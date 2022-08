Partnervermittlung auf Top-Niveau: Weihnachten nicht allein feiern

Die Partnervermittlung PV-Exklusiv bringt zwei Menschen in der Regel innerhalb weniger Monate zusammen. So sind die Chancen gut, das Weihnachtsfest mit einem neuen Partner zu verbringen.

Weihnachten ist bekanntlich das Fest der Liebe und der Gemeinschaft. Nur die wenigsten möchten dann allein sein. Doch nicht jeder kann sich das aussuchen. Gerade wenn die Kinder aus dem Haus und die Freunde in Partnerschaften gebunden sind, verbringen Alleinstehende die weihnachtliche Festzeit und die Silvesterfeierlichkeiten allein.

„Wir finden, dass jeder Mensch die Feiertage mit lieben Menschen verbringen können sollte. Das gehört zu einem guten Lebensgefühl dazu. Vielleicht ist ein Mensch im Winter ohnehin etwas bedrückt, und wenn er dann noch am Fest der Familie allein zuhause sitzt, kann sich das sehr negativ auf seine seelische Verfassung auswirken. Das gilt nsbesondere dann, wenn das Jahr für Jahr immer wieder der Fall ist“, sagt Markus Poniewas. Der Berater und PV-Exklusiv-Geschäftsführer ist seit vielen Jahren sehr erfolgreich in der Partnervermittlung tätig und weiß, worauf es ankommt. Die VIP-Partnervermittlung PV-Exklusiv (www.pv-exklusiv.de) mit Sitz in der Region Düsseldorf ist im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv und bringt seit vielen Jahren erfolgreich Menschen mit Niveau zusammen – für eine gemeinsame Zukunft.

„Wer dies jetzt noch ändern möchte, sollte sich nicht mehr allzu viel Zeit lassen. Auch wenn noch Sommer ist, sind es nur noch etwas mehr als vier Monate bis zu den Feiertagen. Und die Suche nach einem Partner ist eine komplexe Angelegenheit. Schließlich möchte man nicht den erstbesten Menschen auswählen“, weiß Markus Poniewas. Er rät deshalb dazu, sich nicht alleine auf die Suche zu machen, schon gar nicht über Online-Dating-Plattformen. Das biete zwar einen einfachen Einstieg. Aber es dauere lange, sei teuer und selten vom Erfolg gekrönt. „Eine Partnervermittlung wie PV-Exklusiv hingegen ist ein etablierter Partner am Markt, um zwei Menschen auch in kurzer Zeit zusammenzubringen. Deshalb ist es durchaus realistisch, noch bis Weihnachten einen lieben und vertrauten Partner zu finden.“

Die Experten rund um den PV-Exklusiv-Gründer setzen dafür auf eingehende Gespräche, um alle Kunden genau kennenzulernen. „Wir beschränken uns nicht auf Profile, die ein paar Schlagworte abdecken und dann online stellen. Wir begleiten unsere Kunden auf dem gesamten Weg und halten einen dauerhaften Kontakt. Somit erfahren wir, was den Menschen wirklich wichtig ist und worauf es ihnen ankommt. Das hilft uns natürlich bei der Partnersuche, wir sparen erheblich an Zeit. Eben weil wir nicht breit streuen, sondern sehr gezielt suchen und schnell erfassen, welche potenziellen Partner für einen Menschen in Frage kommen und welche eben nicht. Auf diese Weise stellen wir unseren Kunden nur diejenigen vor, von denen wir überzeugt sind, dass sie in das Anforderungsprofil passen“, sagt Markus Poniewas. Das vermeide Enttäuschungen bei der Suche und reduziere die Gefahr sinnloser Verabredungen. Das sei mit Blick auf das nahende Weihnachtsfest besonders wichtig, um sich nicht zu verzetteln, sondern mit Plan und Struktur des richtigen Partner zu finden.

„Unsere Kunden spiegeln uns regelmäßig, dass dieser Weg für sie sehr erfolgreich ist. In der Regel finden sie innerhalb weniger Monate einen neuen Partner, mit dem sie das weitere Leben verbringen wollen. Das ist eben durch die hohe Qualität und besondere Arbeitsweise von PV-Exklusiv auch noch bis Weihnachten und Silvester möglich“, sagt Markus Poniewas. Für den bekannten Berater und Partnervermittlungsexperten ist ebenso wichtig zu betonen, dass die umfassenden Dienstleistungen von PV-Exklusiv einem festen und transparenten Preismodell folgen. „Wir vereinbaren ein fixes Honorar mit dem Kunden, dass für ihn planbar ist. Damit ist unsere gesamte Leistung abgegolten. Wir begleiten unsere Kunden dann durch den gesamten Prozess.“

Über PV-Exklusiv

Die PV-Exklusiv GmbH ist eine im Raum Düsseldorf ansässige und in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätige Partnervermittlung, die sich auf gehobenes Klientel und echte Persönlichkeiten spezialisiert hat: Akademiker, Unternehmer, leitende Angestellte und Menschen mit hohem Niveau stehen im Fokus der seit vielen Jahren erfolgreich am Markt tätigen Partnervermittlung, die von Markus Poniewas geführt wird. PV-Exklusiv begleitet Kunden individuell und persönlich bis zur erfolgreichen Vermittlung, die in der Regel innerhalb von drei Monaten realisiert werden kann. Markus Poniewas und die Berater von PV-Exklusiv unterstützen prinzipiell keine „virtuellen“ Bekanntschaften. Für sie zählt allein die echte Beziehung zwischen Menschen, denn nur diese beschert langfristig Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Deshalb arbeitet die renommierte Partnervermittlung ausschließlich mit persönlichen Kontakten. Alle Kunden sind den Beratern bekannt, sodass sie die Menschen bestmöglich, ausgehend von ihren Eigenschaften und Wünschen, zusammenbringen können. Weitere Informationen: www.pv-exklusiv.de

