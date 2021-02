Palladium One schließt „Bought Deal“-Finanzierung in Höhe von 15 Mio. Dollar ab

24. Februar 2020 – Palladium One Mining (TSXV: PDM, FWB: 7N11, OTC: NKORF) (das Unternehmen oder Palladium One) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte Bought Deal-Finanzierung in Höhe von 15.009.000 Dollar durch die Ausgabe von Wertpapieren des Unternehmens abgeschlossen hat (das Angebot). Das Angebot wurde von einem Emissionskonsortium unter der Leitung von Sprott Capital Partners LP, einschließlich Mackie Research Capital Corporation (zusammen die Underwriter), auf Bought Deal-Basis gezeichnet.

Das Angebot setzte sich aus (i) einem Prospektangebot von 43.100.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zum Preis von 0,29 Dollar pro Einheit (der Ausgabepreis) (Bruttoerlös von 12.499.000 Dollar); einer vermittelten Privatplatzierung von 1.500.000 Einheiten des Unternehmens auf Flow-through-Basis (die FT-Einheiten) zum Preis von 0,34 Dollar pro FT-Einheit (Bruttoerlös von 510.000 Dollar); und (iii) einer vermittelten Privatplatzierung von 5.000.000 Einheiten des Unternehmens auf Charity Flow-through-Basis (die Charity FT-Einheiten) zum Preis von 0,40 Dollar pro Charity FT-Einheit (Bruttoerlös von 2.000.000 Dollar) zusammen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einer Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jede FT-Einheit und Charity FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Warrant, die jeweils auf Flow-through-Basis im Sinne des kanadischen Einkommensteuergesetzes (Income Tax Act) begeben werden. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, jederzeit vor dem 24. Februar 2023 eine Non Flow-through-Stammaktie zum Ausübungspreis von je 0,45 Dollar zu erwerben.

Im Zusammenhang mit dem Angebot erhielten die Underwriter eine Barprovision in Höhe von 6 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot. Darüber hinaus hat das Unternehmen Broker-Warrants an die Underwriter begeben, die jederzeit vor dem 24. Februar 2023 zu einem Ausübungspreis, der dem Ausgabepreise entspricht, ausgeübt werden können, um diejenige Anzahl von Stammaktien zu erwerben, die 6,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten, FT-Einheiten und Charity FT-Einheiten entspricht.

Die FT-Einheiten und die Charity FT-Einheiten sind an geltende Haltedauern gebunden. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (TSXV). Die TSXV hat das Angebot unter Vorbehalt angenommen.

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere werden und wurden weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) noch gemäß einzelstaatlicher Wertpapiergesetze registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an – bzw. auf Rechnung oder zum Nutzen von – US-Bürger angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Einheiten dar, noch findet ein Verkauf der Anteile in einem Land statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Über Palladium One:

Palladium One Mining Inc. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf regional bedeutende Lagerstätten mit Platingruppenelement- (PGE), Kupfer- und Nickelvorkommen in Finnland und Kanada gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Läntinen Koillismaa (oder Projekt LK), ist ein palladiumdominiertes Projekt mit Platingruppenelementen, Kupfer und Nickel. Es befindet sich im nördlichen Zentrum von Finnland, das vom Fraser Institute unter die weltweit führenden Länder auf dem Gebiet der Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten gereiht wird. Die Explorationsaktivitäten bei LK sind auf die Sulfidversprengungen entlang einer 38 Kilometer langen vielversprechenden basalen Kontaktzone gerichtet und zielen auf den Ausbau einer bereits bestehenden NI 43-101-konformen obertägigen Ressource ab.

