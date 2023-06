Pacton erhält endgültige Verfügung für Genehmigung des Arrangement-Plans mit Trillium Gold Mines Inc.

Vancouver, British Columbia, 8. Juni 2023 – Trillium Gold Mines Inc. (TSXV: TGM, FWB: 0702) (Trillium – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/trillium-gold-mines-inc/) und Pacton Gold Inc. (TSXV: PAC, OTC: PACXF, FWB: 2NKM) (Pacton und zusammen mit Trillium die Parteien). Im Anschluss an die Pressemitteilungen vom 16. März 2023 und 2. Juni 2023 freuen sich die Parteien, bekannt zu geben, dass der Supreme Court of British Columbia eine endgültige Verfügung erlassen hat, mit der der zuvor Arrangement-Plan (das Arrangement) gemäß Abschnitt 288 des Business Corporations Act (British Columbia) genehmigt wurde.

Die Parteien beabsichtigen, zügig auf den Abschluss des Arrangements bis Mitte Juni hinzuarbeiten. Eine detailliertere Beschreibung des Arrangements finden Sie im Management Information Circular (Informationsrundschreiben der Geschäftsleitung) von Pacton vom 2. Mai 2023.

Über Pacton Gold Inc.

Pacton Gold ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit wichtigen strategischen Partnern, das sich auf die Exploration und Entwicklung hochgradiger Mineralressourcen in Ontario (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen besitzt auch ein strategisches Portfolio an aussichtsreichen Projekten im australischen Bundesstaat Western Australia.

Besuchen Sie bitte Pactons Website: www.pactongold.com.

Über Trillium Gold Mines Inc.

Trillium Gold Mines Inc. ist ein wachstumsorientiertes Unternehmen, das auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralliegenschaften im Bergbaurevier Red Lake im Norden Ontarios konzentriert. Im Rahmen seiner Konsolidierungsstrategie auf regionaler Ebene hat das Unternehmen das größte höffige Liegenschaftspaket im und um das Bergbaurevier Red Lake in der Nähe der wichtigsten Minen und Lagerstätten sowie entlang der Grünsteingürtel Confederation Lake und Birch-Uchi erworben. Das Unternehmen hat kürzlich eine Reihe von Akquisitionen abgeschlossen und erweiterte damit seine zusammenhängende Landposition auf mehr als 100 km an günstigen Strukturen, die im Streichen des Projekts Great Bear von Kinross Gold und des Betriebs Red Lake von Evolution Mining liegen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an stark höffigen Liegenschaften in Larder Lake und Shining Tree, Ontario, beteiligt.

Besuchen Sie bitte Trilliums Website: www.trilliumgold.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Trillium Gold Inc.

Russell Starr

President, CEO and Director

Donna Yoshimatsu

VP Corporate Development and Investor Relations

Tel: (416) 722-2456

E-Mail: dyoshimatsu@trilliumgold.com oder info@trilliumgold.com

Website: www.trilliumgold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Pacton Gold Inc.

Nav Dhaliwal

President, CEO and Director

Tel: 1-(855)-584-0258

E-Mail: info@pactongold.com

Website: www.pactongold.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu den Plänen, Absichten, Überzeugungen und aktuellen Erwartungen der Parteien. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die die Parteien für die Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und oft durch Wörter wie „erwarten“, „antizipieren“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen „eintreten werden“, „würden“, „könnten“, „können“, „könnten“ oder „sollten“, und beinhalten Informationen über Erwartungen hinsichtlich des erwarteten Abschlusses des Arrangements. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit durch Warnhinweise und die Offenlegung von Risikofaktoren eingeschränkt, die in den von den Parteien bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten sind, einschließlich der geprüften Jahresabschlüsse von Pacton und der dazugehörigen MD&A für das am 30. November endende Geschäftsjahr, 2022 und ungeprüfte Zwischenabschlüsse und zugehörige MD&A für die drei Monate bis zum 28. Februar 2023 und 2022 sowie das Management Information Circular (Informationsrundschreiben der Geschäftsleitung) vom 2. Mai 2023 in Bezug auf die außerordentliche Aktionärsversammlung am 2. Juni 2023, die alle bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in bestimmten Provinzen Kanadas eingereicht wurden und unter dem Profil von Pacton unter www.sedar.com. Die Risikofaktoren stellen keine vollständige Aufzählung der Faktoren dar, die die zukunftsgerichteten Aussagen der Parteien beeinflussen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen der Parteien beruhen auf den geltenden Annahmen und Faktoren, die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der Informationen, die der Geschäftsleitung der Parteien zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Die Parteien übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Trillium Gold Mines Inc.

Queenie Kuang

Suite 2250 – 1055 West Hastings Street

V6E 2E9 Vancouver BC

Kanada

email : info@confederationmineralsltd.com

Pressekontakt:

Trillium Gold Mines Inc.

Queenie Kuang

Suite 2250 – 1055 West Hastings Street

V6E 2E9 Vancouver BC

email : info@confederationmineralsltd.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Grüner Strom zu fairen Preisen in Brandenburg: Stadt Nauen und E.DIS stellen regionalen Strommarkt vor Vortex Energy identifiziert mindestens zwei für die Wasserstoffspeicherung geeignete Salzstrukturen