Partnervermittlung PV-Exklusiv: Persönliche Kontakte sind die Basis

Die VIP-Partnervermittlung PV-Exklusiv setzt auf einen sehr strukturierten und langjährig etablierten Prozess, um in kurzer Zeit exzellente Ergebnisse zu erreichen.

Die Partnervermittlung ist, ganz banal gesprochen, zunächst einmal eine Dienstleistung wie jede andere auch: Ein Kunde beauftragt ein Unternehmen mit einer bestimmten Aufgabe – nur dass die Aufgabe einer Partnervermittlung sehr diskret und persönlich ist. Und deshalb sind für Markus Poniewas, Berater und Geschäftsführer von PV-Exklusiv, persönliche Kontakte die Basis des Geschäfts. Die Partneragentur PV-Exklusiv (www.pv-exklusiv.de) mit Sitz in der Region Düsseldorf ist im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv und bringt seit vielen Jahren erfolgreich Menschen mit Niveau zusammen – für eine gemeinsame Zukunft. Markus Poniewas ist seit vielen Jahren sehr erfolgreich in der Partnervermittlung tätig und weiß, worauf es bei der Partnervermittlung ankommt.

„Wer sich mit der Partnervermittlung auseinandersetzt, hat viele Fragen: Wie finde ich die richtige Agentur? Welche Leistungen kann ich erwarten? Kann ich mich auf die Sicherheit meiner Daten verlassen? Und wie läuft der Prozess der Partnervermittlung bei einer Agentur eigentlich? Es ist also die Aufgabe der Partnervermittlung, solche Fragen zu beantworten, um dem Interessenten so viele Informationen wie möglich vorab zu bieten. Das wiederum schafft Sicherheit und stärkt das Vertrauen im persönlichen Gespräch für den anschließenden Vermittlungsprozess“, betont Markus Poniewas.

Dieser strukturierte Prozess funktioniert so. Am Anfang steht der telefonische Erstkontakt. Dabei werden alle Fragen zum Unternehmen und der Partnervermittlung geklärt. Ebenso wird ein Termin für ein diskretes Treffen vereinbart, das immer im privaten Umfeld des Interessenten stattfindet und von einem Mitarbeiter von PV-Exklusiv wahrgenommen wird. „Das ist für uns ein wichtiger Aspekt. Wir pflegen mit allen unseren Klienten persönliche Kontakte und führen mit jedem ein langes, intensives Gespräch. Sollte der Interessent dann von unserem exklusiven Vermittlungsmodell überzeugt sein, hat er die Möglichkeit, einen individuellen Betreuungsvertrag mit PV-Exklusiv zu schließen“, sagt Markus Poniewas.Auf Basis des umfassenden Transparenzgedankens, von dem PV-Exklusiv sich leiten, lässt sind alle Informationen auch auf der Website www.pv-exklusiv.de zu finden.

Ohne die persönliche Beratung und Begleitung sei eine erfolgreiche Partnervermittlung nicht möglich, ist Markus Poniewas überzeugt. „Unser Anspruch ist es, dass Menschen einen neuen Partner fürs Leben finden. Dafür reicht ein Profil im Internet nicht aus. Für uns zählt allein die ,echte‘ Beziehung zwischen Menschen, denn nur diese beschert langfristig Glück, Zufriedenheit und Gesundheit“, sagt der PV-Exklusiv-Geschäftsführer. Das bedeutet: „Unser Top-Klientel muss sich keine Sorgen machen, dass Namen, Bilder etc. frei zugänglich auf einem Portal auftauchen. Wir unterstützen keine ,virtuellen‘ Bekanntschaften, sondern unterwerfen uns voll der Vertraulichkeit und arbeiten ausschließlich ganz individuell.“ Und diese Individualität lasse sich eben nur im persönlichen Gespräch und der anschließenden engen Begleitung herstellen und dauerhaft gewährleisten.

Sein Credo: „Partneragenturen, die sich allein auf das Online-Geschäft konzentrieren, können in der Regel nicht die Dienstleistung erbringen, die sich Menschen auf Partnersuche wirklich wünschen. Je enger und persönlicher der Kontakt, desto wirkungsvoller die Vermittlung!“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PV-Exklusiv GmbH

Herr Markus Poniewas

Grafenberger Allee 277-287

40237 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 0211 9934640-0

web ..: http://www.pv-exklusiv.de

email : info@pv-exklusiv.de

Über PV-Exklusiv

Die PV-Exklusiv GmbH ist eine im Raum Düsseldorf ansässige und in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätige Partnervermittlung, die sich auf gehobenes Klientel und echte Persönlichkeiten spezialisiert hat: Akademiker, Unternehmer, leitende Angestellte und Menschen mit hohem Niveau stehen im Fokus der seit vielen Jahren erfolgreich am Markt tätigen Partnervermittlung, die von Markus Poniewas geführt wird. PV-Exklusiv begleitet Kunden individuell und persönlich bis zur erfolgreichen Vermittlung, die in der Regel innerhalb von drei Monaten realisiert werden kann. Markus Poniewas und die Berater von PV-Exklusiv unterstützen prinzipiell keine „virtuellen“ Bekanntschaften. Für sie zählt allein die echte Beziehung zwischen Menschen, denn nur diese beschert langfristig Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Deshalb arbeitet die renommierte Partnervermittlung ausschließlich mit persönlichen Kontakten. Alle Kunden sind den Beratern bekannt, sodass sie die Menschen bestmöglich, ausgehend von ihren Eigenschaften und Wünschen, zusammenbringen können. Weitere Informationen: www.pv-exklusiv.de

Pressekontakt:

PV-Exklusiv GmbH

Herr Markus Poniewas

Grafenberger Allee 277-287

40237 Düsseldorf

fon ..: 0211 9934640-0

web ..: http://www.pv-exklusiv.de

email : info@pv-exklusiv.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Partnervermittlung PV-Exklusiv: Großes Netzwerk für höchste Kundenzufriedenheit