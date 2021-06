Pampa Metals leitet Bohrkampagne in Nord-Chile ein

Vancouver – 29. Juni 2021 – Pampa Metals Corp. (Pampa Metals oder das Unternehmen) (CSE: PM / FWB: FIRA / OTCQB: PMMCF) freut sich bekannt zu geben, dass es jetzt das Bohrprogramm mit Umkehrspülung (Reverse Circulation, RC) in seinem Projekt Redondo-Veronica in Nord-Chile aufgenommen hat. Das erste Bohrloch befindet sich derzeit in einer Tiefe von rund 270 Metern und erprobt das Zielgebiet Cerro Redondo Norte. Die Bohrungen schreiten derzeit mit einer Rate von rund 70 Metern pro Tag voran.

Das Unternehmen plant, Bohrungen über 2.000 Meter in 5 oder 6 RC-Bohrlöchern in seinem 6.600 Hektar großen Projekt Redondo-Veronica zu absolvieren. Diese Ziele sind durch die Kombination geologischer, hydrothermaler Alterations- und geophysikalischer Merkmale, die als für Kupfer-Porphyr-Systeme typisch interpretiert wurden, charakterisiert (siehe Pressemeldung vom 16. Juni 2021).

Die erste Phase des 2.000 Meter umfassenden Bohrprogramms wird voraussichtlich etwa 30 Tage dauern, was auch den Transport des Bohrgeräts zwischen den Bohrungen einschließt. Die Analyseergebnisse werden 4 bis 5 Wochen nach dem Versand der Proben an ein international zertifiziertes Analyselabor in Chile erwartet. Standard-Qualitätskontrollmaßnahmen, unter anderem der Einsatz von Doppel-, Standard- und Leerproben, werden umgesetzt, um die Wirksamkeit der Probenaufbereitung und die Genauigkeit der Analyseergebnisse sicherzustellen.

Die Bohrgutproben aus dem RC-Bohrprogramm werden vor Ort von einem Team unter der Leitung eines sehr erfahrenen chilenischen Geologen verpackt und protokolliert. Es werden Protokolle hinsichtlich geologischer Merkmale, der hydrothermalen Alteration und der sichtbaren Mineralisierung für das RC-Bohrklein erstellt, um das allgemeine geologische Milieu der erprobten Gebiete genauer bestimmen und die Ergebnisse aus dem Untergrund mit den geologischen und geophysikalischen Beobachtungen an der Oberfläche korrelieren zu können.

Nach Abschluss dieser Bohrphase wird das Bohrgerät umgehend in das Projekt Cerro Buenos Aires des Unternehmens verbracht, wo ein ähnliches Bohrprogramm absolviert werden soll.

Das Unternehmen freut sich ferner bekannt zu geben, dass es mit der Firma Lakefront Enterprises Inc. (Lakefront) aus Vancouver (BC, Kanada) eine Marketingvereinbarung getroffen hat. Lakefront wird mit der Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Unternehmens, einschließlich seiner Präsenz in den sozialen Medien, betraut, um ein größeres Engagement der Investoren und eine größere Verbreitung der Pressemeldungen des Unternehmens zu ermöglichen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Mario Orrego G., Geologe und eingetragenes Mitglied der chilenischen Bergbaukommission sowie ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, genehmigt. Herr Orrego ist ein Berater des Unternehmens.

COVID-19

Aufgrund der weltweiten COVID-19-Pandämie haben Regierungen weltweit Notstandsmaßnahmen zur Eindämmung des Virus eingeführt. Diese Maßnahmen können zu Geschäftsunterbrechungen führen, einschließlich einer reduzierten Betriebstätigkeit führen, was die Betriebsergebnisse, die finanzielle Position, den Markt und den Handelspreis der Wertpapiere des Unternehmens negativ beeinflussen könnte.

Zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung bleibt die Dauer und die unmittelbare und zukünftige Auswirkung der COVID-19-Pandemie unbekannt. Es ist unmöglich, die Dauer und Schwere dieser Entwicklungen und die Wirkung auf die Finanzergebnisse- und -Position des Unternehmens verlässlich abzuschätzen. COVID-19 hat bislang keine wesentlichen Unterbrechungen in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verursacht, da die Feldaktivitäten von Experten und Beratern mit Sitz in Chile durchgeführt werden. Internationale Reisen des Managements nach Chile sind momentan jedoch nicht praktikabel. Das Unternehmen ist für die Kommunikation wichtiger Geschäftsbelange auf digitale Medien angewiesen. Der COVID-19-Ausbruch könnte jedoch in Zukunft zu Unterbrechungen in der Geschäftstätigkeit und den Betriebsplänen des Unternehmens führen.

ÜBER PAMPA METALS

Pampa Metals ist ein kanadisches Unternehmen, das an der Canadian Stock Exchange (CSE: PM) sowie an der Frankfurter Börse (FWB: FIRA) und dem OTC-Markt (OTCPK: PMMCF) notiert ist. Pampa Metals besitzt ein aussichtsreiches 59.000 Hektar umfassendes Portfolio an acht Kupfer- und Goldprojekten entlang bekannter Mineralgürtel in Chile, einem der weltweit führenden bergbaufreundlichen Rechtsgebiete. Das Unternehmen hat die Vision, Aktionärswerte durch eine große Kupferentdeckung entlang der wichtigsten Mineralgürtel Chiles zu schaffen, wobei die besten geologischen und technischen Methoden zum Einsatz kommen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Pampa Metals: www.pampametals.com.

