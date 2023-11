Parkwächter B1 – der neue Fahrradalarm

Der neue Fahrradalarm von Parkwächter – ein Must-Have für den Fahrradliebhaber

Es bleibt der Trend: Rennrad, Mountainbiken oder auch nur der Fahrradausflug mit der Familie – die Wochenenden wollen in der Natur verbracht werden. Doch auch im Alltag wählen immer mehr Menschen das Fahrrad als Fortbewegungsmittel. Das merkt man auch am Absatz von E-Bikes, Rennrädern und Lastenfahrrädern. Doch umso höher das Preissegment, umso beliebter auch auf dem Schwarzmarkt. Laut Statista.com wurden im Jahr 2022 über 260.000 Fahrräder als gestohlen gemeldet. Die Dunkelziffer soll sogar deutlich höher sein.

Fahrräder und vor allem E-Bikes sind ein sehr beliebtes Diebesgut. Einmal kurz nicht aufgepasst und schon ist das geliebte Fahrrad verschwunden. Die Odyssee die auf ein Diebstahl folgt, endet meist unbefriedigend und im Kauf eines neuen Fahrrads.

Aufgrund dessen ist der Diebstahlschutz besonders wichtig. Ein hochwertiges Schloss, sowie der richtige Abstellort sind unabdingbar. Das Fahrrad sollte nicht nur mit einem wertigen Schloss ab-, sondern vor allem an einem belebten Abstellort angeschlossen werden. Doch häufig schreckt nicht mal das die Langfinger ab, wie selbstverständlich machen sie sich an dem angeschlossenem Fahrrad zu Gange. Um dem Fahrraddieb möglichst wenig Zeit zugeben, sollte man eine weitere, unscheinbare Schutzfunktion am Fahrrad montieren und somit für eine effektive Abschreckung sorgen.

Der Fahrradalarm B1 von Parkwächter mit Flaschenhalterung und integriertem Lautsprecher ist ein absolutes Muss für jeden Radfahrer, der sein Fahrrad vor Diebstahl schützen möchte. Mit seinem unauffälligen Design und den integrierten Lautsprechern, die einen lautstarken Alarmton erzeugen, fügt sich der Alarm perfekt in das Erscheinungsbild des Fahrrads ein und sorgt somit für die effiziente Abschreckung.

Die Flaschenhalterung bietet gleichzeitig eine bequeme Möglichkeit, eine Wasserflasche auf langen Radtouren griffbereit zu haben. Der Fahrradalarm mit 2-in-1 Flaschenhalterung ist das perfekte Accessoire für jeden Radfahrer, der Wert auf Sicherheit und Komfort legt. Außerdem ist der Fahrradalarm von Parkwächter kompatibel mit einem Air-Tag.

