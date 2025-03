Pansatori setzt Wachstumskurs fort: Revolutionäre Tinnitus-Therapie ForgTin® expandiert in weitere Länder

Innovative Technologie trifft auf wissenschaftliche Erkenntnisse

Tinnitus-Behandlung neu gedacht: Nach erfolgreichen Markteintritten in Litauen, Griechenland, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg stehen Großbritannien und Irland kurz vor der Vertragsunterzeichnung. Aufgrund der steigenden Nachfrage expandiert Pansatori nun in weitere europäische Märkte – mit besonderem Fokus auf Frankreich, Spanien, Deutschland, Portugal und Italien.

Tinnitus betrifft Millionen von Menschen weltweit und stellt eine erhebliche Belastung für Betroffene dar. Mit ForgTin®, einer innovativen, mehrfach preisgekrönten Therapie, bietet Pansatori eine wirksame Lösung, die sich bereits in mehreren europäischen Märkten etabliert hat. Nun setzt das Unternehmen seine Expansion gezielt fort und erschließt neue Regionen mit hohem Marktpotenzial.

Tinnitus entsteht durch eine fehlerhafte Signalverarbeitung im Gehirn. Während herkömmliche Behandlungen oft nur die Symptome lindern, setzt ForgTin® an der Ursache an und nutzt eine sanfte Stimulation bestimmter Wirkungsbereiche rund um das Ohr:

– Musculus Auricularis Superior – ein Muskel, der die Ohrmuschel bewegt und mit dem zentralen Nervensystem verbunden ist.

– Musculus Auricularis Posterior – ein Muskel, der eine Rolle bei der Wahrnehmung von Vibrationen spielt und sensorische Impulse an das Gehirn sendet.

– Impulsbereich Parasympathikus – ein wichtiger Teil des vegetativen Nervensystems, der für Entspannung und die Regulierung von Stressreaktionen verantwortlich ist.

Durch gezielte Impulse werden Fehlsignale in den Nervenbahnen des Bewegungsapparats moduliert, die an den Hirnstamm weitergeleitet werden. Dies kann die Tinnitus-Wahrnehmung nachhaltig reduzieren oder sogar vollständig „vergessen“ lassen – daher der Name ForgTin® („forget tinnitus“).

Die Technologie wurde in enger Zusammenarbeit mit Experten aus Medizin, Neurowissenschaften und Medizintechnik entwickelt. Sie basiert auf den neuesten Erkenntnissen der Neuroplastizitätsforschung, die zeigen, dass sich das Gehirn aktiv umstrukturieren kann, wenn gezielte sensorische Reize gesetzt werden. ForgTin® nutzt diese Mechanismen, um die Fehlverarbeitung der Tinnitus-Signale zu korrigieren – ein völlig neuer Ansatz in der Tinnitus-Behandlung.

Dass diese Methode funktioniert, bestätigen auch aktuelle Forschungsergebnisse: 85 % der Anwenderinnen und Anwender berichten bereits innerhalb von sechs Wochen über eine signifikante Verbesserung bei mindestens einem Symptom. Diese reichen von einer Reduktion der wahrgenommenen Lautstärke bis hin zu einer spürbaren Verbesserung der Schlafqualität und Konzentrationsfähigkeit.

Expansion durch steigende Nachfrage

Die internationale Expansion von Pansatori wird maßgeblich durch die steigende Nachfrage aus unterschiedlichen Ländern vorangetrieben. Besonders Apotheker und HNO-Ärzte berichten von Patienten, die gezielt nach ForgTin® fragen. Dadurch treten Distributoren mit starken Vertriebsnetzen aktiv an Pansatori heran, um Kooperationen zu schließen und das Produkt in neue Märkte einzuführen.

Ein weiterer Meilenstein der Expansion ist die sprachliche Anpassung der Therapie für internationale Märkte: Die ForgTin®-App ist bereits auf Französisch verfügbar, eine spanische Version folgt in Kürze. Dies erleichtert Betroffenen den Zugang zur Therapie und ermöglicht eine breitere Nutzung in neuen Märkten.

Eine bewährte, einfach anzuwendende Tinnitus-Therapie

ForgTin® ist ein zugelassenes Medizinprodukt, das tagsüber getragen wird. Bereits nach 15 Minuten Tragedauer wird es nicht mehr wahrgenommen – genau so, wie es sein soll. Ohne Medikamente, ohne invasive Eingriffe und ohne komplizierte Handhabung bietet ForgTin® eine einfache, sichere und zuverlässige Lösung für Menschen mit Tinnitus.

„Unser Ziel ist es, ForgTin® weltweit als Standardtherapie für Tinnitus zu etablieren. Wir möchten, dass Betroffene eine echte, nicht-invasive Alternative haben – ohne Medikamente oder komplizierte Anwendungen“, erklärt Mag. Klaus Grübl, Geschäftsführer von Pansatori. Als ehemaliger Tinnitus-Betroffener kennt er die Herausforderungen der Erkrankung aus eigener Erfahrung und setzt sich leidenschaftlich für eine nachhaltige Lösung ein.

Neue Partnerschaften für weiteres Wachstum gesucht

Aufgrund der starken internationalen Nachfrage baut Pansatori sein Vertriebsnetz gezielt weiter aus. Aktuell suchen wir Exklusiv-Händlerpartnerschaften in Deutschland, Frankreich, Skandinavien, Spanien, Portugal und Italien.

Diese Länder bieten ein enormes Marktpotenzial, da die Nachfrage nach effektiven Tinnitus-Therapien dort besonders hoch ist. Pansatori setzt auf langfristige Kooperationen mit Distributoren, Fachhändlern, Akustikern und MedTech-Unternehmen, die ForgTin® in ihrem jeweiligen Markt etablieren möchten.

Mit seiner innovativen, nicht-invasiven Technologie und den beeindruckenden Behandlungserfolgen setzt ForgTin® neue Maßstäbe in der Tinnitus-Therapie – und beschleunigt so die internationale Expansion von Pansatori.

Interessierte Partner können sich direkt unter https://www.pansatori.com/ informieren und Kontakt aufnehmen.

