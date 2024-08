Packeta verstärkt Infrastruktur in mittel- und osteuropäischen Märkten

Ausbau des Z-BOX-Netzes – Priorität für Pakete / Neues Management: der neue CEO von Packeta ist Erich Comor

Packeta, die führende globale Logistikplattform für E-Commerce, setzt den dynamischen Ausbau seines Netzes von Z-BOX-Abholstellen und Paketautomaten in Mittel- und Osteuropa fort. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach flexiblen und bequemen Zustelloptionen baut das Unternehmen seine Infrastruktur in der Tschechischen Republik, der Slowakei und Ungarn deutlich aus und rüstet seine bestehenden Z-BOXen auf.

Ausbau des Z-BOX-Netzes – Priorität für Pakete

Die Z-BOX-Paketautomaten, die sich in unseren südlichen Nachbarländern aufgrund ihrer einfachen und schnellen Abholung von Paketen immer größerer Beliebtheit erfreuen, werden zu einem wichtigen Bestandteil des Angebots von Packeta. Das Unternehmen verfügt derzeit über ein Netz von 7088 Z-BOXen: 4201 in der Tschechischen Republik, 1696 in der Slowakei und 1191 in Ungarn. Im Vergleich zum Jahresbeginn hat sich die Gesamtzahl der Z-BOXen um mehr als 880 erhöht, was auf die verstärkten Investitionstätigkeiten im späten Frühjahr und im Sommer 2024 zurückzuführen ist, die immer noch andauern. Mit ihnen verfügt das Unternehmen über 15.680 Abholstellen in den drei oben genannten Märkten (Tschechische Republik: 9813, Slowakei: 2829, Ungarn: 3038).

„Wir freuen uns sehr über Packetas Strategie mehr in Locker-Abholstellen zu investieren, denn vor allem Osteuropäer bevorzugen diese Zustellmethode. Außerdem merken wir auch, dass sie von unseren Onlinehändlern bevorzugt wird, da die Versandkosten geringer sind, im Vergleich zur Haustürzustellung. Zudem darf man hier natürlich nicht den Nachhaltigkeitsaspekt außen vor lassen: mehr Selbstbedienungsboxen bedeutet weniger Zustellfahrten – eine Entwicklung, die wir begrüßen.“ – Sara Piacquadio, Marketing und Projekt-Managerin von Packeta Deutschland.

Moderne Technologie und Kundenbetreuung

Als Reaktion auf die Bedürfnisse der Kunden hat Packeta mit der Installation von Tastaturen in den Z-BOXen begonnen. Bis Ende des Jahres werden alle Z-BOXen in der Tschechischen Republik, der Slowakei und Ungarn mit dieser neuen Lösung ausgestattet sein. Die Tastaturen erleichtern die Bedienung der Paketautomaten für Menschen, die kein Smartphone benutzen, und machen die Paketabholung für alle Kunden noch einfacher und zugänglicher. Derzeit hat das Unternehmen bereits rund 1.000 solcher Keypads installiert, hauptsächlich an Z-BOXen in Großstädten.

Die Z-BOXen sind auch ein Beispiel für umweltfreundliche Logistiklösungen. Sie werden vollständig mit Solarenergie betrieben und benötigen keinen Anschluss an das Stromnetz. Die Automaten sind autark, stehen rund um die Uhr zur Verfügung und können problemlos an verschiedenen Standorten wie Büros, Einkaufszentren oder Lebensmittelgeschäften aufgestellt werden. Auf diese Weise kann Packeta sein Netz schnell ausbauen und bis zu 20 Z-BOXen pro Tag aufstellen.

Entwicklungspläne und weitere Investitionen

Packeta hat ambitionierte Pläne für die Zukunft. Ziel ist es, die Größe des Unternehmens in den nächsten fünf Jahren zu verdoppeln. Derzeit konzentrieren sich die wichtigsten Investitionen auf drei Märkte – die Tschechische Republik, die Slowakei und Ungarn, die bei den polnischen E-Shoppern besonders beliebt sind. Das vorrangige Ziel der Marke ist es, Packeta als den besten Logistikpartner für seine Kunden zu etablieren und die erste Wahl der Verbraucher zu sein, wenn es um die Zustellung von Paketen geht.

