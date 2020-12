Palladium Hotel Group launcht exklusive Ibiza-Playlists in allen Hotels

Palladium Hotel Group hat in Zusammenarbeit mit Sebastian Gamboa maßgeschneiderte Playlists für ihre Hotels zusammengestellt.

Palladium Hotel Group schließt sich mit Ibiza Songs zusammen – einer Expertengruppe für die Schaffung von Markenidentität durch Musik -, um den Musikstil ihrer Hotels zu personalisieren.

Basierend auf einer Analyse des Publikums und der Charakteristika der Marken der Gruppe, werden Playlists mit verschiedenen Themen und Melodien für die unterschiedlichen Bereiche jedes einzelnen Hotels kuratiert. Auf diese Weise wird Musik als grundlegendes Element des sensorischen Marketings eingesetzt.

Durch die neue Zusammenarbeit von Palladium Hotel Group mit Ibiza Songs werden in den Hotels einzigartige Klangräume entstehen. Die Playlists werden dabei exakt auf das Kundenprofil der jeweiligen Hotelmarke zugeschnitten.

Die Playlists werden regelmäßig manuell aktualisiert, was robotische Algorithmen überflüssig werden lässt. Zusätzlich werden die Playlists relevante Serviceinformationen für die Gäste der einzelnen Hotels enthalten.

Costa Mujeres hat bereits einen eigenen Soundtrack

Das Musikmarketing von Ibiza Songs wird bereits in einigen Hotels der Gruppe umgesetzt. Personalisierte Playlists werden in etwa dreißig Räumen in den Resorts in Costa Mujeres, Mexiko, abgespielt. In den nächsten Monaten werden sie auch in den Hotels der Marken Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts und TRS Hotels eingeführt werden. Die Initiative reflektiert das fortwährende Engagement von Palladium Hotel Group, einzigartige Erlebnisse zu schaffen, die ihre Kunden zu Fans werden lassen.

Ein Team angeführt von Sebastian Gamboa

Der DJ und Produzent Sebastian Gamboa ist zusammen mit Victor Nebot für Ibiza Songs verantwortlich. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung als Resident-DJ in den besten Clubs auf Ibiza ist er zu einem Maßstab für House-Musik auf der ganzen Welt geworden. Im Laufe seiner Karriere hat Sebastian Gamboa dreizehn Alben komponiert und 14 Compilations produziert, darunter „La Vida“ vom Label Purple Music zusammen mit David Penn. Darüber hinaus wurde er bei den renommierten DJ Awards als Bester Ibiza DJ (2007), Bester Soulful & Deep House DJ bei Deejay Mags (2009), Bester Ibiza DJ bei den DJ Oners (2009), Bester Ibiza DJ bei den DJ Oners (2011) und als Produzent der besten Compliation des Jahres in Muchoticket (2014 und 2015) ausgezeichnet.

Sebastian Gamboa, DJ und Co-Founder CEO von Ibiza Songs, unterstreicht die Bedeutung dieser Kooperation mit Palladium Hotel Group: „Für Ibiza Songs und im Besonderen für mich ist es eine große Ehre und gleichzeitig auch eine Herausforderung, das Management der musikalischen Inhalte dieser angesehenen Hotelgruppe zu übernehmen. Für Unternehmen wie das unsrige ist es äußerst wichtig, für jeden Betrieb ein personalisiertes musikalisches Angebot zu erarbeiten. Dabei wird stets auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses fokussiert. Das ist unser raison-d’être“.

Global Director of Operations der Palladium Hotel Group, Raúl Benito, erklärt, dass der Erfolg im modernen Gastgewerbe „darauf beruht, unseren Kunden personalisierte Erfahrungen zu vermitteln, indem wir uns um die kleinen Details kümmern. Einen sehr wichtigen Teil stellt dabei das sensorische Marketing dar. Bei Palladium Hotel Group kümmern wir uns seit Jahren um den musikalischen Auftritt unserer Hotels, und jetzt wollten wir einen qualitativen Sprung auf globaler Ebene wagen, indem wir uns mit Sebastian Gamboa und seinem Team von Ibiza Songs zusammentun. Sie werden von einer der wichtigsten Musikdestinationen der Welt aus, Ibiza, den musikalischen Inhalt jeder unserer Marken auf individuelle Weise entwickeln. Es ist eine Freude, mit diesem hervorragenden Experten, Freund und großen Connaisseur unserer Hotels zusammenzuarbeiten“.

Ibiza, Heimat der Musik

Musik ist schon immer ein sehr präsentes Element in allen Hotels der Palladium Hotel Group gewesen. Die Hotelgruppe mit Ursprung auf Ibiza ist eng mit dem charakteristischen musikalischen Umfeld der Insel verbunden. Seit den 70er-Jahren ist Ibiza die Wiege der elektronischen Musik und ein Treffpunkt für die besten DJs und Profis in diesem Bereich. Die Hotels von Palladium Hotel Group beherbergen einige der besten Clubs, Strandclubs und Entertainment-Bereiche der Insel.

Dank der Zusammenarbeit mit Ibiza Songs werden jetzt in allen Häusen der Gruppe neue Playlists eingeführt, die auf die Art des Hotels, sein Publikum, die Tageszeit und viele weitere Elemente abgestimmt sind.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Palladium Hotel Group

Herr Scott Crouch

Apothekergässchen 6

86150 Augsburg

Deutschland

fon ..: 0821 90780450

web ..: http://www.palladiumhotelgroup.com

email : office@bprc.de

Palladium Hotel Group

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelgruppe mit fünfzig Jahren Erfahrung. Das Unternehmen betreibt 48 Hotels mit insgesamt mehr als 14.000 Zimmern in sechs Ländern (Spanien, Mexiko, der Dominikanischen Republik, Jamaika, Italien und Brasilien) sowie zehn Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, BLESS Collection Hotels, Ayre Hoteles, Only YOU Hotels und die lizenzierte Marke Hard Rock Hotels in Ibiza und Teneriffa. Alle Hotels der Palladium Hotel Group zeichnen sich durch ihre Philosophie aus, den Kunden einen hohen Qualitätsstandard ihrer Produkte und Dienstleistungen sowie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Palladium Hotel Group ist Teil der Grupo Empresas Matutes (GEM).

www.palladiumhotelgroup.com



Pressekontakt:

BPRC Public Relations

Herr Scott Crouch

Apothekergässchen 6

86150 Augsburg

fon ..: 0821 90780450

web ..: http://www.bprc.de

email : office@bprc.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Schneeketten Ratgeber übernimmt cotesys.org