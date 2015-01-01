Pädagogische Architektur im Bestand: Workshop-Reihe zeigt Lösungen für moderne Lernwelten

Wie gelingt die Transformation zum Lernraum im Bestand? Die Workshop-Reihe von conceptk liefert im April Antworten zu pädagogischer Architektur, Ausstattung und dem Startchancenprogramm.

Wie lassen sich veraltete Schulgebäude in moderne Lernlandschaften verwandeln, ohne direkt neu bauen zu müssen? Angesichts steigender Inklusions-Herausforderungen und dem Ausbau des Ganztags stehen Schulleitungen und Kommunen vor gewaltigen Aufgaben. Das Architekturbüro conceptk startet dazu im April bei dem innovativen Möbelhersteller Eromesmarko eine exklusive Workshop-Reihe zum Thema „Pädagogische Architektur & Ausstattung„.

Den Bestand pädagogisch nutzbar machen

Viele Schulen stehen vor dem gleichen Problem: Starre Flurschulen bieten kaum Raum für Differenzierung oder selbstgesteuertes Lernen. In den dreistündigen Workshops zeigen die Experten von conceptk, die über zehn Jahre Erfahrung in der Leistungsphase 0 und pädagogischen Architektur verfügen, wie durch gezielte bauliche Eingriffe im Bestand und eine flexible Möblierung neue Flächenpotenziale erschlossen werden können.

Im Fokus stehen dabei zentrale Fragen der Schulentwicklung:

* Realisierung von Differenzierungsräumen im Bestand.

* Etablierung neuer Lernsettings wie dem Churer Modell.

* Synergien zwischen Unterricht und Ganztag (OGS).

* Brandschutzkonforme Nutzung von Fluren und Treppenhäusern, zum Beispiel als Lernlandschaften.

Verbindung von Raum und Möbeln

Ein besonderer Schwerpunkt der Veranstaltungsreihe liegt im Ineinandergreifen von Architektur und Ausstattung. Gemeinsam mit Eromesmarko wird beleuchtet, wie das geeignete Mobiliar innovative pädagogische Konzepte unterstützt und welche Fördermittel – insbesondere aus dem Startchancenprogramm und aktuellen Infrastrukturmitteln – hierfür abgerufen werden können.

Treffen Sie uns auf der Didacta 2026

Bevor die Workshop-Reihe im April startet, lädt conceptk alle Interessierten zu einem persönlichen Austausch auf die Didacta in Köln (10. – 14. März 2026) ein. Am Stand des Partners Eromesmarko (Halle 6, Stand E-081) stehen die Experten für pädagogische Architektur bereit, um erste Impulse zu Bestandsoptimierung und Fördermöglichkeiten zu geben. Besucher können dort zudem den exklusiven Flyer zur Workshop-Reihe erhalten und sich direkt vor Ort beraten lassen.

Workshop-Termine und Veranstaltungsorte

Die Workshops richten sich an Schulleitungen sowie Verantwortliche in kommunalen Verwaltungen (Bau, Instandhaltung, Ausstattung).

* 14.04. & 12.05. in Hemer: Fokus auf Grundschulen, Startchancenprogramm NRW, Umstrukturierung nach dem Churer Modell und innovative Lernsettings.

* 21. – 23.04. in Remscheid: Fokus auf OGS, Raum- und Möblierungskonzepte für innovative Lernsettings.

* 22. – 24.04. & 28. – 30.04. in Wijchen (NL): Mehrere Workshops für alle Schulformen in der Ausstellung von Eromesmarko.

Details zu den genauen Uhrzeiten und das Anmeldungsportal finden Interessierte unter: https://conceptk.org/workshops-zur-schulentwicklung/

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter petra.lorenz@conceptk.org.

Über conceptk

conceptk GmbH ist eine interdisziplinäre Beratungsagentur, die nutzerzentrierte Raum- und Funktionskonzepte für Schulen und Verwaltungen entwickelt. Bereits in der Leistungsphase 0 führen wir umfassende Machbarkeitsstudien durch, um die Grundlage für zukunftsfähige Lern- und Arbeitswelten zu schaffen. Unser Team aus Pädagogik und Architektur arbeitet eng zusammen, um sowohl Konzepte der Pädagogischen Architektur als auch innovative New-Work-Welten zu realisieren. Im Rahmen dieser Studien erarbeiten wir die notwendigen Daten durch Bestandsanalyse, Bedarfsermittlung und Flächenoptimierung. So stellen wir sicher, dass unsere Konzepte die Themen Bildung, New Work, Inklusion und Digitalisierung optimal berücksichtigen.

