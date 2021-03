Oyster- die große Surfbox mit kurzer Länge nur von surfbox.de – NEU

Mit ca. 240x44x100 cm ist die neue OYSTER eine Alternative! Die neue Surf- und Gepäckbox ideal für jeden Zweck, ob Sport- oder Urlaubsreise, Kleinwagen oder Bus. Oyster für alle.

Haltern, 27.03.2021. Die Firma Mobila GmbH (surfbox.de) in Haltern am See ist der internationale Ansprechpartner für den Transport von Surf- und Skiausrüstungen. Mittlerweile werden auf der Homepage www.surfbox.de über 23 verschiedene Modelle in 4 Farben angeboten.

Demnächst verfügbar ist ein neues Modell „Oyster“ mit den Aussenmassen ca. 240x44x100 cm. Diese Box schliesst die Lücke zwischen den „normalen“ Dachboxen und den Surfboxen, um u.a. kurze Surfboards sicher zu transportieren. Natürlich besteht auch hier die Möglichkeit, einen Surfbretthalter optional auf der Box zu befestigen.

Selbst Surfbretter bis zu einer Breite von 92 cm können diebstahlsicher transportiert werden. Als Packbeispiel: zwei Surfbretter auf der Dachbox, ein breites/kurzes Brett in der Box sowie 4-5 Masten, 5 Segel und Gabeln sowie Kleinzeug – sicher verstaut. Diese Dachbox kann ab sofort zu einem Einführungspreis von 865,00 EUR in weiss vorbestellt werden.

Die Oyster ist sicherlich auch eine Option für Urlauber, die sehr viel Gepäck mitnehmen müssen!

Das Besondere an den Dachboxen ist die handgemachte Fertigung aus Glasfaserkunststoff. Die Dachboxen sind dadurch besonders formstabil und aerodynamisch. Selbst bei höheren Geschwindigkeiten lassen sich Windgeräusche kaum vernehmen. Sie sind für alle Dachträger geeignet. Das Befestigungsmaterial wird mitgeliefert. Alle Dachboxen sind abschließbar.

Die Dachboxen sind in der Regel sofort ab Lager lieferbar, d.h. innerhalb von 2 – 3 Werktagen liefert der Spediteur die Ware beim Kunden ab. Eine Bestellung im Online-Shop ist außerdem sehr einfach gestaltet. Auch telefonische Detail-Informationen werden von den Mitarbeitern unter +49 2364 6142 gern erteilt.

