen

Die Cash-Marge in Dollar und in Prozent des Umsatzes sind Non-IFRS-Kennzahlen. Die Cash-Marge (in Dollar) wird von Osisko als Umsatz abzüglich der Umsatzkosten (ohne Abraum) definiert. Die Cash-Marge (in Prozent des Umsatzes) ergibt sich aus der Cash-Marge (in Dollar) geteilt durch den Umsatz.

Das Management verwendet die Cash-Marge in Dollar und in Prozent der Einnahmen, um die Fähigkeit von Osisko zu bewerten, einen positiven Cashflow aus seinen Lizenzgebühren, Streams und anderen Beteiligungen zu generieren. Das Management und bestimmte Investoren verwenden diese Informationen auch zusammen mit Kennzahlen, die in Übereinstimmung mit den IFRS-Rechnungslegungsstandards ermittelt wurden, wie z.B. Bruttomarge und operativer Cashflow, um die Leistung von Osisko im Vergleich zu anderen Unternehmen der Bergbaubranche zu bewerten, die diese Kennzahlen auf einer ähnlichen Basis darstellen. Die Cash-Marge in Dollar und der Prozentsatz der Einnahmen sollen Investoren und Analysten lediglich zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Sie haben keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar.

Eine Überleitung der Cash-Marge nach Art der Beteiligungen (in Tausend Dollar und in Prozent des Umsatzes) ist unten dargestellt

Drei Monate zum Jahresende

31. März,

2025 2024

$ $

Anteile an Lizenzgebühren

Umsatzerlöse 36,790 33,029

Abzüglich: Umsatzkosten (ohne Abschreibung) (145) (78)

Bargeldspanne (in Dollar) 36,645 32,951

Erschöpfung (2,710) (4,104)

Bruttogewinn 33,935 28,847

Interessen am Strom

Umsatzerlöse 18,126 12,018

Abzüglich: Umsatzkosten (ohne Abschreibung) (1,474) (1,281)

Bargeldspanne (in Dollar) 16,652 10,737

Erschöpfung (5,034) (4,442)

Bruttogewinn 11,618 6,295

Lizenzgebühren und Stromzinsen 53,297 43,688

Bargeldspanne insgesamt (in Dollar)

Geteilt durch: Gesamteinnahmen 54,916 45,047

Cash-Marge (in Prozent der Einnahmen) 97.1% 97.0%

Gesamt – Bruttogewinn 45,553 35,142

Bereinigtes Ergebnis und bereinigtes Ergebnis je unverwässerte Aktie

Der bereinigte Gewinn und der bereinigte Gewinn je unverwässerter Aktie sind Nicht-IFRS-Kennzahlen und werden von Osisko durch Ausschluss der folgenden Posten vom Nettogewinn (-verlust) und Gewinn (Verlust) je Aktie definiert: Wechselkursgewinne (-verluste), Wertminderungsaufwendungen und -auflösungen im Zusammenhang mit Lizenz-, Stream- und anderen Beteiligungen, Änderungen der Wertberichtigung für erwartete Kreditverluste, Abschreibungen und Wertminderungen von Investitionen, Gewinne (Verluste) aus der Veräußerung von Vermögenswerten, Gewinne (Verluste) aus Investitionen, Anteile am Ergebnis (Verlust) von assoziierten Unternehmen, Transaktionskosten und andere Posten wie nicht zahlungswirksame Gewinne (Verluste) sowie die Auswirkungen der Ertragssteuern auf diese Posten. Das bereinigte Ergebnis je unverwässerte Aktie ergibt sich aus dem bereinigten Ergebnis geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der für den Zeitraum ausstehenden Stammaktien.

Das Management verwendet den bereinigten Gewinn und den bereinigten Gewinn pro Stammaktie, um die zugrunde liegende Betriebsleistung von Osisko als Ganzes für die dargestellten Berichtszeiträume zu bewerten, um die Planung und Vorhersage zukünftiger Betriebsergebnisse zu unterstützen und um die Informationen in den Konzernabschlüssen zu ergänzen. Das Management ist der Ansicht, dass Investoren und Analysten zusätzlich zu den gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellten Kennzahlen wie dem Nettogewinn (-verlust) und dem Nettogewinn (-verlust) pro unverwässerter Aktie den bereinigten Gewinn und den bereinigten Gewinn pro unverwässerter Aktie heranziehen, um die Ergebnisse des zugrunde liegenden Geschäfts von Osisko zu bewerten, insbesondere da die ausgeschlossenen Posten in der Regel nicht in den jährlichen Prognosen von Osisko enthalten sind. Obwohl die Anpassungen des Nettogewinns (-verlusts) und des Nettogewinns (-verlusts) pro Basisaktie in diesen Kennzahlen sowohl wiederkehrende als auch nicht wiederkehrende Posten enthalten, ist das Management der Ansicht, dass der bereinigte Gewinn und der bereinigte Nettogewinn pro Basisaktie nützliche Kennzahlen für die Leistung von Osisko sind, da sie Posten bereinigen, die sich möglicherweise nicht auf den Zeitraum beziehen oder eine unverhältnismäßige Auswirkung auf den Zeitraum haben, in dem sie verbucht werden, die Vergleichbarkeit der betrieblichen Kernergebnisse von Zeitraum zu Zeitraum beeinträchtigen, nicht immer die zugrunde liegende betriebliche Leistung des Unternehmens widerspiegeln und/oder nicht unbedingt einen Hinweis auf zukünftige Betriebsergebnisse darstellen. Der bereinigte Reingewinn und der bereinigte Reingewinn je unverwässerte Aktie sollen Anlegern und Analysten zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Sie haben keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen, von anderen Emittenten vorgelegten Kennzahlen vergleichbar.

