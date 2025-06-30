Ostfrieslandkrimi „Goldschatztod auf Langeoog“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Ein Kutter am Oststrand, ein Toter an Bord – war es Gier nach Gold oder eiskalter Mord? Die Inselkommissare Bruns und Visser stoßen auf ein Netz aus Habgier, Verrat und einer tödlichen Schatzsuche.

Ein mysteriöser Kutter, ein toter Schatzsucher und ein Geheimnis, das tief unter dem Sand von Langeoog ruht. Kommissar Jonte Visser entdeckt morgens beim Joggen ein gestrandetes Schiff – und einen Mordfall, der mit einem sagenumwobenen Goldschatz verknüpft ist. Gemeinsam mit Fenja Bruns taucht er in eine Welt aus alten Seefahrerlegenden, gebrochenen Ehen und gierigen Investoren ein. Doch je näher sie der Wahrheit kommen, desto gefährlicher wird die Suche nach dem Schatz – denn jemand ist bereit, für Gold über Leichen zu gehen.

Klappentext:

»Diese Schatzsuche, das war eine fixe Idee, die ihn nicht mehr losgelassen hat!«

Morgens beim Joggen entdeckt Kommissar Jonte Visser einen Fischkutter, der am Oststrand von Langeoog auf Grund gelaufen ist. Für Wilhelm Suhr, den Besitzer des Kutters, kommt jede Hilfe zu spät. Alles deutet darauf hin, dass er an Bord von jemandem erschlagen wurde.

Seit seiner Pension galt der ehemalige Marineoffizier als besessen von der Suche nach einem alten Schiffswrack, auf dem sich angeblich ein Goldschatz befand. Hat er den Schatz tatsächlich gefunden und musste deshalb sterben? Wer war der zwielichtige Begleiter, der ihn manchmal bei der Suche nach dem Schiffswrack unterstützte?

Die Inselkommissare Fenja Bruns und Jonte Visser nehmen allerdings auch Wilhelm Suhrs Ehefrau ins Visier, die vom gemeinsamen Leben enttäuscht war und ein starkes finanzielles Motiv hat. Ebenso wie der dubiose Immobilienhai, der es auf das wertvolle Grundstück der Suhrs abgesehen hatte …

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0F5M1Z7HP sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1077193615.

Die Autorin:

Julia Brunjes – ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Serienbeschreibung: „Die INSEL Polizei“ auf Langeoog:

Fenja Bruns ist eine aufgeweckte junge Polizistin, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Jonte Visser auf der schönen Insel Langeoog für Ruhe und Ordnung sorgt. Die neugierige Fenja und der energische Jonte ergänzen einander perfekt, wenn es um die Aufdeckung von rätselhaften Straftaten geht. Auch Mordfälle stellen sie nicht vor unlösbare Probleme – bisher ist noch kein Schurke davongekommen, der die Idylle des Nordsee-Eilands gestört hat. Nach ihrem anstrengenden Dienst entspannen sich die beiden in der urigen Gaststätte Zum Harpunier, die von Jontes älterem Bruder Harm und dessen Ehefrau Lisa betrieben wird. Dort hält sich auch meistens Ubbo Visser auf, der von seiner Familie respektvoll »Käpt’n« genannt wird. Mit seiner großen Lebenserfahrung kann der Vater der beiden Brüder so manches Mal aktiv zur Aufklärung eines Verbrechens beitragen.

