Outcrop Silvers Bohrungen zur Ressourcenabgrenzung im Erzgang Aguilar durchteufen weitere hochgradige Mineralisierung

20. Januar 2026 / IRW-Press / Outcrop Silver & Gold Corporation (TSX: OCG, OTCQX: OCGSF, DE: MRG) (Outcrop Silver) gibt weitere Ergebnisse der laufenden Abgrenzungs- und Ressourcendefinitionsbohrungen im Erzgang Aguilar bekannt, der Teil des hochgradigen Silberprojekts Santa Ana in Tolima (Kolumbien) ist. Diese Ergebnisse bauen auf der zuvor gemeldeten Step-out-Bohrung 450 Meter weiter südlich auf, die die bekannte Streichlänge der Aguilar-Struktur erweiterte und die Kontinuität der Mineralisierung innerhalb verdeckter Ziele bestätigte, d. h. Gebiete, die aufgrund einer jüngeren vulkanisch-sedimentären Abdeckung keinen Oberflächenausbiss aufweisen (siehe Pressemitteilung vom 26. November 2025).

Highlights

– DH549 durchteufte über 3,28 Bohrmeter (2,45 Meter, geschätzte wahre Mächtigkeit ETW) 214 g/t Ag und 0,64 g/t Au (271 g/t AgÄq).

– DH558 durchteufte über 1,03 Bohrmeter (0,71 Meter ETW) 583 g/t Ag und 2,73 g/t Au (824 g/t AgÄq).

– DH561 durchteufte über 0,56 Bohrmeter (0,51 Meter ETW) 520 g/t Ag und 7,23 g/t Au (1.157 g/t AgÄq).

Die Ergebnisse aus Aguilar belegen weiterhin die Stärke und Kontinuität des Erzgangs und der Gehalte entlang einer bedeutenden Streichlänge und unterstreichen die Bedeutung dieses Korridors für die bevorstehende Ressourcenaktualisierung, kommentierte Guillermo Hernandez, Vice President of Exploration. Die systematischen Abgrenzungsbohrungen liefern wichtige geologische Erkenntnisse zur weiteren Eingrenzung und Erweiterung unseres geologischen Modells, während wir auf die Aktualisierung unserer Mineralressourcen im ersten Quartal 2026 hinarbeiten.

Bohrloch-Nr. von bis Abschnitt Geschätzte wahre Ag Au AgÄq1 Erzgang

(m) (m) (m) Mächtigkeit g/t g/t g/t

(m)