Eine Überleitung des Nettogewinns zum bereinigten Nettogewinn ist unten dargestellt:

Drei Monate zum Jahresende

31. März,

2025 2024

(in Tausenden von Dollar, $ $

außer Beträge je Aktie)

Reingewinn 25, 11,

Anpassungen:

Fremdwährungs(gewinn)verlust (160) 2,

Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen 3, 10,

Änderungen der Wertberichtigungen für erwartete Kreditverluste und – (1,399)

Abschreibungen

Verlust (Gewinn) aus Kapitalanlagen (388)

Steuerliche Auswirkungen der Anpassungen (41) 136

Bereinigtes Ergebnis 29, 22,032

Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien im Umlauf (in 000) 186, 185,

Bereinigtes Ergebnis je unverwässerte Aktie -0. -0.

Zukunftsgerichtete

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, und die sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse beziehen und darauf, dass Osisko seine Prognosen einhalten wird und dass die Erschließungs- und Meilensteine, die von den Betreibern der Grundstücke, an denen das Unternehmen beteiligt ist, erreicht werden müssen, rechtzeitig erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte „erwartet“, „plant“, „sieht voraus“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „projiziert“, „potenziell“, „geplant“ und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „können“, „könnten“ oder „sollten“. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb des Einflussbereichs von Osisko liegen, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Solche Risikofaktoren beinhalten, ohne Einschränkung, (i) in Bezug auf Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält, Risiken in Bezug auf: (a) die Betreiber der Grundstücke, (b) die rechtzeitige Erschließung, Genehmigung, Errichtung, Aufnahme der Produktion, Ramp-up (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Unterschiede bei der Produktionsrate und dem Zeitplan der Produktion gegenüber den Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Unterschiede bei der Umwandlungsrate von Ressourcen in Reserven und der Fähigkeit, Ressourcen zu ersetzen, (e) der ungünstige Ausgang von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Titel, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Ungewissheiten, die mit dem Geschäft der Exploration, Erschließung und des Abbaus verbunden sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Böschungsbrüche oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen oder andere nicht versicherte Risiken, (ii) im Hinblick auf andere externe Faktoren: (a) Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die die Grundlage für die von Osisko gehaltenen Royalties, Streams, Offtakes und Investitionen bilden, (b) ein Handelskrieg oder neue Zollschranken, (c) Wertschwankungen des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar, (d) regulatorische Änderungen durch Osisko (c) Schwankungen des Wertes des kanadischen Dollars im Vergleich zum US-Dollar, (d) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzregelungen und Steuerpolitik, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in allen Ländern, in denen sich Grundstücke befinden, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält oder über die sie gehalten werden, (e) anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung und allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen und (f) Reaktionen der relevanten Regierungen auf den Ausbruch von Infektionskrankheiten und die Wirksamkeit solcher Reaktionen sowie die potenziellen Auswirkungen eines solchen Ausbruchs auf Osiskos Geschäft, Betrieb und finanzielle Lage; (iii) im Hinblick auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die Osisko zur Verfügung stehen oder nicht zur Verfügung stehen oder von Osisko verfolgt werden, (b) die Integration von erworbenen Vermögenswerten oder (c) die Bestimmung des PFIC-Status von Osisko; (d) dass die vorläufigen Finanzinformationen Anpassungen zum Quartalsende unterliegen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Ausbleiben signifikanter Veränderungen bei Osiskos laufenden Einnahmen und Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Bestimmung seines PFIC-Status und das Ausbleiben anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, sowie – in Bezug auf Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält – (i) der laufende Betrieb der Grundstücke durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Grundstücke in einer Weise, die der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich der Produktionsprognosen) entspricht, (ii) die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen der Eigentümer oder Betreiber der zugrundeliegenden Grundstücke (einschließlich der Erwartungen für die Entwicklung der zugrundeliegenden Grundstücke, die noch nicht in Produktion sind), (iii) keine nachteilige Entwicklung in Bezug auf ein bedeutendes Grundstück, (iv) die Richtigkeit der Erklärungen und Schätzungen der Eigentümer und Betreiber in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen und (v) die Umsetzung eines angemessenen Plans für die Integration der erworbenen Vermögenswerte.

Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im jüngsten Jahresbericht von Osisko, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht wurde und der auch zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. Osisko weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend ist. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sowie die Ungewissheiten, die sie darstellen, und die damit verbundenen Risiken sorgfältig abwägen. Osisko ist der Ansicht, dass die Annahmen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und voraussichtlichen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesagt wurden, und solche zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und sollten nicht als verlässlich angesehen werden. In dieser Pressemitteilung stützt sich Osisko auf Informationen, die von anderen Emittenten und Dritten im Zusammenhang mit seinen Vermögenswerten öffentlich bekannt gegeben wurden, und übernimmt daher keine Haftung für solche öffentlichen Bekanntmachungen Dritter. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Osisko ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Osisko Gold Royalties Ltd.

Konsolidierte Bilanzen

Zum 31. März 2025 und zum 31. Dezember 2024

(Ungeprüft)

(tabellarische Beträge in Tausend US Dollar)

31. März 31. Dezember

$ $

Vermögenswert

Bargel 63,070 59,096

2, 3,106

Sonstige 1,511 1,612

67,354 63,814

Langfristige

Beteiligungen an Unternehmen 40,086 43,262

Sonstige 85,403 74,043

Lizenzgebühren, Strom und sonstige 1,112,393 1,113,855

Goodwil 77,353 77,284

Sonstige 6, 5,376

1,388,729 1,377,634

Verbindlichkeite

Kurzfristige

Verbindlichkeiten und antizipative 3,923 5,331

Dividenden 8,457 8,433

1,132 852

13,512 14,616

Langfristige

4,539 3,931

Langfristige 74,346 93,900

Latente 82,438 76,234

174,835 188,681

Eigenkapita

1,680,514 1,675,940

Beigetragener 65,003 63,567

Kumulierter sonstiger (139,637) (141,841)

Defizi (391,986) (408,713)

1,213,894 1,188,953

1,388,729 1,377,634

Osisko Gold Royalties Ltd.

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnungen

Für die drei Monate bis zum 31. März 2025 und 2024

(Ungeprüft)

(tabellarische Beträge in Tausend US-Dollar, außer Beträge je Aktie)

2025 2024

$ $

(angepasst)

Umsatzerlöse 54,916 45,047

Kosten des Umsatzes (1,619) (1,359)

Erschöpfung (7,744) (8,546)

Bruttogewinn 45,553 35,142

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Allgemeines und Verwaltung (4,959) (4,544)

Geschäftsentwicklung (2,079) (1,011)

Betriebliche Erträge 38,515 29,587

Zinserträge 598 934

Finanzierungskosten (1,730) (2,767)

Fremdwährungsgewinne (-verluste 160 (2,411)

Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen (3,752) (10,053)

Sonstige (Verluste) Gewinne, netto (286) 1,737

Ergebnis vor Ertragsteuern 33,505 17,027

Ertragsteueraufwand (7,865) (5,858)

Reingewinn 25,640 11,169

Nettogewinn pro Aktie

Unverwässert und verwässert 0. 0.06

Osisko Gold Royalties Ltd.

Konsolidierte Kapitalflussrechnungen

Für die drei Monate bis zum 31. März 2025 und 2024

(Ungeprüft)

(tabellarische Beträge in Tausend US Dollar)

2025 2024

$ $

(angepasst)

Betriebliche Aktivitäten

Reingewinn 25,640 11,

Anpassungen für:

Aktienbasierte Vergütung 2,089 1,

Abschöpfung und Amortisation 8,032 8,

Änderungen der erwarteten Kreditverluste bei anderen Kapitalanlagen – (1,399)

Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen 3,752 10,

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 286 (338)

bewerteten finanziellen

Vermögenswerten

Fremdwährungs(gewinn)verlust (92) 2,

Latente Ertragssteueraufwendungen 7,242 5,

Andere 104 116

Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 47,053 37,858

vor Veränderungen der nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals

Veränderungen der nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals (974) (496)

Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 46,079 37,

Investierende Tätigkeiten

Erwerb von kurzfristigen Kapitalanlagen – (667)

Erwerb von Beteiligungen (11,364) –

Erlöse aus der Veräußerung von Kapitalanlagen – 3,847

Erwerb von Lizenzgebühren und Stream-Interests (5,285) –

Andere (17) (3)

Nettogeldfluss (verwendet für) aus Investitionstätigkeit (16,666) 3,177

Finanzielle Aktivitäten

Erhöhung der langfristigen Schulden 10,437 –

Rückzahlung von langfristigen Verbindlichkeiten (30,000) (32,394)

Ausübung von Aktienoptionen und Ausgabe von Aktien im Rahmen des Aktienkaufplans 2,587 3,

Ausgeschüttete Dividenden (7,610) (7,680)

Quellensteuern auf die Abrechnung von gesperrten und aufgeschobenen Aktieneinheiten (653) (2,204)

Andere (210) (288)

Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit (25,449) (38,957)

Zunahme der liquiden Mittel vor Auswirkungen von Wechselkursänderungen 3,964 1,

Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf den Kassenbestand 10 (682)

Nettozunahme der Barmittel 3,974 900

Zahlungsmittel – Beginn des Zeitraums 59, 51,204

Barmittel – Ende des Zeitraums 63, 52,104

