Palladium Hotel Group: Kooperation mit SGS um Gesundheitsschutz in allen Hotels der Gruppe zu gewährleisten

Die spanische Hotelgruppe und der weltweit führende Warenprüfkonzern bündeln ihre Erfahrungen im Tourismussektor, um ein neues hygiene-sanitäres Protokoll für alle Hotels der Gruppe zu entwickeln.

Palladium Hotel Group beginnt ab sofort eine Kooperation mit SGS, dem führenden Unternehmen für Inspektion, Verifikation, Analyse und Zertifikation. Die gemeinsame Zusammenarbeit unterstützt die Hotelgruppe dabei, ihren Gästen weiterhin einen möglichst sorgenfreien Urlaub bieten zu können. Zu diesem Zweck hat Palladium Hotel Group ein neues Protokoll über Sicherheit und Wohlergehen im Hotel entworfen. Damit wird sichergestellt, dass alle 48 Einrichtungen der Gruppe in Europa und Amerika auch weiterhin eine sichere Umgebung für ihre Gäste und Mitarbeiter bieten.

Die Grundlage dieser Vereinbarung bilden die Überprüfungen der SGS hinsichtlich der von Palladium Hotel Group entworfenen hygienisch-sanitären Vorgangsweise sowie ihrer praktischen Umsetzung in den Hotels. Durch dieses Prüfungsverfahren wird bescheinigt, dass alle vorgeschriebenen Normen vollständig eingehalten werden. Dabei werden die Anweisungen und Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie die Richtlinien der zuständigen Behörden der sechs Länder, in denen die Gruppe präsent ist, berücksichtigt.

„Während unserer 50-jährigen Geschichte standen die Menschen für uns immer an erster Stelle. Wir haben den Schutz ihres Wohlergehens immer als Ziel verfolgt. Die aktuelle Situation erfordert, sich schnell an die neue Realität anzupassen und Vertrauen zu schaffen. Aus diesem Grund haben wir dieses neue Hygiene- und Sanitärprotokoll in Zusammenarbeit mit einem der führenden Unternehmen in diesem Bereich eingeführt. Unser Ziel ist es, unseren Mitarbeitern und Kunden eine volle Gesundheits- und Sicherheitsgarantie zu bieten, damit sie ihrerseits weiterhin einen Aufenthalt voller wundervoller Erlebnisse genießen können“, sagte Raúl Benito, Chief Operating Officer der Hotelgruppe.

Weiterhin fügte Alejandro González, Managing Director der SGS Spanien, hinzu: „Angesichts der dreifachen Krise in Bezug auf Gesundheit, Wirtschaft und Vertrauen, mit der wir es momentan zu tun haben, ermöglichen uns die Rolle von SGS als unabhängige dritte Partei und unsere Erfahrung im Tourismussektor einen erstklassigen Service anzubieten. Damit gewährleisten wir, dass die höchsten Gesundheits- und Hygienestandards einhalten werden, um sowohl die Gäste als auch die Mitarbeiter zu schützen.“

Eine feste Verpflichtung zur Sicherheit

Das neue Protokoll von Palladium Hotel Group beinhaltet neue Regeln und Verfahren sowie Verbesserungen der Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität, Hygiene und Gesundheit in allen Einrichtungen der spanischen Hotelgruppe auf globaler Ebene.

Zusätzlich zur Zusammenarbeit mit SGS als unabhängigem Unternehmen wurde für die Entwicklung dieser Maßnahmen der Palladium Hotel Group Global Customer Experience and Safety Council (Rat für globale Kundenerfahrung und -Sicherheit) ins Leben gerufen. Den Vorsitz wird Raúl Benito, der Geschäftsführer der Gruppe, übernehmen. Zu den weiteren Mitgliedern gehören Geschäftsführer, kaufmännische Direktoren und Leiter in den Bereichen Qualitätsmanagement und Lebensmittel/Getränke aller Marken und Hotels der Palladium Hotel Group sowie weitere, unabhängige Fachberater.

Mit diesem Ausschuss und den externen Audits von SGS wird das Unternehmen die strikte Einhaltung der neuen Standards in den Hotels sicherstellen. Die Umsetzung wird sich dabei an den Bedürfnissen der Kunden und einzelnen Einrichtungen orientieren sowie den geltenden Gesetzgebungen der jeweiligen Länder, in denen die Gruppe tätig ist, entsprechen.

Im Rahmen der neuen Maßnahmen wird Palladium Hotel Group unter anderem die Reinigungs- und Desinfektionsvorgänge in ihren Einrichtungen anpassen sowie Hygieneinitiativen wie die Platzierung von Händedesinfektionsspendern oder die Einbeziehung neuer Materialien und Schutzsysteme umsetzen. Es werden strikte Maßnahmen ergriffen, um ein Höchstmaß an Lebensmittelsicherheit zu bieten, und zudem die Räume und Mobilität angepasst, um den Sicherheitsabstand zu wahren.

Ihrem Streben nach Innovation und der besten Hoteltechnologie entsprechend, plant Palladium Hotel Group neue Desinfektionssysteme. Außerdem werden der Online-Check-In und -Check-Out der Kunden sowie die Nutzung digitaler Informationsanwendungen, wie die Hotelwebsite und der hoteleigene Fernsehkanal, gefördert werden.

Ebenso werden die Mitarbeiter einen spezifischen Schulungsplan erhalten und ein Leitfaden mit Best Practices für Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter erstellt werden.

Unter der Voraussetzung, weiterhin hervorragende Produkte und Dienstleistungen anzubieten, berücksichtigt die Palladium Hotel Group bei all diesen Maßnahmen stets die Gesundheitsvorschriften des jeweiligen Landes. Auf diese Weise soll gewährleistet werden, dass ihre Gäste und Mitarbeiter stets geschützt sind und sich so wohl und umsorgt fühlen, als wären sie zu Hause.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Palladium Hotel Group

Herr Scott Crouch

Maximilianstraße 83

86150 Augsburg

Deutschland

fon ..: 0821 90780450

web ..: http://www.palladiumhotelgroup.com

email : office@bprc.de

Palladium Hotel Group

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelgruppe mit fünfzig Jahren Erfahrung. Das Unternehmen betreibt 48 Hotels mit insgesamt mehr als 14.000 Zimmern in sechs Ländern (Spanien, Mexiko, der Dominikanischen Republik, Jamaika, Italien und Brasilien) sowie zehn Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, BLESS Collection Hotels, Ayre Hoteles, Only YOU Hotels und die lizenzierte Marke Hard Rock Hotels in Ibiza und Teneriffa. Alle Hotels der Palladium Hotel Group zeichnen sich durch ihre Philosophie aus, den Kunden einen hohen Qualitätsstandard ihrer Produkte und Dienstleistungen sowie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Palladium Hotel Group ist Teil der Grupo Empresas Matutes (GEM).

www.palladiumhotelgroup.com

SGS

SGS ist weltweit führend in den Bereichen Inspektion, Verifizierung, Analyse und Zertifizierung und gilt als der global-führende Maßstab für Qualität und Integrität. Zu dem Unternehmen gehören mehr als 94.000 Mitarbeiter und ein Netzwerk von mehr als 2.600 Büros und Laboren auf der ganzen Welt. www.sgs.com

