Path2 Hydrogen und MP Industries geben strategische Partnerschaft bekannt

München (IRW-Press/15.04.2026) – Path2 Hydrogen und MP Industries geben strategische Partnerschaft zur Entwicklung integrierter Wasserstoffprojekte in ganz Europa bekannt

Die Partnerschaft verbindet die Technologien von Path2 in den Bereichen Upstream-Produktion sowie Midstream-Verflüssigung und -Speicherung mit den europäischen EPC- sowie Projektentwicklungs- und -managementkompetenzen von MPI

BERLIN, DEUTSCHLAND und TARTU, ESTLAND 15. April 2026 Die Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH) („Path2“) und MP Industries OU („MPI“) gaben heute die Unterzeichnung einer strategischen Partnerschaft bekannt, um gemeinsam eine Pipeline von Wasserstoff- und Erneuerbare-Energien-Projekten auf den europäischen Märkten zu entwickeln. Die Partnerschaft verbindet Path2s integrierten Technologie-Stack für den Upstream- bis Midstream-Bereich der Wasserstoffbranche mit MPIs Fachwissen in den Bereichen Engineering, Beschaffung, Bau (EPC) und Betrieb.

Im Rahmen der Vereinbarung werden die beiden Unternehmen bei Machbarkeitsstudien und Projektumsetzungen zusammenarbeiten, wobei sie die Kernkompetenzen beider Parteien entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette nutzen.

Ein integriertes Upstream- und Midstream-Angebot

Die Zusammenarbeit vereint Kompetenzen, die im Wasserstoffsektor bislang fragmentiert waren:

Upstream Geologische Wasserstoffproduktion. Über ProtonH2 treibt Path2 proprietäre Ansätze voran, um wasserstoffreiches Synthesegas aus unterirdischen Ressourcen, einschließlich erschöpfter und inaktiver Ölquellen, zu produzieren. Diese Technologie hat das Potenzial, riesige Mengen an kostengünstigem, kohlenstoffarmem Wasserstoff aus geologischen Formationen zu erschließen und bietet ein grundlegend anderes wirtschaftliches Versorgungsprofil als herkömmliche Elektrolyse oder Dampfreformierung von Methan. Dieses wasserstoffreiche Synthesegas kann für die Stromversorgung hinter dem Zähler genutzt werden, was den Strombedarf von Rechenzentren und Hyperscalern direkt deckt. Das Synthesegas kann auch zu Wasserstoff gereinigt werden, der in Brennstoffzellen und in der Mobilitätsbranche eingesetzt wird.

Midstream Verflüssigung und kontrollierte Speicherung. Über GenH2 liefert Path2 die Verflüssigungssysteme (von 20 kg/Tag bis zu 10 Tonnen/Tag) und die Ausrüstung für die kontrollierte Speicherung, die für die Umwandlung, Speicherung und Verteilung von flüssigem Wasserstoff im kommerziellen Maßstab erforderlich sind. Die aus dem Erbe der NASA entwickelte Technologie von GenH2 bewältigt eine der größten Herausforderungen der Wasserstoffwirtschaft: die Vermeidung von Verlusten und die Aufrechterhaltung der Produktintegrität vom Produktionsort bis zum Verwendungsort.

Projektabwicklung Europäischer EPC- und O&M-Anbieter. MPI wird als EPC-Auftragnehmer für in Europa entwickelte Projekte fungieren und langfristige Betriebs- und Wartungsdienstleistungen erbringen, wobei das Unternehmen auf seine etablierten Projektentwicklungs- und technischen Kompetenzen auf den europäischen Energiemärkten zurückgreifen wird.

Kommentar der Geschäftsführung

„Diese Partnerschaft eröffnet uns einen glaubwürdigen Weg vom Molekül zum Markt in Europa“, sagte

Josh McMorrow, Chief Executive Officer der Path2 Hydrogen AG. „Path2 befindet sich nun in einer einzigartigen Position. Wir verfügen über die Technologie, um mit ProtonH2 große Mengen an kostengünstigem, kohlenstoffarmem Wasserstoff zu produzieren, und wir können diesen mit GenH2 verflüssigen, speichern und liefern. Unsere Partnerschaft mit MPI verschafft uns einen europäischen Partner mit umfassender EPC- und Projektabwicklungs-kompetenz, um diesen Technologie-Stack in betriebsbereite Anlagen umzusetzen.“

„Wir haben nach einem Technologiepartner gesucht, der die gesamte Wasserstoffkette abdeckt, und Path2 ist genau das“, sagte Martins Brinins, Chief Executive Officer von MP Industries OU. „Sie kümmern sich um die Produktion und Verflüssigung; wir kümmern uns um Projektentwicklung, Engineering, Bau und den langfristigen Betrieb. Das passt perfekt zusammen. Die europäischen Märkte sind bereit für integrierte Wasserstoffprojekte, und wir freuen uns darauf, diese gemeinsam umzusetzen.“

Über Path2 Hydrogen AG

Die Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH) ist ein in Deutschland börsennotiertes Wasserstoff-Infrastrukturunternehmen, das eine integrierte Plattform entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette aufbaut. Über ihre Tochtergesellschaft GenH2 Corp. mit Sitz in Titusville, Florida, entwickelt und fertigt Path2 Wasserstoffverflüssigungssysteme und Anlagen zur kontrollierten Speicherung. Durch eine strategische Vereinbarung mit ProtonH2 treibt Path2 die geologische Wasserstoffproduktion aus unterirdischen Ressourcen voran. Path2 wird von First Berlin Equity Research mit einem Kaufempfehlung und einem Kursziel von 2,00 bewertet. Weitere Informationen finden Sie unter

www.path2hydrogen.com und

www.genh2.com.

Über MP Industries OU

MP Industries OU ist ein in Estland ansässiges Ingenieur- und Projektentwicklungsunternehmen, das sich auf Engineering, Beschaffung und Bau (EPC), Betrieb und Wartung sowie Projektmanagementdienstleistungen auf den europäischen Energiemärkten spezialisiert hat. MPI und seine Tochtergesellschaften unterstützen die Entwicklung und Umsetzung von Projekten in den Bereichen Wasserstoff, erneuerbare Energien und Strominfrastruktur. Weitere Informationen erhalten Sie bei MPI über die Website

www.mpindustries.tech oder in der Niederlassung in Tartu, Estland.

Medienkontakte

Path2 Hydrogen AG

Max Fischer

max.fischer@path2hydrogen.com

MP Industries OU

Martins Brinins, Geschäftsführer

m.brinins@mpindustries.tech

(Ende)

Aussender: Path2 Hydrogen AG

Adresse: Marienplatz 2, 80331 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Josh McMorrow

Tel.: +49 89 139288929

E-Mail: info@path2hydrogen.com

Website: www.path2hydrogen.com

ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart

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Josh McMorrow

Marienplatz 2

80331 München

Deutschland

email : info@path2hydrogen.com

Pressekontakt:

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Josh McMorrow

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