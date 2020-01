Paracelsus-Therme Sauna Pinea – der ideale Ort für innere Einkehr und Entspannung

Für all diejenigen, die auf der Suche nach einer Auszeit sind und etwas für das eigene Wohlbefinden tun möchten, ist die Paracelsus-Therme Sauna Pinea in Bad Liebenzell die richtige Adresse.

Wenn es draußen dunkel, regnerisch und kalt wird, suchen Viele nach einer wohltuenden Auszeit. Ein Ort der Entspannung, der den Alltagsstress vergessen lässt und dazu einlädt, die Seele baumeln zu lassen, ist die Paracelsus-Therme Sauna Pinea in Bad Liebenzell. Die Therme mit Wellnessbereich und Sauna bietet ein umfangreiches Angebot für pure Entspannung inmitten der herrlichen Landschaft des Nordschwarzwalds. Das Thema Wellness wird dort als Beitrag zu einem ganzheitlichen Wohlbefinden verstanden. Die Gesundheit von Körper und Geist im Einklang ist eine Herzensangelegenheit und wird durch ein breites Spektrum an Wellness-Angeboten unterstützt. Geschulte Mitarbeiter aus der Therapieabteilung bieten zudem abgestimmte Behandlungen wie Wärmetherapien oder Massagen.

Abwechslungsreiche Erlebnisse in Sauna und Therme

Die grundrenovierte Anlage der Paracelsus-Therme mit Sauna Pinea bietet vielfältige Möglichkeiten, eine lange Woche ausklingen oder einen stressigen Arbeitstag hinter sich zu lassen. Das Thermalbad verfügt über eine Badelandschaft mit Innen- und Außenbecken, die ergänzt wird durch Erlebnisduschen, eine Felsengrotte sowie einem Dampfbad und einem Gradierwerk. Für besonders ruhige Momente findet sich Platz auf den Liegen des gemütlichen Ruhebereichs. Zum gesunden Schwitzen lädt das abwechslungsreiche Angebot der Sauna Pinea ein. Ein authentisches Saunaerlebnis wie in Finnland ermöglichen zwei Blockhaussaunen im Freien. Die Hauptattraktion stellt die Panoramasauna dar. Bei 85 °C ermöglicht sie einen traumhaften Ausblick auf die Burg Liebenzell.

Regelmäßige Veranstaltungen und Specials

Besonders ins Schwitzen kommt man bei den regelmäßigen Aufgüssen, die in der Sauna Pinea angeboten werden. Angenehm erfrischende Düfte wie Lemongras und Eukalyptus-Pfefferminz oder fruchtige Aromen von Grapefruit und Blutorange sind nur wenige Beispiele der abwechslungsreichen Aufgüsse. Für ein besonderes Entspannungserlebnis sorgen einzigartige Events. Dazu zählen die Mitternachtssauna, Candle-Light-Schwimmen oder ein Lyrikabend. Dort wird ein wohltuender Saunaaufguss, kombiniert mit lyrischen Vorträgen oder der Genuss der herrlichen Wärme bis in die späten Abendstunden, ermöglicht. Für jeden Geschmack sind Events der besonderen Art geboten. Jeden Donnerstag ist zudem Damentag in der Sauna.

Wo Wellness zur Herzensangelegenheit wird

Die Therme befindet sich im Reuchlinweg 4 in Bad Liebenzell im nördlichen Schwarzwald. Grundsätzlich ist sie jeden Tag von 09:00 bis 22:00 Uhr geöffnet. Besondere Öffnungszeiten können der Webseite entnommen werden. Bei weiteren Fragen oder zur Reservierung von Anwendungen steht die Telefonnummer 07052-408608 zur Verfügung.