Darüber hinaus will sich das Unternehmen darauf konzentrieren, seine Logistikprozesse weiter zu straffen und die Effizienz seines Vertriebsnetzes zu erhöhen, insbesondere in Schlüsselperioden wie dem vierten Quartal, in dem der Black Friday und die Weihnachtszeit im Mittelpunkt stehen. Damit soll ein zuverlässiger Service gewährleistet werden, auf den sich die E-Commerce-Partner in den entscheidenden Verkaufsphasen verlassen können.

„Wir sind stolz auf unser dynamisches Wachstum auf den europäischen Märkten. Die Investitionen, die wir tätigen, zielen in erster Linie auf die Verbesserung der Servicequalität, der Effizienz und der Liefergeschwindigkeit und damit auf die Zufriedenheit der Kunden, sowohl der Privat- als auch der Geschäftskunden. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, das Netz in den Frühjahrs- und Sommermonaten intensiv auszubauen, um für das Jahresende bestens gerüstet zu sein. Wir sind überzeugt, dass diese Anstrengungen durch einen neuen Rekord bei der Anzahl der zugestellten Pakete in der Hochsaison belohnt werden“, kommentiert Justyna Andreas, Managing Director, Commercial Entities, Packeta Group.

Neues Management: der neue CEO von Packeta ist Erich Comor

Im Zusammenhang mit diesen ehrgeizigen Wachstumsplänen sind auch die Veränderungen im Management des Unternehmens erwähnenswert. Der neue CEO von Packeta ist Erich Comor, der die Zügel von der Unternehmensgründerin Simona Kijonkova übernommen hat. Er plant, die Philosophie der starken Fokussierung auf die Kundenzufriedenheit fortzusetzen und baut dabei auf die Erfahrungen seiner früheren Positionen auf. Das Unternehmen investiert nicht nur in die Technologie, sondern auch in die Mitarbeiter, da es davon überzeugt ist, dass nur ein umfassender Ansatz es ihm ermöglichen wird, seine Führungsposition auf dem wettbewerbsintensiven E-Commerce-Markt zu behaupten.

Weitere Informationen unter: https://www.packeta.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Packeta eCommerce GmbH

Frau Sara Piacquadio

Torgauer Straße 231

04347 Leipzig

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://www.packeta.de/

email : sara.piacquadio@packeta.de

Die Packeta Group wurde unter dem Namen Zasilkovna als tschechisches logistisch-technologisches Franchise-Projekt von der Unternehmerin Simona Kijonkova im Jahr 2010 gegründet. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat sich das Unternehmen zu einem der erfolgreichsten Unternehmen in der Tschechischen Republik entwickelt, das umfassende logistisch-technische Dienstleistungen für Online-Shops anbietet. Die Packeta Group hat im Jahr 2023 mehr als 100 Millionen Pakete ausgeliefert und einen Umsatz von 7,25 Milliarden CZK erzielt und ihre Rentabilität deutlich gesteigert. Die Packeta Group verfügt über ein Netz von 15.000+ Abholstellen und Z-BOXen in vier Ländern Mittel- und Osteuropas sowie über Zustelldienste für Pakete in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Packeta arbeitet mit mehr als 49.000 Online-Shops zusammen, die hauptsächlich im E-Commerce-Sektor tätig sind. Die von über 10 Millionen Nutzern heruntergeladene mobile App von Packeta wird von den Verbrauchern häufig für die Abholung von Paketen genutzt, einschließlich des Dienstes Mezi nami („Zwischen uns“). Zwischen 2018 und 2023 hat Packeta seinen Umsatz mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 64 % gesteigert.

Pressekontakt:

BETTERTRUST GmbH

Herr Viet Tu Nguyen

Luisenstraße 40

10117 Berlin

fon ..: +49 178 1198093

web ..: https://www.bettertrust.com/

email : v.nguyen@bettertrust.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

P2P Group stärkt sein Führungsteam und stellt Investorenpräsentation bereit Medigene AG sichert sich zwei weitere Patente für Technologien innerhalb ihrer End-to-End-Plattform