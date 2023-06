Our Next Energy (ONE) und Nano One unterzeichnen gemeinsamen Entwicklungsvertrag zur Stärkung der nordamerikanischen Lieferkette für Lithium-Eisenphosphat-Batterien

Die Innovationen im Rahmen des Entwicklungsvertrages zielen auf eine größere Reichweite, niedrigere Kosten und die Minimierung der Umweltbelastung von LFP-Batterien ab.

14. Juni 2023 / IRW-Press

Vancouver, Kanada (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) und Novi, Michigan.

Wichtigste Punkte:

– Nano One und ONE wollen gemeinsam das Lithium-Eisenphosphat-Kathodenaktivmaterial (LFP-KAM) von Nano One zur potenziellen Nutzung in den LFP-Batterien von ONE entwickeln.

– Ziel der Zusammenarbeit ist die Qualifizierung und Validierung von LFP-KAM für einen verbindlichen Abnahmevertrag.

– Die gemeinsamen Innovationen zielen auf die Vergrößerung der Reichweite ab; gleichzeitig sollen die Kosten sowie die Umweltauswirkungen reduziert und eine Lösung für Nordamerika angeboten werden.

Nano One® Materials Corp. (Nano One), ein führendes Unternehmen im Bereich nachhaltige Produktion von Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien, und Our Next Energy (ONE), eine in Michigan ansässige Gesellschaft für Energiespeicherungstechnologien, haben einen gemeinsamen Entwicklungsvertrag (Joint Development Agreement, JDA) für eine Zusammenarbeit bei der Validierung, Qualifizierung und Produktion eines Angebots von Kathodenaktivmaterial (KAM) aus Lithium-Eisenphosphat (LFP) für den nordamerikanischen Markt unterzeichnet.

Das KAM wird in der Pilotanlage bzw. den zukünftigen kommerziellen Anlagen von Nano One in Candiac, Québec, produziert und soll potenziell bei der Produktion von LFP-Zellen von ONE genutzt werden, die in Aries- und Gemini-Batterien zum Einsatz kommen. Die Candiac-Anlage von Nano One ist momentan die einzige LFP-KAM-Produktionsanlage in Nordamerika, und ihre Produktionsmeilensteine stehen im Einklang mit den Wachstumsprognosen für die Batterieproduktion von ONE. Mit der Zusammenarbeit verfolgen ONE und Nano One das Ziel, das LFP-KAM aus der bereits gemeldeten Pilotanlage mit einer Kapazität von 200 Tonnen pro Jahr zu qualifizieren und zu validieren, was möglicherweise zu einem verbindlichen Abnahmevertrag für die zukünftige kommerzielle Produktionsanlage führen wird.

Die Errichtung einer nordamerikanischen Lieferkette für LFP-Batterien ist eine der Säulen, auf denen wir ONE aufgebaut haben, sagte Mujeeb Ijaz, CEO und Gründer von ONE. Das innovative und lokalisierte KAM-Verfahren von Nano One steht mit den Anstrengungen von ONE im Einklang, unsere lokale Lieferkette für Material auszubauen und gleichzeitig die Kosten, die Komplexität und die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Nano One widmet die Candiac-Anlage für die Nutzung seines patentierten One-Pot-Verfahrens zur Produktion von LFP-KAM um, wobei die Inbetriebnahme für das dritte Quartal 2023 geplant ist. Dieser Schritt verschafft Nano One einen mehrjährigen Vorsprung und einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil in dem Rennen um die Differenzierung und Kommerzialisierung einer sauberen, grünen und sicheren LFP-Lieferkette für Nordamerika.

Dan Blondal, CEO und Gründer von Nano One, erklärte dazu wie folgt: Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ONE und die gemeinsame Entwicklung einer soliden sowie wirtschaftlich resilienten Lieferkette für LFP-Batterien, die von der Dominanz des überseeischen Marktes entkoppelt und ökologisch differenziert ist. Dies sind großartige Neuigkeiten für unsere Aktionäre und auch für die uns unterstützenden Regierungsvertreter, und es ist für Nano One ein weiterer wichtiger Schritt voran im Prozess der Sicherung von Abnehmern und der Monetarisierung unserer Technologie. Wir möchten mit gut finanzierten Unternehmen zusammenarbeiten, die auf die Unterstützung weltweiter Branchenführer und die Erfahrung in Batterietechnologie und -produktion zurückgreifen können, um einen signifikanten Marktanteil zu gewinnen. Daher nehmen wir ONE mit großer Zuversicht in das Ökosystem unserer vertrauenswürdigen Partner auf.

ONE nahm die Produktion ihres LFP-Batteriepacks Aries Anfang 2023 auf. Die Gesellschaft baut derzeit zudem ONE Circle, ihre erste Batteriezellenfabrik. ONE Circle ist eine Batteriezellenfabrik mit einer Kapazität von 20 GWh, die in der Kommune Van Buren in Michigan angesiedelt wird und im Jahr 2024 ihren Betrieb aufnehmen soll.

