Pasinex veröffentlicht Unternehmens-Update: Abschluss der Übernahme des Projekts Sarikaya, Jahreshauptversammlung, neues Board-Mitglied und Finanzierung

Toronto, Ontario – 1. Oktober 2025 – Pasinex Resources Limited (CSE: PSE; FWB: PNX) (Pasinex oder das Unternehmen) hat heute eine Reihe wichtiger Unternehmensentwicklungen bekannt gegeben, zu denen der Abschluss der Übernahme des Zinkprojekts Sarkaya, eine Änderung beim Ende des Geschäftsjahres des Unternehmens, Updates zu Board-Nominierungen und zur bevorstehenden Jahreshauptversammlung, Fortschritte bei der Privatplatzierungsfinanzierung sowie die Gewährung von Aktienoptionen zählen.

Abschluss der Übernahme des Projekts Sarkaya

Das Unternehmen freut sich berichten zu können, dass die zuvor angekündigte Übernahme des Zinkprojekts Sarkaya in der Türkei nunmehr abgeschlossen wurde. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Pasinex Arama ve Madencilik A.. (Pasinex Arama) hat Pasinex sämtliche ausstehenden Aktienanteile an Aydn Teknik erworben. Die Aktienübertragung, die Verpfändungsvereinbarung und die Aktienzertifikatsvereinbarung sind nun abgeschlossen, und Pasinex Arama ist damit der alleinige Aktionär bzw. Anteilseigner von Aydn Teknik. Die erworbenen Aktien unterliegen einer Verpfändung in Höhe von 2.000.000 USD zugunsten der Verkäufer. Wie bereits in früheren Mitteilungen bekannt gegeben wurde, befindet sich das Projekt Sarkaya in der Nähe der vom Unternehmen betriebenen Mine Pinargozu und weist einen Erzgehalt zwischen 30 % und 50 % an hochgradigem, karbonatgebundenem Zinkerz auf. Das Projekt weist oberflächennahe Zonen mit Zinkmineralisierung auf, die mit minimalem Verarbeitungsaufwand direkt abgebaut werden können. Gleichzeitig birgt es großes Potenzial für die Entdeckung weiterer Erze durch systematische Bohrungen. Mit dem Abschluss dieser Transaktion kontrolliert Pasinex über Pasinex Arama nun 100 % der beiden Projekte Pinargozu und Sarkaya. Damit kann das Unternehmen seine Aktivitäten in der Türkei konsolidieren und seine Wachstums-Pipeline stärken.

Änderung des Geschäftsjahres

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es das Ende seines Geschäftsjahres vom 31. Dezember auf den 31. März verlegt, um seinen Berichtszyklus besser an den anderer Branchenmitbewerber anzupassen und den Druck durch die Berichtsfristen zum Ende des Kalenderjahres zu verringern. Pasinex wird einen Übergangsbericht mit geprüften Jahresabschlüssen für einen Zeitraum von 15 Monaten vom 1. Januar 2025 bis zum 31. März 2026 vorlegen. Das nächste Geschäftsjahr umfasst dann einen Zwölfmonatszeitraum vom 1. April 2026 bis zum 31. März 2027.

Board-Nominierungen und Jahreshauptversammlung

Das Board of Directors hat die Absicht, Herrn Dr. Mehmet Kömürcü bei der bevorstehenden Jahreshauptversammlung (AGM) als Board-Mitglied zu nominieren. Dr. Kömürcü ist Partner in der Kanzlei Dentons in Toronto, die der Dentons Corporate Group angehört. Er berät kanadische und internationale Mandanten zu grenzüberschreitenden Fusionen und Übernahmen, Corporate Governance, Umstrukturierungen und allgemeinen Unternehmensangelegenheiten, wobei sein Schwerpunkt auf Bergbau und natürlichen Ressourcen liegt. Dr. Kömürcü ist in Ontario, Istanbul und New York als Rechtsanwalt zugelassen und begleitete zuvor als General Counsel von Türk Telekom die Privatisierung und internationale Expansion des Konzerns sowie dessen Börsengang, den damals größten in der Geschichte der Türkei. Der Experte hat Erfahrung in den Bereichen Technologie, Telekommunikation, Energie und Hochschulausbildung und verfügt über weitreichende Beziehungen in der Türkei, Europa und dem Nahen Osten. Er hat einen Doktortitel in Public International Law (Völkerrecht) von der University of Wisconsin-Madison.

