Pan American Energy geht Partnerschaft mit RESPEC Consulting Inc. ein, um Bohrprogramm für Lithiumprojekt Horizon in US-Bundesstaat Nevada vorzubereiten

RESPEC ist weltweit führendes Unternehmen, das Geowissenschaft, Technik, Daten und Technologie integriert, um innovative Ergebnisse zu erzielen

26. Oktober 2022 – Calgary (Alberta). Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG, OTC PINK: PAANF, FRA: SS6) (Pan American oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Abkommen (das Abkommen) mit RESPEC Consulting Inc. (RESPEC), einem führenden Unternehmen in den Bereichen Geowissenschaften, Technik, Daten und integrierte Technologielösungen für die Industrie, unterzeichnet hat, um Bohrpläne und Genehmigungsanträge für das Lithiumprojekt Horizon (das Projekt) zu erstellen, das 7,5 km von Tonopah in Nevada entfernt ist.

Wir freuen uns, unsere Beziehung zu RESPEC als unseren zuverlässigen Partner für Explorationsarbeiten in den USA weiter auszubauen, sagte Chief Executive Officer Jason Latkowcer. RESPEC sind Experten in der Region und werden bei der umsichtigen Durchführung der Planung, Genehmigung und Weiterentwicklung unserer Bohrstrategie beim Lithiumprojekt Horizon einen beträchtlichen Wert schaffen. Ihr multidisziplinäres Team verfügt über die richtigen Instrumente und Erfahrungen, um öffentlich zugängliche Datensätze, geologische Daten, Berichte sowie frühere Arbeiten und Untersuchungen, die in Zusammenhang mit der Lithiumexploration beim und neben dem Projekt durchgeführt wurden, zu bewerten, einschließlich American Battery Technology Company (ABTC) und American Lithium. Wir sind davon überzeugt, dass Pan American zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, um die heimischen Lithiumressourcen in den USA zu erschließen und so die Versorgungssicherheit für die Lieferkette der US-Batteriehersteller zu verbessern.

Es ist großartig, unsere Beziehung mit dem Team von Pan American beim Lithiumprojekt Horizon weiter auszubauen, sagte Tabetha Stirrett, VP von RESPEC. Unsere Teams in Grand Junction und Reno verfügen über die Erfahrung und die lokalen Kontakte in der Region, um sicherzustellen, dass das Projekt auf effektive und kosteneffiziente Weise weiterentwickelt wird. RESPEC nutzt sein umfassendes Know-how auf dem Markt für Industriemineralien und befindet sich in einer günstigen Position, um Kunden zu unterstützen, die sich auf dem schnell wachsenden Markt für kritische Mineralien entwickeln.

Pan American hat mit FMS Lithium Corporation (FMS) und Horizon Lithium LLC (Horizon Lithium) ein Konzessionsgebietsoptionsabkommen unterzeichnet, dem zufolge Pan American das Recht hat, eine 100-%-Beteiligung am Lithiumprojekt Horizon zu erwerben. Das Projekt besteht aus 839 nicht patentierten Abbauschürfrechten, die sich über etwa 17.334 acres Land erstrecken und in den Big Smoky und Monte Cristo Basins in Esmeralda County in Nevada liegen.

Das Konzessionsgebiet grenzt an das Projekt Tonopah Flats von American Battery Technologies Corp., das kürzlich vom US-Energieministerium (DOE) mit 57 Millionen $ für die Planung, die Errichtung, die Inbetriebnahme und den Betrieb einer ersten Anlage dieser Art im kommerziellen Maßstab subventioniert wurde, um sein neuartiges Verfahren zur Herstellung von Lithiumhydroxid in Batteriekathodenqualität aus unkonventionellen lithiumhaltigen Sedimentressourcen in Nevada zu demonstrieren.

Über RESPEC Consulting Inc.

RESPEC wurde 1969 in Rapid City in South Dakota gegründet und ist in 14 US-Bundesstaaten und zwei kanadischen Provinzen tätig. Die Projekte und Produkte von RESPEC wurden für Kunden auf sieben Kontinenten und in 50 Ländern umgesetzt. Untertage. Übertage. Natürlich. Technisch. Digital. Innen. Außen. Vor Ort. Unabhängig vom Markt integriert RESPEC Lösungen, die auf die Bedürfnisse der Kunden und Communitys zugeschnitten sind. RESPEC verbindet Technik und angewandte Wissenschaften mit Technologie sowie professionellen und kreativen Dienstleistungen, wodurch alle Beteiligten innovative Ergebnisse erzielen. RESPEC findet Antworten für die jeweiligen Bedürfnisse. Das breit gefächerte Team von RESPEC ist in der Lage, Projekte abzuwickeln, die von der frühen Exploration bis zu multidisziplinären Machbarkeitsstudien reichen.

Über Pan American Energy Corp.

Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) ist ein Explorationsunternehmen, das sich insbesondere auf die Akquisition, Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten in Nordamerika konzentriert, die Batteriemetalle enthalten.

Das Referenzprojekt das Unternehmen ist das zu 100 % unternehmenseigene Lithiumprojekt Green Energy im Paradox Basin, Utah, USA. Das Unternehmen hat ferner eine Konzessions-Optionsvereinbarung mit Horizon Lithium LLC mit dem Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Lithiumprojekt von Horizon abgeschlossen, das im Clayton Valley – Lithiumgürtel Tonopah, Nevada, USA, liegt.

Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung in Kanada mit Magabra Resources mit dem Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 90 % an dem bohrbereiten Lithiumprojekt Big Mack, 80 km nördlich von Kenora, Ontario, abgeschlossen.

Im Namen des Board of Directors

Jason Latkowcer

CEO & Director

Kontakt

Telefon: (585) 885-5970

E-Mail: info@panam-energy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen bereit, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit innewohnenden Risiken und Ungewissheiten verbunden, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com identifiziert und berichtet werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pan American Energy Corp.

Jason Latkowcer

100 – 521 3rd Avenue SW

T2P 3T3 Calgary

Kanada

email : info@panam-energy.com

Pressekontakt:

Pan American Energy Corp.

Jason Latkowcer

100 – 521 3rd Avenue SW

T2P 3T3 Calgary

email : info@panam-energy.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Cardano Summit 2022 – Community-Driven-Event kommt nach Wiesbaden SYZYGY GROUP steigert Umsatzerlöse um 18 Prozent auf EUR 52,7 Mio. im 9-Monatszeitraum 2022 / Erneute Anhebung der Umsatzprognose für 2022 auf nun 15 Prozent