DH536 223,62 224,64 1,02 0,74 Keine bedeutenden Ergebnisse Aguilar

DH538 197,18 197,77 0,59 0,40 Keine bedeutenden Ergebnisse Aguilar

DH539 260,05 264,07 4,02 2,58 Keine bedeutenden Ergebnisse Aguilar

DH540 206,60 209,20 2,60 1,85 96 0,69 157 Aguilar

einschließlich 208,80 209,20 0,40 0,28 296 1,71 447

DH540 220,46 220,76 0,30 0,21 851 5,59 1.345 Verzweigung

DH542 219,37 221,12 1,75 1,37 26 0,93 108 Aguilar

DH542 223,52 223,88 0,36 0,28 143 1,98 318 Verzweigung

DH545 115,80 116,23 0,43 0,41 536 2,09 720 Aguilar

DH546 118,56 120,49 1,93 1,69 169 0,99 256 Aguilar

einschließlich 118,56 119,00 0,44 0,39 725 2,87 978

DH548 268,42 269,18 0,76 0,51 128 0,39 163 Aguilar

DH549 126,80 127,49 0,69 0,52 Keine bedeutenden Ergebnisse Verzweigung

DH549 139,45 142,73 3,28 2,45 214 0,64 271 Aguilar

einschließlich 142,43 142,73 0,30 0,22 2.094 5,54 2.583

DH550 253,04 253,57 0,53 0,36 Keine bedeutenden Ergebnisse Aguilar

DH552 66,74 69,35 2,61 2,57 Keine bedeutenden Ergebnisse Aguilar

DH554 149,78 151,10 1,32 0,98 236 2,45 453 Aguilar

einschließlich 150,73 151,10 0,37 0,28 449 4,62 857

DH555 60,00 60,91 0,91 0,78 117 0,36 149 Hangende Aguilar

DH555 148,39 149,11 0,72 0,61 Keine bedeutenden Ergebnisse Aguilar

DH557 158,25 158,62 0,37 0,31 Keine bedeutenden Ergebnisse Aguilar

DH558 82,55 83,11 0,56 0,39 140 1,29 254 Hangende Aguilar

DH558 190,43 191,46 1,03 0,71 583 2,73 824 Aguilar

einschließlich 190,43 191,01 0,58 0,40 922 4,54 1.322

DH558 194,55 194,92 0,37 0,25 67 0,47 108 Verzweigung

DH559 201,72 202,13 0,41 0,22 Keine bedeutenden Ergebnisse Aguilar

DH561 160,00 160,30 0,30 0,27 246 0,60 300 Verzweigung

DH561 165,36 165,92 0,56 0,51 520 7,23 1.157 Aguilar

DH563 183,39 183,72 0,33 0,26 12 4,58 417 Verzweigung

DH563 188,77 190,05 1,28 1,00 300 2,68 537 Aguilar

einschließlich 188,77 189,50 0,73 0,57 445 4,47 839

Tabelle 1. In dieser Pressemitteilung veröffentlichte Analyseergebnisse der Bohrungen. Keine bedeutenden Ergebnisse bedeutet einen Abschnitt mit weniger als 100 g/t AgÄq(1).

Der Erzgang Aguilar befindet sich im zentralen Teil des Projekts Santa Ana (Abbildung 1). Der Gang zeichnet sich durch steil einfallende Strukturen mit lokal entwickelten Verzweigungen sowohl im Hangenden als auch im Liegenden aus (Abbildung 3 und Abbildung 4). Die Mineralisierung tritt in Quarz-Sulfid-Gängen auf, die in niedriggradigen metamorphen Gesteinen beherbergt sind, und weist in Streich- und Fallrichtung eine variable Mächtigkeit und Gehaltsverteilung auf. Bislang wurden durch Bohrungen drei separate mineralisierte Erzfälle entlang der Struktur abgegrenzt, deren Geometrie auf eine subvertikale Kontinuität von etwa 300 Metern ab der Oberfläche und eine Kontinuität in Streichrichtung über Hunderte von Metern hindeutet (Abbildung 2).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82593/01-20-26NR2026GH-clean_DE_Prcom.001.jpeg

Abbildung 1. Draufsicht auf das Zielgebiet Aguilar mit den in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrungen (Tabelle 1) und zuvor gemeldeten Bohrungen (Tabelle 2). Die Koordinaten sind gemäß UTM-System, Zone 18N, und der WGS84-Projektion angegeben.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82593/01-20-26NR2026GH-clean_DE_Prcom.002.png

Abbildung 2: Längsschnitt des Gangs Aguilar mit den Durchstoßpunkten der Bohrungen. Die Konturen stellen die Interpolation des Gehalts (AgÄq g/t) multipliziert mit der geschätzten wahren Mächtigkeit (Meter) unter Verwendung des Spline-Algorithmus in QGIS dar. Die Durchstoßpunkte und Schlitzproben zeigen den Gehalt als AgÄq g/t.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82593/01-20-26NR2026GH-clean_DE_Prcom.003.png

Abbildung 3: Geologischer Profilschnitt A mit dem Gangsystem Aguilar. Die Breite des Profilschnitts beträgt 35 Meter. Die Längen sind Bohrlängen und stellen keine geschätzten wahren Mächtigkeiten dar.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82593/01-20-26NR2026GH-clean_DE_Prcom.004.png

Abbildung 4. Geologische Profilschnitte, die das Gangsystem Aguilar zeigen. Die Breite des Profilschnitts B beträgt 50 Meter. Die Breite des Profilschnitts C beträgt 75 Meter. Die Längen sind Bohrlängen und stellen keine geschätzten wahren Mächtigkeiten dar.

Die Bohrungen DH536, DH538, DH539, DH550 und DH552 lieferten wertvolle strukturgeologische Informationen, die zur Definition der Geometrie und der Grenzen des Gangs und seiner Verzweigungen beigetragen haben. Diese Informationen sind für die Verfeinerung der Interpretationen zur mineralisierten Kontinuität und die Ausrichtung zukünftiger Explorationsmaßnahmen von entscheidender Bedeutung (Abbildung 3). Darüber hinaus haben DH542 und weitere Bohrungen eine Mineralisierung durchteuft, was zur Abgrenzung der Aguilar-Struktur über verschiedene stratigrafische Niveaus hinweg beiträgt. Zusammengenommen liefern diese Ergebnisse wichtige Erkenntnisse für die Weiterentwicklung eines robusten geologischen 3D-Modells, das die nächsten Bohrphasen und die bevorstehende Mineralressourcenschätzung unterstützen wird.

