Pastorale Räume: Warum Kommunikation, Führung und Change für die neuen kirchlichen Strukturen wichtig sind

Mit den Pastoralen Räumen hat das Bistum Aachen eine neue Struktur geschaffen. Das führt auch in Mönchengladbach und im Kreis Viersen zu Fragen rund um Kommunikation, Führung und Change.

Die Pastoralen Räume sind die neue territoriale Grundstruktur im Bistum Aachen. Sie orientieren sich an Sozialräumen und an der Lebenswirklichkeit der Menschen und sollen die kirchlichen Grundvollzüge sichern. Zugleich verfolgt das Bistum mit ihrer Errichtung das Ziel, eine nachhaltig zukunftsfähige pastorale Struktur und Architektur aufzubauen. Bis spätestens 1. Januar 2028 sollen sich die heute bestehenden Pfarreien innerhalb der jeweiligen Pastoralen Räume weiterentwickeln. Für die katholische Kirche in Mönchengladbach und im Kreis Viersen bedeutet das eine neue Form pastoraler Zusammenarbeit, die kirchliches Leben vor Ort langfristig tragfähig gestalten soll.

Gerade auf lokaler Ebene ist diese Entwicklung besonders greifbar. In der Region Mönchengladbach nennt das Bistum die Pastoralen Räume Korschenbroich, Mönchengladbach Mitte-Nordost, Mönchengladbach Süd-Südwest, Mönchengladbach Süd, Jüchen und Mönchengladbach Nord-West. In der Region Kempen-Viersen kommen die Pastoralen Räume Viersen, Nettetal/Grefrath, Kempen/Tönisvorst, Willich sowie Schwalmtal/Brüggen/Niederkrüchten hinzu. Die Zuschnitte wurden laut Bistum in einem beteiligungsorientierten Verfahren entwickelt und berücksichtigen Sozialräume sowie kommunale Grenzen. Gerade für die Pastoralen Räume in Mönchengladbach und die Pastoralen Räume im Kreis Viersen entsteht damit ein enger Bezug zur regionalen Lebenswirklichkeit.

„Gerade in Mönchengladbach und im Kreis Viersen wird sichtbar, dass Pastorale Räume neue Kooperations- und Führungsräume schaffen“, sagt Prof. Dr. Patrick Peters, Berater für strategische Kommunikation, Change-Kommunikation und Führung in Mönchengladbach. „Wo mehrere Orte, Traditionen, Verantwortlichkeiten und gewachsene Perspektiven zusammenkommen, braucht es gute Verständigung, klare Kommunikation und eine sorgfältige Begleitung, damit aus neuen Strukturen auch neue gemeinsame Perspektiven entstehen können.“

Für diese Entwicklung hat das Bistum auch eine neue Leitungsarchitektur eingeführt. Die Leitung eines Pastoralen Raums besteht aus dem Pfarrer, möglichst zwei weiteren pastoralen oder diakonischen Mitarbeitenden, der Verwaltungsleitung sowie möglichst zwei ehrenamtlichen Mitgliedern, die vom Rat des Pastoralen Raums gewählt werden. Das zugrunde liegende Leitmotiv ist die Synodalität. Zugleich ist der Rat des Pastoralen Raums das oberste beschlussfassende Organ für die pastoralen Aufgaben und befasst sich unter anderem mit Gottesdienstordnung, Pastoralkonzept, Gebäudenutzung sowie ökumenischer und interreligiöser Zusammenarbeit. Damit erhalten Zusammenarbeit, Abstimmung und gemeinsame Verantwortung von Haupt- und Ehrenamt eine neue, strukturell verankerte Bedeutung. Für Themen wie Führung in Kirchengemeinden und kirchliche Gremienarbeit wächst damit auch die Bedeutung klarer interner Kommunikation.

Gerade darin liegt eine große Chance. Die neuen Strukturen können dazu beitragen, Zusammenarbeit bewusster zu gestalten, Verantwortung klarer zu teilen und die Erfahrungen aus Pfarreien, Verbänden, Einrichtungen und Ehrenamt stärker miteinander zu verbinden. Damit das in der Praxis gut gelingt, braucht es eine Kommunikation, die Orientierung gibt, Entwicklungen nachvollziehbar vermittelt und Menschen in den gewachsenen Sozialräumen mitnimmt. Genau hier setzt Kommunikationsberatung für Kirchengemeinden an: Sie hilft dabei, komplexe Veränderungen verständlich zu machen, gemeinsame Botschaften zu entwickeln und neue Formen der Zusammenarbeit sprachlich wie organisatorisch zu unterstützen. Diese Einordnung ist eine Schlussfolgerung aus der vom Bistum beschriebenen Übergangsstruktur und den vorgesehenen Leitungs- und Mitverantwortungsmodellen.

„Wer Pastorale Räume gestalten will, muss nicht nur Strukturen ordnen, sondern Verständigung ermöglichen“, betont Prof. Dr. Patrick Peters. „Es geht darum, Entwicklungen nachvollziehbar zu machen, gemeinsame Verantwortung zu stärken und Leitung in Übergängen so zu unterstützen, dass Orientierung entsteht und neues Miteinander wachsen kann.“ Damit wird auch Change-Begleitung für die Kirche zu einem relevanten Feld. Die neuen Pastoralen Räume verbinden pastorale Fragen, Verwaltungslogiken, Gremienarbeit, regionale Identitäten und öffentliche Erwartungen auf neue Weise. Daraus entstehen Aufgaben für Leitungskommunikation, für die Abstimmung zwischen Haupt- und Ehrenamt, für die Kommunikation mit Gemeinden und für die öffentliche Vermittlung dessen, was die neuen kirchlichen Strukturen vor Ort bedeuten. Gerade in den Pastoralen Räumen in Mönchengladbach und im Kreis Viersen kann eine solche Begleitung helfen, Entwicklung nicht nur organisatorisch, sondern auch kommunikativ gut zu gestalten. Diese Aussage ist eine fachliche Folgerung aus den beschriebenen Strukturänderungen, nicht ein Zitat des Bistums.

