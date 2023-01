Patriot beginnt mit Quebecs größtem auf Lithium ausgerichtetem Bohrprogramm 2023 im Konzessionsgebiet Corvette

5. Januar 2023 – Vancouver, British Columbia, Kanada

6. Januar 2023 – Sydney, Australien

Wichtigste Punkte

– Die Mobilisierung für die Bohrkampagne 2023 hat begonnen, wobei ein Minimum von 20.000 Bohrmetern im Zeitraum von Januar bis April (das Winterprogramm) angestrebt wird.

– Mindestens fünf (5) Bohrgeräte werden eingesetzt, um das Winterprogramm durchzuführen – das größte einzelne Lithium-Bohrprogramm, das derzeit in Quebec durchgeführt wird.

– Zielsetzung ist die Erweiterung der 2.200 m Streichlänge des Pegmatitsystems CV5 nach Osten und Westen und die weitere Abgrenzung der jüngsten Entdeckung CV13, die sich ca. 4,3 km entlang des geologischen Trends in westsüdwestlicher Richtung befindet.

– Der Bau der Winterstraße ist fast abgeschlossen – dies wird die Effizienz verbessern und die Kosten für Hubschrauber reduzieren.

– Die Bohrkernanalyseergebnisse von 38 Bohrungen der Bohrkampagne 2022 müssen noch gemeldet werden – 24 beim Pegmatit-Cluster CV5 und 14 beim Pegmatit-Cluster CV13.

Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (TSX-V: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Mobilisierung für die Winterphase seiner Bohrkampagne 2023 im zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Corvette (das Konzessionsgebiet) in der Region James Bay in Quebec begonnen hat. Darüber hinaus befindet sich das Unternehmen in der Endphase des Baus einer Winterstraße (ca. 20 km lang), die den Zugang zum Konzessionsgebiet von der ganzjährig befahrbaren Trans-Taiga-Straße bis zum Bohrgebiet CV5 erweitert.

Das Winterbohrprogramm 2023 wird umfangreicher sein als das Winterbohrprogramm 2022 und mit drei (3) Bohrgeräten im Januar beginnen und von Anfang Februar bis Mitte April auf fünf (5) Bohrgeräte erweitert. Es wird erwartet, dass in diesem Zeitraum Bohrungen mit einer Gesamtlänge von mindestens 20.000 Bohrmetern (NQ-Kerndurchmesser) niedergebracht werden. Die primären Ziele des Bohrprogramms sind die weitere Abgrenzung der Ausdehnung des Pegmatits CV5 sowie Infill-Bohrungen zur Verbesserung des geologischen Modells, um die Zuverlässigkeit der angedeuteten Mineralressourcen zu erreichen und eine zukünftige Vormachbarkeitsstudie zu unterstützen. Die Winterbohrungen werden in erster Linie auf die östlichen Erweiterungen des Spodumen-Pegmatits CV5 und der sekundären Linsen abzielen und sich in Richtung des Pegmatit-Clusters CV4 bewegen, der etwa 2,5 km in Streichrichtung liegt. Ein Verständnis des oberflächennahen, lateralen Verhaltens des Pegmatits CV5 ist erforderlich, um die Standorte bestimmter Infrastrukturen zu präzisieren, die für die Arbeiten auf dem Niveau der Vormachbarkeitsstudie erforderlich sind, und um die damit verbundenen Feldprogramme genauer festzulegen, die für 2023 geplant sind.

Der Bau der etwa 20 km langen Winterstraße steht kurz vor dem Abschluss und wird einen direkten Straßenzugang von der ganzjährig befahrbaren Trans-Taiga-Straße, die sich nördlich des Konzessionsgebietes befindet, zum primären Bohrgebiet bei CV5 ermöglichen (Abbildungen 1 und 2). Der Straßenzugang wird die Effizienz des Bohrprogramms erhöhen, da die Abhängigkeit von Hubschraubern für den Transport von Bohrgeräten, Ausrüstung und Personal verringert wird.