Die AGM findet am 21. November 2025 um 11:00 Uhr (Eastern Time) an der Adresse 82 Richmond Street East, Toronto, Ontario, M5C 1P1, statt. Als Stichtag für die Feststellung der bei der AGM stimmberechtigten Aktionäre wurde der 17. Oktober 2025 ausgewählt. Die Aktionäre werden aufgefordert, über die Wahl der Direktoren, die Bestellung des Wirtschaftsprüfers sowie weitere übliche Geschäftspunkte abzustimmen.

Update zur Finanzierung über eine Privatplatzierung

Das Unternehmen kann zudem mit Freude berichten, dass die im Vorfeld angekündigte Finanzierung mittels Privatplatzierung von den Anlegern stark unterstützt wird. Im Rahmen der 2,15 Mio. CAD schweren Finanzierung sind bereits Zeichnungen im Wert von über 1,2 Mio. CAD eingegangen. Die Finanzierung ist derzeit noch offen und wird voraussichtlich in den kommenden Wochen geschlossen. Der Nettoerlös wird für die weiteren Erschließungsaktivitäten im Projekt Sarkaya sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Gewährung von Aktienoptionen

Mit Wirkung vom 26. September 2025 hat Pasinex seinen Direktoren, leitenden Angestellten und Schlüsselmitarbeitern insgesamt 2.500.000 Aktienoptionen gewährt. Die Aktienoptionen werden mit sofortiger Wirkung unverfallbar und können zum Preis von 0,075 $ pro Aktie innerhalb von fünf Jahren ab dem Datum der Gewährung ausgeübt werden. Die Gewährung der Optionen erfolgte im Einklang mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens, mit dem Anreize für Führungskräfte und Wertschöpfung für die Aktionäre in Einklang gebracht werden.

Kommentar der Unternehmensführung

Larry Seeley, Executive Chairman von Pasinex, erklärt: Die vergangenen Monate waren für Pasinex von großen Veränderungen geprägt. Mit dem Abschluss der Übernahme von Sarkaya kontrollieren wir nun zwei Zinkprojekte in der Türkei mit sich ergänzenden Profilen: Pinargozu, das nach wie vor Cashflow aus der Direktauslieferung von hochgradigem Zinkerz generiert, und Sarkaya, das sowohl mit einer Produktion in naher Zukunft als auch mit einem erheblichen Explorationspotenzial punktet. Die Privatplatzierung kommt gut voran und wir sind unseren Investoren sehr dankbar für ihre anhaltende Unterstützung. Darüber hinaus freuen wir uns, Herrn Dr. Mehmet Kömürcü in unser Board zu nominieren. Seine umfangreichen Erfahrungen in der Türkei und auch auf internationaler Ebene werden für uns beim Aufbau unserer Zukunft von großem Wert sein. Insgesamt betrachtet, sind wir dank dieser Entwicklungen für diszipliniertes Wachstum gerüstet und haben ein produktives Jahr vor uns.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein wachsendes, auf Zink ausgerichtetes Bergbauunternehmen mit Sitz in Toronto, Kanada. Über seine 100%ige Tochtergesellschaft Pasinex Arama ve Madencilik A. besitzt das Unternehmen 100 % an Horzum A. Horzum A besitzt und betreibt die produzierende hochgradige Zinkmine Pinargozu in der Türkei und verkauft direkt über Rohstoff-Broker an Zinkhütten und -raffinerien.

Pasinex besitzt außerdem eine 51-%-Beteiligung am Projekt Gunman, einem hochgradigen Zinkexplorationsprojekt in Nevada. Darüber hinaus besitzt Pasinex 100 % von Sarkaya, einer Betriebskonzession der Gruppe IV für Blei/Zink in der türkischen Provinz Kayseri, die beträchtliches Potenzial für eine kurzfristige Profitabilität und bedeutsame Zinkentdeckungen bietet. Unter der Leitung eines routinierten Managementteams mit langjähriger Erfahrung bei der Mineralexploration und Minenentwicklung besteht die Mission von Pasinex darin, hochgradige Erze zu erkunden und abzubauen, um das Wachstum zu fördern und einen Wert für Aktionäre, Mitarbeiter und lokale Gemeinden zu schaffen, während gleichzeitig die höchsten Standards in puncto Sicherheit, Gesundheit und Umweltverantwortung eingehalten werden.

Besuchen Sie unsere Website unter www.pasinex.com.

Für das Board of Directors

PASINEX RESOURCES LIMITED

Ian D. Atacan

Ian D. Atacan

Director and Chief Financial Officer

Telefon: +1 416.562.3220

E-Mail: ian.atacan@pasinex.com

Evan White

Manager of Corporate Communications

Telefon: +1 416.906.4698

E-Mail: evan.white@pasinex.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die Bergbaurisiken, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel, die Explorationsergebnisse und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