Für die Region ist dabei ein weiterer Punkt wichtig: Wer kirchliche Veränderungsprozesse begleitet, sollte nicht nur kommunikative Fachkompetenz mitbringen, sondern auch die regionalen Kontexte kennen. Gerade für die katholische Kirche in Mönchengladbach, für Kirchengemeinden im Kreis Viersen und für ihre Gremien ist ein persönlicher Ansprechpartner hilfreich, der nah an den Menschen, Orten und gewachsenen Beziehungen arbeitet. Kurze Wege, gute Erreichbarkeit und Kenntnis regionaler Strukturen können Verständigungsprozesse erleichtern und die Zusammenarbeit anschlussfähig machen.

Prof. Dr. Patrick Peters sieht darin daher ein wesentliches Beratungsfeld für die Region. Als Kommunikationsberater mit regionaler Verankerung, als langjährig ehrenamtlich in Vereinen engagierter Akteur und als praktizierender Christ mit Kenntnis kirchlicher Strukturen verbindet er kommunikative Professionalität mit Nähe zu den Realitäten kirchlichen Lebens. Gerade für pastorale Leitungsteams, Verwaltungsverantwortliche, Räte und weitere Gremien in den Pastoralen Räumen in Mönchengladbach und im Kreis Viersen kann dies eine hilfreiche Grundlage sein, um Kommunikation, Führung und Entwicklung im Geist gemeinsamer Verantwortung weiterzuentwickeln.

Klare Botschaften unterstützt Kirchengemeinden, pastorale Leitungsteams und gemeinwohlorientierte Organisationen mit Kommunikationsberatung für Kirchengemeinden, Change-Begleitung für die Kirche, Beratung zu Führung in Kirchengemeinden sowie Unterstützung in Medienarbeit, Positionierung und interner Kommunikation. Im Kontext der Pastoralen Räume kann die Beratung insbesondere bei Leitungskommunikation, Gremienkommunikation, Moderation von Entwicklungsprozessen, Öffentlichkeitsarbeit und der verständlichen Vermittlung komplexer Strukturveränderungen unterstützen. Ziel ist es, neue kirchliche Strukturen für die Menschen vor Ort nachvollziehbar, vertrauenswürdig und zukunftsorientiert zu gestalten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Patrick Peters – Klare Botschaften

Herr Prof. Dr. Patrick Peters

Heintgesweg 49

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Deutschland

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Prof. Dr. Patrick Peters ist Berater, Trainer und Publizist für strategische Kommunikation, Positionierung, Change-Kommunikation und Diversity-orientierte Organisationsentwicklung in Mönchengladbach. Als ausgebildeter Finanz- und Wirtschaftsjournalist begleitet er seit vielen Jahren Unternehmen, Organisationen und Berufsverbände bei der Entwicklung klarer Kommunikationsstrategien, in der Medienarbeit sowie in der internen, externen und kundenbezogenen Kommunikation. Seine Arbeit verbindet kommunikative Präzision mit strategischer Organisationsperspektive – insbesondere dort, wo Veränderungsprozesse, Führungsfragen und kulturelle Entwicklung kommunikativ wirksam gestaltet werden müssen. Ein Schwerpunkt seiner Beratung liegt auf der verständlichen und adressatengerechten Aufbereitung komplexer Themen. Dazu entwickelt und realisiert Patrick Peters Inhalte und Formate für Pressearbeit, Fachkommunikation, Expertenpositionierung und publizistische Vorhaben bis hin zu Ghostwriting-Projekten für Aufsätze und Bücher. Unternehmen profitieren dabei von einer Beratung, die Kommunikation nicht nur als Instrument der Sichtbarkeit versteht, sondern als Bestandteil von Führung, Transformation, Kultur und Reputation. Zu seinen fachlichen Schwerpunkten zählen professionelle Kommunikation in Change-Management-Prozessen, Diversity Management als strategisches Handlungsfeld, Führungskommunikation sowie die kommunikative Begleitung organisationaler Entwicklung. Branchlich arbeitet Prof. Dr. Patrick Peters vor allem für Unternehmen aus der Finanz- und Beratungsindustrie, der Bau- und Immobilienwirtschaft sowie dem Handwerk. Neben seiner Tätigkeit in Beratung, Training und Redaktion ist Prof. Dr. Patrick Peters wissenschaftlich aktiv. Er ist Professor für Kommunikation und Nachhaltigkeit sowie Prorektor für Forschung und Lehrmittelentwicklung an der Allensbach Hochschule, wo er auch Wirtschaftsethik und Diversity Management lehrt. Darüber hinaus unterrichtet er Wirtschaftsethik an der Hochschule Niederrhein und ist Herausgeber der Reihe „Wirtschaft kontrovers“ im Kohlhammer Verlag. Mit seinem Seminar- und Beratungsangebot unterstützt er Einzelpersonen, Teams und Organisationen dabei, Kommunikation professioneller, klarer und strategisch wirksamer zu gestalten. Weitere Informationen stehen unter www.pp-text.de zur Verfügung.

Pressekontakt:

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