Seit Juli 2024 wurden im Gangkorridor Aguilar Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 11.832 Metern niedergebracht. Die aktuelle Ressourcenbohrkampagne begann im August 2025, wobei bis heute 7.225 Meter gebohrt wurden. Die Bohrungen werden mit zwei Diamantkernbohrgeräten fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf der Abgrenzung bekannter mineralisierter Erzfälle, der Überprüfung von Erweiterungen in Streichrichtung und in der Tiefe sowie der Verfeinerung der Ganggeometrie für die Ressourcenschätzung liegt. Derzeit stehen die Analyseergebnisse für fünf Bohrungen noch aus.

Bohrloch-Nr. Bohrlochbezeichnung Easting Northing Höhe Tiefe Azimut Neigung

(m) (m) (m) (m) (°) (°)

DH360 SAAG24DH360 503749.358 561149.079 1007,27 130,03 135 -46

DH361 SAAG24DH361 503749.135 561149.302 1006,88 116,90 135 -77

DH363 SAAG24DH363 503748.969 561149.485 1007,11 129,27 0 -90

DH364 SAAG24DH364 503748.164 561148.475 1006,99 120,09 169 -58

DH366 SAAG24DH366 503749.707 561150.295 1007,26 117,04 100 -58

DH367 SAAG24DH367 503760.247 561229.999 1003,08 170,03 109 -45

DH369 SAAG24DH369 503760.228 561230.341 1003,04 196,29 93 -65

DH371 SAAG24DH371 503693.046 561205.427 1010,86 195,37 135 -73

DH373 SAAG24DH373 503692.991 561205.470 1011,55 224,94 135 -86

DH375 SAAG24DH375 503690.899 561207.532 1011,06 243,84 315 -86

DH378 SAAG24DH378 503692.107 561204.972 1010,84 200,00 174 -64

DH379 SAAG24DH379 503691.436 561205.009 1010,78 199,94 203 -75

DH381 SAAG24DH381 503678.496 561088.999 1021,45 173,12 142 -68

DH383 SAAG24DH383 503678.154 561089.407 1021,40 175,26 0 -90

DH385 SAAG24DH385 503759.368 561230.615 1003,01 213,37 0 -90

DH386 SAAG24DH386 503759.564 561230.611 1003,07 191,71 94 -55

DH388 SAAG24DH388 503759.963 561230.614 1003,07 189,48 94 -78

DH390 SAAG24DH390 503760.128 561229.924 1003,08 197,14 111 -62

DH392 SAAG24DH392 503888.798 561384.715 947,87 171,90 130 -60

DH394 SAAG24DH394 503888.950 561384.580 946,96 210,31 130 -77

DH395 SAAG24DH395 503886.594 561384.407 947,87 272,06 0 -90

DH397 SAAG24DH397 503886.594 561384.407 947,87 244,14 200 -65

DH399 SAAG24DH399 503986.526 561500.384 916,43 250,85 0 -90

DH400 SAAG24DH400 503986.462 561502.721 916,74 273,40 44 -77

DH508 SAAG25DH508 503593.713 561039.824 1033,40 110,33 153 -63

DH509 SAAG25DH509 503593.713 561039.824 1033,40 115,85 153 -86

DH511 SAAG25DH511 503310.947 560819.904 1053,51 160,87 137 -45

DH514 SAAG25DH514 503311.004 560821.696 1053,53 129,84 89 -47

DH517 SAAG25DH517 503311.481 560821.686 1053,48 160,62 89 -73

DH520 SAAG25DH520 503237.175 560908.789 1050,13 176,47 141 -45

DH522 SAAG25DH522 503237.146 560908.914 1050,12 200,22 141 -63

DH524 SAGU25DH524 503237.069 560909.078 1050,05 235,48 141 -73

DH528 SAAG25DH528 503236.914 560909.205 1050,02 280,11 141 -83

DH530 SAAG25DH530 503567.796 561156.095 1030,23 170,07 144 -51

DH532 SAAG25DH532 503568.197 561155.748 1029,60 200,59 144 -72

DH533 SAAG25DH533 503237.893 560909.693 1050,21 200,25 110 -55

DH535 SAAG25DH535 503568.473 561155.694 1029,52 200,55 114 -61

DH536 SAAG25DH536 503237.661 560909.682 1050,01 245,66 96 -68

DH538 SAAG25DH538 503566.373 561155.457 1029,88 224,88 197 -73

DH539 SAAG25DH539 503237.661 560909.682 1050,01 285,90 76 -76

DH540 SAAG25DH540 503568.029 561156.666 1030,20 235,00 94 -73

DH542 SAAG25DH542 503190.302 560860.536 1055,78 241,70 138 -76

DH545 SAAG25DH545 503351.548 560928.003 1051,87 141,12 130 -45

DH546 SAAG25DH546 503466.883 561027.127 1041,43 147,21 159 -61

DH548 SAAG25DH548 503472.000 561145.849 1023,08 295,37 71 -70

DH549 SAAG25DH549 503468.943 561028.955 1041,80 165,17 98 -66

