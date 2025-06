Outcrop Silver meldet außergewöhnliche Ergebnisse aus der sensorgestützten Sortierung von Erzen aus dem Erzgang La Porfia im Projekt Santa Ana

17. Juni 2025 / IRW-Press / Outcrop Silver & Gold Corporation (TSXV: OCG, OTCQX: OCGSF, DE: MRG) (Outcrop Silver) freut sich, über hervorragende Ergebnisse aus einem sensorgestützten Erzsortierungstest zu berichten, der an Roherz aus dem Erzgang La Porfia, einem Teilbereich des hochgradigen Primärsilberprojekts Santa Ana in Kolumbien, durchgeführt wurde. Im Rahmen des von der brasilianischen Firma Steinert Latinoamericana absolvierten Programms wurden die Größenfraktionen 25-75 mm und 12-25 mm anhand eines Steinert KSS CLI XT-Sortiergeräts evaluiert. Das Gerät wendet ein kombiniertes Verfahren aus Röntgentransmission (XRT), 3D-Laserprofilierung und optischen RGB-Sensoren an. Die Ergebnisse zeigen, dass 17 % des groben Beschickungsmaterials als Abraum ausgeschieden wurden, während das sortierte Produkt einen um 20 % höheren AgÄq-Gehalt aufwies und bis zu 99,2 % des Silbers und 99,7 % des Goldes zurückgehalten wurden (Tabelle 1). Dies bestätigt für das Projekt Santa Ana die Möglichkeit einer frühzeitigen, schonenden Vorkonzentration, mit der die Größe des Verarbeitungsbetriebs, die Betriebskosten und der ökologische Fußabdruck erheblich reduziert werden könnten.

Die außergewöhnlichen Sortierergebnisse belegen, dass im Projekt Santa Ana moderne und schonende Verarbeitungstechnologien zum Einsatz kommen können. Der Erzgehalt hat sich um 20 % erhöht, die Abscheidung von Abraummaterial betrug 17 % und die Ausbeute bei Silber lag bei bis zu 99,2 % und bei Gold bei 99,7 %, obwohl nur geringgradiges Erz aus La Porfia verarbeitet wurde, freut sich President & CEO Ian Harris. Dieser Test ist der Beweis dafür, dass es möglich ist, den Projekt-Fußabdruck zu verkleinern, die Kosten zu senken und die Umweltleistung des Projektes zu verbessern. All dies wäre ohne den großen Einsatz unserer Teams vor Ort und die gute Partnerschaft mit den örtlichen Gemeinden nicht möglich. Gemeinsam führen wir eine 400-jährige Silberbergbautradition fort und schaffen nachhaltigen Mehrwert für unsere Aktionäre und kommende Generationen.

Typ Massenbilanz Erzgehalt Ausbeute

Masse (kg) Verteilung Ag (g/t) Au (g/t) AgÄq1 (g/t) Ag Au

Roherz 203,7 100 % 276 2,66 476

Sortiertes Produkt 169,4 83 % 329 3,19 569 99,17 99,70

19 % 20 % 20 % Anstieg des Erzgehalts

Tabelle 1. Zusammenfassung der Ergebnisse der sensorgestützten Erzsortierungstests unter Verwendung von Roherz aus dem Erzgang La Porfia (Grobfraktion von 25 bis 75 mm).

Die sensorgestützte Erzsortierung wurde an Roherz aus dem Erzgang La Porfia, einem Teilbereich des hochgradigen epithermalen Silber-Gold-Systems im Projekt Santa Ana, angewandt, um zu beurteilen, ob sich diese Methode für die Vorkonzentration des Erzes eignet. Ziel war es, das Potenzial für eine frühzeitige Ausscheidung von Abraummaterial und eine Aufwertung des für die Verarbeitung vorgesehenen Roherzes mit Hilfe moderner Partikeldifferenzierungsmethoden zu evaluieren.

Rund 390 kg Roherz wurden aufbereitet und an die Firma Steinert Latinoamericana in der brasilianischen Stadt Belo Horizonte übergeben. Es handelte sich dabei um 300 kg mineralisiertes Gestein und 90 Kilogramm taubes Gestein (Abraum), das aus alten untertägigen Abbaustätten im Bereich des Erzgangs La Porfia entnommen wurde. Von diesem Material wurde dann eine Teilprobe von ca. 250 kg abgetrennt. Diese 250 kg schwere Probe wurde anschließend in zwei unterschiedliche Größenfraktionen aufgeteilt, woraus ca. 200 kg Material in der Größenordnung 25 bis 75 mm und ca. 50 kg Material in der Größenordnung 12 bis 25 mm resultierten.