Die gesamte Feldkampagne im Jahr 2023 wird mehrere Aspekte haben, einschließlich der Weiterentwicklung des Pegmatits CV5 zur Durchführung einer ersten Mineralressourcenschätzung, die für die erste Hälfte des Jahres 2023 geplant ist, zusätzlich zu weiteren Abgrenzungen im Pegmatit-Cluster CV13. Die Bohrprogramme werden mit zahlreichen multidisziplinären Studien (Umwelt, Hydrologie, Hydrogeologie, Geomechanik, Metallurgie usw.) einhergehen, während das Projekt aggressiv in Richtung Vormachbarkeit avanciert wird (siehe Pressemitteilung vom 13. Dezember 2022).

Blair Way, President, CEO und Director des Unternehmens, kommentiert:

Dies ist ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen, da wir mit der zweiten Winterbohrsaison auf dem Projekt Corvette beginnen. Die Bohrungen im Jahr 2022 haben etwas ganz Besonderes bei Corvette abgegrenzt und diese Wintersaison wird diese bedeutende Entdeckung weiter ausbauen. Mit fünf (5) Bohrgeräten werden wir besser positioniert sein, um den Pegmatit-Cluster CV5 in einem aggressiven Tempo weiter abzubohren und gleichzeitig den Pegmatit-Cluster CV13 weiter zu überprüfen. Das Jahr 2023 wird ein transformatives Jahr für das Unternehmen sein, da wir uns bei CV5 an eine erste Mineralressource heranarbeiten werden.

Der Beginn der ersten Bohrung in der Bohrkampagne 2023 wird in Kürze erwartet, wobei die ersten drei (3) Bohrgeräte und die Ausrüstung derzeit vor Ort sind und die Crews jetzt mobilisiert werden. Die zwei (2) zusätzlichen Bohrgeräte werden voraussichtlich Anfang Februar vor Ort eintreffen, wenn das Frostwetter weiter anhält und das Eis auf dem See ausreichend dick ist, um Bohrungen auf dem flachen Gletschersee, der Teile der Lagerstätte bedeckt, zu ermöglichen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68771/PMET_010623_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Abschnitt der Winterstraße von der Trans-Taiga-Straße zum Bohrgebiet bei CV5.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68771/PMET_010623_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Nahegelegene Infrastruktur im Konzessionsgebiet Corvette, einschließlich der vor Kurzem gebauten Winterstraße, die von der ganzjährig befahrbaren Trans-Taiga-Straße zum Bohrgebiet bei CV5 führt.

Über den CV-Lithium-Trend

Der CV-Lithium-Trend ist ein aufstrebender Spodumen-Pegmatit-Bezirk, den das Unternehmen 2017 entdeckte und der sich über mehr als 25 km auf dem Konzessionsgebiet Corvette erstreckt. Das Kerngebiet umfasst einen etwa 2,2 km langen Spodumen-Pegmatit (den Pegmatit CV5) und mehrere nahe gelegene sekundäre Spodumen-Pegmatitlinsen. Der Korridor verfügt über Bohrabschnitte von 159,7 m mit 1,65 % Lithiumoxid (Li2O) und 193 ppm Tantalpentoxid (Ta2O5) (CV22-042), 152,8 m mit 1,22 % Lithiumoxid und 138 ppm Tantalpentoxid (CV22-030), 2,13 % Lithiumoxid und 86,2 m mit 163 ppm Tantalpentoxid (CV22-044) und 70,1 m mit 2,22 % Lithiumoxid und 147 ppm Tantalpentoxid, einschließlich 40,7 m mit 3,01 % Lithiumoxid und 160 ppm Tantalpentoxid (CV22-017).

Das Unternehmen hat 95 Kernbohrungen (NQ-Durchmesser) mit einer Gesamtlänge von 27.470 m bei den Zielen entlang des CV-Lithiumtrends niedergebracht – 80 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 24.709 m beim Pegmatit CV5 und den benachbarten Linsen, 14 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.647 m beim Pegmatit-Cluster CV13 und eine Bohrung mit einer Gesamtlänge von 114 m beim Pegmatit-Cluster CV12. Die Ergebnisse der Bohrkernanalysen aus 38 Bohrungen müssen noch gemeldet werden – 24 beim Pegmatit-Cluster CV5 und 14 beim Pegmatit-Cluster CV13.