DH550 SAAG25DH550 503472.367 561145.770 1023,01 276,45 95 -79

DH552 SAAG25DH552 503442.050 560945.998 1042,28 99,97 152 -45

DH554 SAAG25DH554 503395.394 560993.825 1040,04 178,30 118 -75

DH555 SAAG25DH555 503987.094 561500.259 916,51 163,06 130 -64

DH557 SAAG25DH557 503394.060 560992.719 1040,18 178,97 180 -63

DH558 SAAG25DH558 503986.890 561500.397 916,51 206,95 130 -80

DH559 SAAG25DH559 503393.870 560995.000 1040,71 235,91 0 -90

DH561 SAAG25DH561 503986.050 561501.150 916,94 181,05 178 -48

DH563 SAAG25DH563 503431.120 561082.760 1043,15 210,61 140 -73

Tabelle 2. Bohrstandort- und Messdaten der in dieser Meldung erfassten und auf die hierin Bezug genommenen Bohrlöcher und Erkundungsgräben. Alle Koordinaten entsprechen dem UTM-System, Zone 18N und Ausrichtung WGS84.

Qualifizierter Sachverständiger

Die Fachinformationen in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Guillermo Hernandez, CPG-AIPG, Vice-President Exploration bei Outcrop Silver, geprüft und genehmigt. Herr Hernandez ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 für Outcrop Silver.

1 Silberäquivalent

Die für die Äquivalenzberechnungen verwendeten Metallpreise betrugen 2.760 US$/oz für Gold und 32 US$/oz für Silber. Die metallurgische Ausbeute beträgt auf Grundlage der metallurgischen Untersuchungen von Outcrop Silver 98,5 % für Gold und 96,3 % für Silber (siehe Pressemitteilung vom 25. Juni 2024). Die Äquivalenzformel lautet wie folgt:

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82593/01-20-26NR2026GH-clean_DE_Prcom.005.png

QA/QC

Outcrop Silver wendete seine standardisierten Protokolle für Probenahme und Untersuchungen bei Explorationsaktivitäten an. Der Bohrkerndurchmesser ist eine Mischung aus HTW und NTW, abhängig von der Bohrlochtiefe. Die Diamantkernbohrkästen wurden fotografiert, die Bohrkerne wurden gesägt, beprobt und eindeutig gekennzeichnet. Die Proben wurden in Beutel gefüllt, gekennzeichnet und für den Transport per Lkw von Santa Anas Kernprotokollierungseinrichtungen in Falan (Kolumbien) zur zertifizierten Probenaufbereitungsanlage von Actlabs in Medellín (Kolumbien) verpackt. ActLabs ist ein akkreditiertes Labor, das unabhängig vom Unternehmen ist. Der HQ-NTW-Kern wird in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte wird zur Analyse versandt. Die an Actlabs gelieferten Proben wurden in Medellin mittels Atomabsorptionsverfahren auf Au, Ag, Pb und Zn mit den Methoden 1A2Au, 1A3Au, Multi-Elemente AR (Ag Cu Pb Zn) und Code 8 analysiert. Anschließend werden die Proben an Actlabs Canada in Ancaster (Ontario) zur ICP-Multielementanalyse unter dem Code 1E3 geschickt. In Übereinstimmung mit den bewährten QA/QC-Verfahren werden Blindproben, Duplikate und zertifizierte Referenzmaterialien mit einer Rate von etwa 3 Kontrollproben alle 20 Proben in den Probenstrom eingefügt, um die Laborleistung zu überwachen. Ein Vergleich der Kontrollproben und ihrer Standardabweichungen zeigt eine akzeptable analytische Genauigkeit und keine nachweisbare Kontamination. Es wurden keine wesentlichen QA/QC-Probleme in Bezug auf die Probenahme, die Sicherheit und die Analyse festgestellt. Bei Überschreitungen der Grenzwerte werden die Proben mittels einer Standard-Brandprobe auf Gold und Silber analysiert, wobei eine 30-Gramm-Probe mit anschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert wird. Die Multi-Element-Geochemie wurde mittels ICP-MS bestimmt, wobei ein Aufschluss in Königswasser oder in vier Säuren verwendet wurde. Die Abfälle aus der Zerkleinerung, die Gesteinspulver und der verbleibende Kern werden in einer gesicherten Einrichtung in Santa Ana für zukünftige Untersuchungen aufbewahrt.