Die Sortierung erfolgte mit einem STEINERT KSS CLI XT-Sortierer, bei dem das Verfahren der Röntgentransmission (XRT) zur Ermittlung der Atomdichte (ideal zur Differenzierung einer silberreichen Sulfidmineralisierung) mit der 3D-Laserprofilierung zur Formerkennung und Positionierung kombiniert wird. Zusätzlich wurden RGB-Sensoren und induktive Sensoren getestet, spielten hier aber nur untergeordnete Rollen.

1 Silberäquivalent

Die für die Äquivalenzberechnungen verwendeten Metallpreise betrugen 1.800 US$/oz für Gold und 25 US$/oz für Silber. Die metallurgische Ausbeute beträgt auf Grundlage der metallurgischen Untersuchungen von Outcrop Silver 97 % für Gold und 93 % für Silber (siehe Pressemeldung vom 23. August 2023). Die Äquivalenzformel lautet wie folgt:

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80028/Outcrop_170625_DEPRCOM.001.png

Analyseergebnisse

Die resultierenden Probenfraktionen wurden zur Analyse an das Labor von SGS-Geosol in Vespasiano im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais übergeben. Für die Auswertung des Silbergehalts wurden die Verfahren mit den Laboranalyse-Codes GE_ICP40Q und ICP40B_S durchgeführt; in beiden Fällen erfolgte ein Aufschluss mit mehreren Säuren. Die Goldwerte wurden anhand einer Flammprobe (Code FAA505) unter Verwendung einer 50 g schweren Teilportion (Aliquot) ermittelt.

Qualifizierter Sachverständiger

Edwin Naranjo Sierra ist der designierte qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Mitteilung geprüft und genehmigt. Herr Naranjo hat einen MSc. in Geowissenschaften und ist ein Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (FAusIMM). Herr Naranjo Sierra ist ein Berater des Unternehmens und ist daher für die Zwecke von NI 43-101 unabhängig.

Über Santa Ana

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Santa Ana erstreckt sich über 27.000 Hektar innerhalb des Distrikts Mariquita, der durch Titel und Anträge als der größte und hochgradigste primäre Silberdistrikt in Kolumbien bekannt ist und dessen Bergbauaufzeichnungen bis ins Jahr 1585 zurückreichen.

Die erste Ressourcenschätzung von Santa Ana, die in dem von AMC Mining Consultants erstellten technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel Santa Ana Property Mineral Resource Estimate (Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Santa Ana) vom 8. Juni 2023 detailliert beschrieben wird, weist eine geschätzte angedeutete Ressource im Umfang von 1.226.000 Tonnen mit 24,2 Millionen Unzen Silberäquivalent bei einem Gehalt von 614 Gramm pro Tonne und eine vermutete Ressource im Umfang von 966.000 Tonnen mit 13,5 Millionen Unzen bei einem Gehalt von 435 Gramm pro Tonne aus. Die identifizierten Ressourcen erstrecken sich über sieben große Gangsysteme, die mehrere parallele Gänge und Erzfälle umfassen: Santa Ana (San Antonio, Roberto Tovar, San Juan); La Porfia (La Ivana); El Dorado (El Dorado, La Abeja); Paraiso (Megapozo); Las Maras; Los Naranjos, und La Isabela.

Die Bohrkampagne zielt darauf ab, die bekannte Mineralisierung zu erweitern und neue Gebiete mit hohem Potenzial entlang des genehmigten Abschnitts des umfangreichen, 30 Kilometer langen mineralisierten Trends des Projekts zu erproben. Die diesjährige Explorationsstrategie zielt darauf ab, einen klaren Weg für eine wesentliche Ressourcenerweiterung aufzuzeigen. Diese Bemühungen unterstreichen die Skalierbarkeit von Santa Ana und sein Potenzial für ein beträchtliches Ressourcenwachstum, wodurch das Projekt in die Lage versetzt wird, sich zu einer hochgradigen, wirtschaftlich rentablen und umweltfreundlichen Silbermine zu entwickeln.

Über Outcrop Silver

Outcrop Silver ist ein führendes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines hochgradigen Vorzeigeprojekts Santa Ana in Kolumbien konzentriert. Es verfügt über ein diszipliniertes und erfahrenes Team von Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in dieser Region. Outcrop Silver ist bestrebt, die aktuellen Mineralressourcen durch strategische Explorationsinitiativen zu erweitern.

Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht die Verpflichtung zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken und zum Engagement in den Gemeinden, was unseren Ansatz der nachhaltigen Erschließung unterstreicht. Dank unserer Expertise in der Bewältigung komplexer geologischer und marktbezogener Bedingungen sind wir in der Lage, Chancen zur Steigerung des Shareholder-Values zu identifizieren und zu nutzen. Mit einem tiefen Verständnis der kolumbianischen Bergbaulandschaft und einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Exploration ist Outcrop Silver bestrebt, das Projekt Santa Ana zu einem bedeutenden Silberproduzenten auszubauen, der einen positiven Beitrag zur lokalen Wirtschaft leistet und neue Maßstäbe in der Bergbauindustrie setzt.

