Palmström und Coronas Wellen – Zweiter Band der Virologie in Versen

Barbara von Stryk wirft in „Palmström und Coronas Wellen“ einen humorvollen Blick auf ein ernstes Thema.

Ist der Weg durch die Corona-Krise wirklich ohne Alternativen? Dieses neue Gedichte-Band zeigt mit einem Augenzwinkern, dass es durchaus auch andere Möglichkeiten als die bekannten Maßnahmen und Einschränkungen geben könnte, um endlich wieder zur Normalität zurückzukehren. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Viren-Flummy, der sich selbst ins All katapultiert? Oder dem Ausbau der Kanalisation, damit die Corona-Wellen besser abfließen können? Vielleicht wird auch das Reisen wieder erlaubt, wenn es endlich ein Hotel to go im Angebot gibt?

Abermals werden die Leser durch die Verse dazu Leser angeregt, in die fantastische Welt von Palmström und seinem Freund Herrn von Korf einzutauchen, deren Urbilder der Dichter Christian Morgenstern 1905 für seine Galgenlieder erschaffen hat.

Das Gedichte-Band „Palmström und Coronas Wellen“ von Barbara von Stryk ist ein Buch zum Schmunzeln, Kopfschütteln und Mitdenken, aber auch zum Nach- und Umdenken. Die kleinen, originellen Versdichtungen, die das Thema der Pandemie von allen Seiten kritisch beleuchten, werden mit gekonnter Linienführung und viel Humor ins Bild gebracht. Die Grenzen zwischen Satire und Poesie sind fließend, aber eines ist sicher: Für jedes Problem gibt es einen Palmström.

„Palmström und Coronas Wellen“ von Barbara von Stryk ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30221-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