Über Santa Ana

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Santa Ana erstreckt sich über 28.000 Hektar innerhalb des Distrikts Mariquita, der sowohl durch Titel und Anträge als der größte und hochgradigste primäre Silberdistrikt in Kolumbien anerkannt ist und dessen Bergbauaufzeichnungen bis ins Jahr 1585 zurückreichen.

Die erste Ressourcenschätzung von Santa Ana, die in dem von AMC Mining Consultants erstellten technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel Santa Ana Property Mineral Resource Estimate (Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Santa Ana) vom 8. Juni 2023 detailliert beschrieben wird, weist eine geschätzte angedeutete Ressource im Umfang von 1.226.000 Tonnen, was bei einem Gehalt von 614 Gramm pro Tonne 24,2 Millionen Unzen Silberäquivalent1 entspricht, und eine vermutete Ressource im Umfang von 966.000 Tonnen, was bei einem Gehalt von 435 Gramm pro Tonne 13,5 Millionen Unzen Silberäquivalent1 entspricht, aus. Die identifizierten Ressourcen erstrecken sich über sieben große Gangsysteme, die mehrere parallele Gänge und mineralisierte Erzfälle umfassen: Santa Ana (San Antonio, Roberto Tovar, San Juan); La Porfia (La Ivana); El Dorado (El Dorado, La Abeja); Paraiso (Megapozo); Las Maras; Los Naranjos und La Isabela.

Die aktuelle Bohrkampagne hat die bekannte Mineralisierung erweitert und zusätzliche Zielgebiete innerhalb des 17 Kilometer langen, vollständig genehmigten mineralisierten Korridors auf dem Projekt Santa Ana überprüft. Seit Beginn der aktuellen Kampagne haben Bohrungen die Mineralisierung in sechs Gangsystemen – Aguilar, Jimenez, La Ye, Los Mangos, Guadual und Morena – durch eine Kombination aus Step-out-, Test- und Abgrenzungsbohrungen bestätigt. Die Ergebnisse dieser Programme fließen in aktualisierte geologische Interpretationen und dreidimensionale Modelle ein. Sie werden die laufenden Bohrarbeiten und die Vorbereitung der nächsten Aktualisierung der Mineralressourcen unterstützen.

Über Outcrop Silver

Outcrop Silver ist ein führendes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines hochgradigen Vorzeigeprojekts Santa Ana in Kolumbien konzentriert. Es verfügt über ein diszipliniertes und erfahrenes Team von Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in dieser Region. Outcrop Silver ist bestrebt, die aktuellen Mineralressourcen durch strategische Explorationsinitiativen zu erweitern.

Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht die Verpflichtung zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken und zum Engagement in den Gemeinden, was unseren Ansatz der nachhaltigen Erschließung unterstreicht. Dank unserer Expertise in der Bewältigung komplexer geologischer und marktbezogener Bedingungen sind wir in der Lage, konsistent Chancen zur Steigerung des Shareholder-Values zu identifizieren und zu nutzen. Mit einem tiefen Verständnis der kolumbianischen Bergbaulandschaft und einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Exploration ist Outcrop Silver gut positioniert, um das Projekt Santa Ana zu einem bedeutenden Silberproduzenten auszubauen, der einen positiven Beitrag zur lokalen Wirtschaft leistet und neue Maßstäbe in der Bergbauindustrie setzt.