Sowohl ONE als auch Nano One sind zuversichtlich, dass die Unternehmen gemeinsam die strengen Validierungsstandards der Branche einhalten oder sogar übertreffen können. Die Regierungen der USA und von Kanada sind sich einig und bieten Unterstützung. Jedes Unternehmen bringt wertvolle strategische Partner und Aktionäre mit, die Automobilerstausrüster, multinationale Lieferanten wichtiger Mineralien und führende Chemieunternehmen umfassen.

Über Our Next Energy

Our Next Energy Inc. (ONE) ist eine führende, in Michigan angesiedelte Gesellschaft für Energiespeicherungstechnologien mit einem Fokus auf der technischen Entwicklung von Batterien, die die Elektrifizierung bei verkehrstechnischen und stationären Anwendungen beschleunigen wird. Die Vision von ONE ist folgende: Verdoppelung der Reichweite von Elektrofahrzeugen, Einsatz sichererer, nachhaltigerer Rohstoffe und Errichtung einer lokalisierten Lieferkette. Weitere Informationen finden Sie unter www.one.ai.

Über Nano One®

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit einem patentieren, kohlenstoffarmen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriekathodenmaterialien. Es verfügt über strategische Kooperationen und Partnerschaften, unter anderem mit Automobilherstellern und strategischen Zulieferern wie BASF, Umicore und Rio Tinto. Die Technologie von Nano One ist anwendbar für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, und Unterhaltungselektronik, um Kosten und Kohlenstoffintensität zu senken und gleichzeitig die Umweltverträglichkeit zu verbessern.

Das Unternehmen will seine Technologie als schlüsselfertige Produktionslösungen für Lizenz- und Joint-Venture-Partner und unabhängige Produktionschancen im Pilotversuch erproben und demonstrieren und wird dabei kanadische Experten, wichtige Mineralien, erneuerbare Energien und ein florierendes Ökosystem mit Zugang zu großen aufstrebenden Märkten in Nordamerika, Europa und dem indopazifischen Raum nutzen. Nano One hat zudem Fördermittel von SDTC und der kanadischen Regierung sowie der Regierung von British Columbia erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakte:

Paul Guedes

info@nanoone.ca

+1 (604) 420-2041

Dan Pierce

Our Next Energy

Dpierce@one.ai

+1 (314) 517-4750

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Entwicklung der Technologie, der Lieferketten und der Pläne für den Bau, die Vergrößerung und den Betrieb eines Multikathoden-Pilotzentrums (MCPH); die Nachfrage in der Industrie; erfolgreiche derzeitige und künftige Kooperationen, die mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen stattfinden bzw. stattfinden könnten; die Funktionen und beabsichtigten Vorteile der Technologie und Produkte von Nano One; die Entwicklung der Technologie und Produkte von Nano One; den Beginn der Kommerzialisierungsphase in Candiac; die Möglichkeiten von Nano One in Bezug auf Lizenzen, Lieferketten, Joint Ventures und potenzielle Lizenzvereinbarungen; den Zweck der Erweiterung der Anlagen in Candiac und die Skalierbarkeit der entwickelten Technologie; und die Umsetzung der Pläne von Nano One, die von Unterstützung und Zuschüssen abhängig sind. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von Begriffen wie glauben, erwarten, vorhersagen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, können, werden, sollten, laufend, Ziel, ermutigt, prognostiziert, potenziell oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten „werden“, erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen, und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse dar. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von Nano One wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die allgemeinen und globalen wirtschaftlichen und aufsichtsrechtlichen Änderungen; die nächsten Schritte und die zeitgerechte Umsetzung der Geschäftpläne von Nano One; die Entwicklung der Technologie, Lieferketten und Pläne für den Bau und den Betrieb der MCPH; die Nachfrage seitens der Industrie; erfolgreiche aktuelle und zukünftige Kooperationen, die mit den OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen stattfinden können; die Umsetzung der Pläne von Nano One, die von Unterstützung und Zuschüssen abhängig sind; die Fähigkeit von Nano One, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmen durch Lizenzen, Joint Ventures und unabhängige Produktion; die erwartete globale Nachfrage nach LFP-Batterien und das damit verbundene prognostizierte Wachstum; sowie andere Risikofaktoren, wie sie im Lagebericht (MD&A) von Nano One und dem Jahresinformationsblatt vom 29. März 2023, beide für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr, sowie in den jüngsten Wertpapiereinreichungen von Nano One, die unter www.sedar.com verfügbar sind. Obwohl das Management von Nano One versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Nano One ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nano One Materials Corp.

Tammy Gillis

P.O. Box 11604 Suite 620 – 650 West Georgia St

V6B 4N9 Vancouver, BC

Kanada

email : tammy.gillis@nanoone.ca

Pressekontakt:

Nano One Materials Corp.

Tammy Gillis

P.O. Box 11604 Suite 620 – 650 West Georgia St

V6B 4N9 Vancouver, BC

email : tammy.gillis@nanoone.ca

