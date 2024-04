Pathfinder erhält Auszeichnung als Top-Ten-Campingplatz in Kanada und gibt Unternehmens-Updates

Vancouver, BC, 5. April 2024 – Pathfinder Ventures Inc. (TSXV: RV) (Pathfinder oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass sein Standort Agassiz-Harrison Pathfinder Camp Resorts als einer der 10 besten Campingplätze in Kanada ausgezeichnet wurde. Pathfinder Camp Resorts Agassiz-Harrison ist stolz darauf, den 4. Platz auf dieser prestigeträchtigen Liste zu belegen.

Pathfinder Camp Resorts wurde von Campspot mit dem Titel Top 10 Campgrounds in Canada 2024 ausgezeichnet:

Die Auszeichnung wurde von Campspot verliehen, dem führenden Online-Marktplatz für erstklassige Wohnmobil-Resorts, Familien-Campingplätze, Hütten, Glamping-Angebote und mehr. Die Bewertungskriterien von Campspot für die Auszeichnung Top 10 Campgrounds in Canada bestanden aus einer gründlichen Überprüfung von Reservierungsdaten, Kundenbewertungen, Parkeigenschaften und der Gesamtqualität innerhalb des Campspot-Marktplatzes.

Link: software.campspot.com/campspot-awards/

Pathfinder hat in letzter Zeit aber noch mehrere andere Meilensteine erreicht, während die Wohnmobilbranche weiterhin stark bleibt und die Nachfrage nach modernen Wohnmobilstellplätzen anhält.

Wichtigste Erfolge:

2023 Pathfinder erreicht Wachstumsziele

– Belegte Stellplatznächte stiegen im Juli 2023 um 15 % im Vergleich zum Juli 2022.

– Das Unternehmen berichtet, dass die Nachfrage von Stamm- und Neukunden stark geblieben ist und das Wachstum antrieb.

– Pathfinder hat außerdem zusätzliche Campingplätze zu seinen Resorts hinzugefügt, was die Gesamtzahl der belegten Übernachtungen erhöht hat.

Dezember 2023 Veränderung im Board of Directors

– Pathfinder begrüßte den Immobilienunternehmer und Investor Mark Accardi in seinem Board of Directors.

– Mark leitet derzeit die Corporate Development-Abteilung bei Forge & Foster Investment Management und betreut ein Immobilienportfolio im Wert von 450 Millionen $, darunter über 21 Wohnmobil-Resorts in ganz Kanada im Wert von schätzungsweise 100 Millionen $.

Dezember 2023 Strategische Partnerschaft mit ResortHQ

– Pathfinder unterzeichnet eine exklusive Vertriebsvereinbarung mit ResortHQ und bietet Kunden in British Columbia erschwingliche Angebote für Wohnmobile, Parkmodelle und Tiny Homes an teilnehmenden Pathfinder Camp Resort-Standorten.

– Kunden, die diese Einheiten kaufen, genießen einen Cottage Vacation Lifestyle zu einem Bruchteil der Kosten eines traditionellen Cottage-Besitzes, mit der Möglichkeit, ihre Einheit bei Nichtgebrauch in den Vermietungspool einzubringen, wodurch gemeinsame Einnahmen generiert werden, die von Pathfinder Camp-Resorts verwaltet werden.

– Der ResortHQ-Verkaufsprozess hat bei Pathfinder Resorts begonnen, und es gibt bereits eine Reihe qualifizierter Interessenten.

März 2024 Pathfinder erhält zusätzliche Unterstützung durch Investor Relations

– Pathfinder Ventures Inc. gab bekannt, dass Jacob Barbati das Unternehmen in den Bereichen Investor Relations und Unternehmenskommunikation unterstützen wird.

– Jacob Barbati ist ein erfahrener Investmentprofi mit Erfahrungen in den Bereichen Investmentbanking, Private Equity und Consulting bei führenden Unternehmen in Kanada. In seiner vorherigen Position bei Valitas Capital Partners war er an Investmentbanking-Transaktionen im mittleren Marktsegment in einer Vielzahl von Sektoren beteiligt.

– Jacob wird zunächst für einen Zeitraum von drei Monaten, der im gegenseitigen Einvernehmen verlängert werden kann, mit Brokern, Portfoliomanagern, Analysten und Investoren sprechen. Als Gegenleistung für diese Dienstleistung erhält er eine monatliche Vergütung von 5.000 $. Jacob besitzt weniger als 1 % der ausstehenden Stammaktien von Pathfinder Ventures.

Ausblick für die Wohnmobilbranche:

– Für das Jahr 2024 wird ein Anstieg der Wohnmobil-Großhandelslieferungen prognostiziert, wobei die Schätzung in einer Spanne zwischen 334.700 und 365.500 Einheiten beläuft.