Bis heute wurden auf dem Konzessionsgebiet sechs (6) verschiedene Lithium-Pegmatit-Cluster entdeckt – der Pegmatit CV5 und die zugehörigen Linsen (CV4, CV8-12, CV9, CV10) sowie der kürzlich entdeckte CV13. In Anbetracht der Nähe einiger Pegmatitausbisse zueinander sowie der flachen Bodenbedeckung in diesem Gebiet ist es wahrscheinlich, dass einige der Ausbisse eine diskontinuierliche Oberflächenexposition eines einzelnen, größeren Pegmatit-Ausbisses“ unter der Oberfläche darstellen. Weiters hat die hohe Anzahl stark mineralisierter Pegmatite entlang des Trends ein starkes Potenzial für das Vorhandensein einer Serie relativ nahe aneinander liegender, sub-paralleler und großer spodumenhaltiger Pegmatitkörper mit beachtlicher Ausweitung zur Seite und in die Tiefe hin, aufgewiesen.

Qualifizierter Sachverständiger/sachkundige Person

Die Informationen in dieser Pressemeldung, die sich auf die Explorationsergebnisse des Konzessionsgebiets Corvette beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo. zusammengestellt wurden, der eine qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 und ein Mitglied des Ordre des Géologues du Québec (Geologist Permit number 1968) sowie der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (member number 87868) ist. Herr Smith hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft.

Herr Smith ist Vice President of Exploration bei Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen) und Nevada Lithium Resources Inc. sowie Vice President of Exploration und Director bei Ophir Gold Corp. und Senior Geologist und Project Manager bei Dahrouge Geological Consulting Ltd. Herr Smith besitzt Stammaktien und Optionen des Unternehmens.

Herr Smith verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung, die Art der Lagerstätte und die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um sich als sachkundige Person gemäß JORC Code 2012 zu qualifizieren. Herr Smith erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in dieser Pressemeldung in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, wiedergegeben werden.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten gerichtet ist, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle enthalten.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das zu 100% im Unternehmensbesitz befindliche Konzessionsgebiet Corvette, das sich in der Nähe der Trans-Taiga-Straße und des Stromleitungskorridors in der Region James Bay in Québec befindet. Das Landpaket beherbergt ein beträchtliches Lithiumpotenzial, das durch den 2,2 km langen Spodumen-Pegmatit CV5 mit Bohrabschnitten von 159,7 m mit 1,65 % Lithiumoxid (Li2O) und 193 ppm Tantalpentoxid (Ta2O5) (CV22-042) und 70,1 m mit 2,22 % Lithiumoxid und 147 ppm Tantalpentoxid, einschließlich 40,7 m mit 3,01 % Lithiumoxid und 160 ppm Tantalpentoxid CV22-017), hervorgehoben wird. Außerdem beherbergt das Konzessionsgebiet den Trend Golden Gap mit Stichproben von 3,1 bis 108,9 g/t Au aus Ausbissen und 7 m mit 10,5 g/t Au im Bohrloch, sowie den Trend Maven mit 8,15 % Cu, 1,33 g/t Au und 171 g/t Ag in Ausbissen.

Das Unternehmen besitzt außerdem sämtliche Eigentumsanteile am Goldkonzessionsgebiet Freeman Creek in Idaho (USA), das zwei aussichtsreiche Goldprospektionsgebiete beherbergt – das Prospektionsgebiet Gold Dyke mit einem Bohrlochabschnitt aus dem Jahr 2020 von 12 m mit 4,11 g/t Au und 33,0 g/t Ag sowie das Prospektionsgebiet Carmen Creek mit Oberflächenergebnissen einschließlich 25,5 g/t Au, 159 g/t Ag und 9,75% Cu.

Zu den weiteren Liegenschaften des Unternehmens zählen das Lithium-Gold-Konzessionsgebiet Pontax (QC) und das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake (NWT), an dem das Unternehmen eine 40-%-Beteiligung besitzt, sowie mehrere andere Aktiva in Kanada.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Telefonnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com.

Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedar.com und asx.com.au finden.

Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors freigegeben.

BLAIR WAY

Blair Way, President, CEO & Director

Patriot Battery Metals Inc.

Suite 700 – 838 W. Hastings Street

Vancouver, BC, Kanada, V6C 0A6

www.patriotbatterymetals.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, antizipiert, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verweise auf eine geplante Mineralressourcenschätzung und Vormachbarkeitsstudie, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind die Ergebnisse weiterer Explorationen und Tests sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden, die unter www.sedar.com abrufbar sind. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde oder Börse hat die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung überprüft und übernimmt keine Verantwortung dafür.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

