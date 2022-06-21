Pan American Energy gibt Einzelheiten des bevorstehenden Feldprogramms auf Tharsis bekannt

Hochauflösende Kartierung des Seebodens und Ausbissanalyse dienen der Planung der nächsten Explorationsphase

25. September 2025, Calgary, Alberta / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FWB: SS6) (Pan American oder das Unternehmen) freut sich, weitere Einzelheiten der bevorstehenden Explorationskampagne 2025 auf dem Projekt Tharsis am Squalus Lake in den Northwest Territories bereitzustellen. Ziel des Programms ist es, das geologische Verständnis des Projekts durch eine integrierte bathymetrische Vermessung und Arbeiten zur Charakterisierung von Ausbissen zu vertiefen. Die Arbeiten, die über rund zwei Wochen im September stattfinden werden, werden sich auf die Kartierung des Seebodens und die Untersuchung des zutage tretenden Grundgesteins im Umfeld konzentrieren.

Die spezifische bathymetrische Vermessung wird voraussichtlich zur Erarbeitung eines hochauflösenden digitalen Modells des Seebodens führen und, soweit möglich, die Bilderfassung bis zur Grenzfläche zwischen den Sedimenten und dem Grundgestein hin erweitern. Ergänzt wird diese Vermessung durch gezielte Untersuchungen von Ausbissen rund um den See, wobei das Team die magnetische Suszeptibilität messen und detaillierte lithologische Beschreibungen verfassen wird. Die Zusammenführung dieser Datensätze soll zur Verfeinerung des regionalen Geomodells, der Verbesserung der Korrelationen zwischen der Geologie an der Oberfläche und geophysikalischen Anomalien sowie der Ermittlung erster Bohrziele beitragen.

Das Unternehmen wird auch eine archäologische Folgenabschätzung (Archaeological Impact Assessment/AIA) absolvieren, um sicherzustellen, dass die zukünftige Exploration unter Beachtung des territorialen Erbes und der kulturellen Richtlinien erfolgt. Diese Arbeiten bauen auf der zuvor erfolgten archäologischen Bestandsaufnahme (Archaeological Overview Assessment/AOA) auf und sind ein wichtiger Schritt, um das Projekt auf nachhaltige und umweltgerechte Weise für Bohrungen zu erschließen.

Adrian Lamoureux, CEO von Pan American Energy, sagt dazu: Dieses Programm ist ein wichtiger Schritt nach vorne für das Projekt Tharsis. Die bathymetrische Vermessung wird zusammen mit den eingehenden Untersuchungen der Ausbisse dazu beitragen, uns ein umfassendes Bild der Geologie unterhalb des Squalus Lake zu vermitteln. Wir gehen davon aus, dass diese Ergebnisse nicht nur unser Geomodell verfeinern werden, sondern auch die wissenschaftliche Grundlage für die Identifizierung von Bohrzielen schaffen werden.

Pan American Energy freut sich darauf, über weitere Fortschritte dieser Arbeiten zu berichten und das Projekt Tharsis im Rahmen eines technisch strengen und verantwortungsvollen Explorationsprozesses auszubauen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., einem technischen Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über Pan American Energy Corp.

Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC: PAANF) (FWB: SS6) ist ein Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten mit Batterie- und sonstigen kritischen Metallvorkommen in Nordamerika befasst.

Das Unternehmen hat in Kanada mit Magabra Resources eine Optionsvereinbarung abgeschlossen, welcher zufolge es eine 75%ige Beteiligung am Lithiumprojekt Big Mack, 80 km nördlich von Kenora (Ontario), erworben hat. Das Unternehmen hat das Recht, einen weiteren Anteil von 15 % zu erwerben, womit sich die Gesamtbeteiligung auf 90 % belaufen würde. Darüber hinaus ist Pan American eine Optionsvereinbarung mit Northern Critical Minerals Corp. eingegangen, um bis zu 100 % der Eigentumsanteile am Seltenerdmetallprojekt Tharsis in den Nordwest-Territorien zu erwerben. Das Projekt beherbergt den Squalus Lake Alkaline Complex, eine karbonatithaltige Intrusion aus dem Proterozoikum, die Potenzial für die Auffindung von Seltenerdmetallen und Elementen mit hoher Feldstärke bietet.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Explorations- und sonstigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf seine Mineralgrundstücke und das geologische Potenzial dieser Grundstücke sowie zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens auf Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen sind einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten unterworfen, einschließlich derjenigen, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