– Diese Prognose, die von ITR Economics für die RV Industry Association erstellt wurde, deutet auf einen potenziellen Anstieg von 8,8 % bis 18,8 % im Vergleich zu den 313.200 Einheiten des Jahres 2023 hin.

– Wirtschaftsindikatoren, einschließlich Wohnungsneubauten und erwartete niedrigere Zinssätze, deuten auf einen positiven Trend für Wohnmobilauslieferungen im kommenden Jahr hin.

– Die rückläufige Inflation und steigende Einkommen werden voraussichtlich ein günstiges Umfeld für den Kauf von Wohnmobilen schaffen.

Quelle: Erwarteter Anstieg der Wohnmobilauslieferungen im Jahr 2024 | RVIA

Zukunftsorientierter Ausblick und M&A-Pipeline

Pathfinder bleibt beharrlich bei seiner Suche nach Wachstumschancen in der Wohnmobilbranche, gestützt durch eine robuste M&A-Pipeline und die Aussicht auf sinkende Zinsen, die im Jahr 2024 voraussichtlich zu mehr Aktivität und Expansion führen werden.

Kommentar des Managements

Das Management ist weiterhin optimistisch, was die Zukunft der Wohnmobilbranche angeht, insbesondere im Hinblick auf den erwarteten Rückgang der Zinssätze. Pathfinder ist gut positioniert, um die sich bietenden Chancen zu nutzen, indem es sein Know-how, seine strategischen Partnerschaften und seine innovativen Lösungen einsetzt, um den Stakeholdern einen außergewöhnlichen Wert zu bieten.

Gewährung von Incentive-Aktienoptionen

Das Unternehmen hat 3.200.000 Aktienoptionen an leitende Angestellte, Direktoren und Consultants ausgegeben, mit einem Ausübungspreis von 0,05 $, ohne Sperrfrist und mit einem Verfallsdatum am 5. April 2029.

Über Pathfinder Ventures Inc. (TSXV: RV):

Pathfinder Ventures Inc. ist ein führender Anbieter von erstklassigen Wohnmobil-Camping-Erlebnissen, der sich zum Ziel gesetzt hat, Outdoor-Enthusiasten eine außergewöhnliche Gastfreundschaft und moderne Annehmlichkeiten zu bieten. Mit einem Portfolio von strategisch günstig gelegenen Resorts bietet Pathfinder unvergleichliche Möglichkeiten für unvergessliche Wohnmobilurlaube.

Mehr erfahren über Pathfinder Camp Resorts können Sie unter dem folgenden Link:

www.PathfinderCampResorts.com

Für das Board of Directors des Unternehmen:

Joe Bleackley

Chief Executive Officer, Gründer und Direktor

Pathfinder Ventures Inc.

Unternehmenskontakt:

Joe Bleackley

Chief Executive Officer und Director

Tel: (604) 914 2575

E-Mail: ir@PathfinderVentures.ca

Webseite: PathfinderVentures.ca || PathfinderCampResorts.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das Board of Directors von Pathfinder. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über die zukünftigen Pläne und Ziele des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören die Risiken, die von Zeit zu Zeit in den von dem Unternehmen bei den Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden.

Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Vorsichtshinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Im Falle von RV enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die RV betreffen und nicht aus historischen Fakten bestehen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele von RV beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass RV oder sein Management den Eintritt eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie glaubt, geht davon aus, erwartet, schätzt, kann, könnte, würde, wird oder plant gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die RV derzeit zur Verfügung stehen, kann RV nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen der Geschäftsleitung entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne von RV, Aussagen sowie die Refinanzierung und Finanzierung. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen vorausschauenden Informationen abweichen, gehören unter anderem die Fähigkeit von RV, seine Entwicklungsstrategie erfolgreich umzusetzen, und die Frage, ob dies die erwarteten Vorteile bringt; Wettbewerbsfaktoren in der Branche von RV; der Erfolg oder Misserfolg von Produktentwicklungsprogrammen; derzeit geltende oder künftig geltende Gesetze und Vorschriften, die sich auf das Geschäft von RV auswirken könnten; Entscheidungen von Regulierungsbehörden und deren Zeitplan; Risiken im Zusammenhang mit Covid-19, die Verfügbarkeit von Grundstücken; die wirtschaftlichen Umstände, die das Geschäft von RV umgeben, einschließlich der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen in Kanada, den USA und weltweit; Wechselkursänderungen; Änderungen auf dem Aktienmarkt; Inflation; Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten der in der Zukunft benötigten Finanzmittel; und jene anderen Risiken, die in der Einreichungserklärung oder anderen Offenlegungsdokumenten, die auf Sedar erstellt und bereitgestellt werden, dargelegt werden. Obwohl RV davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann nicht zugesichert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. RV lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

