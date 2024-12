Patriot gelingt es, eine Lithiumhydroxid-Probe in Batteriequalität aus dem CV5-Spodumen-Pegmatit erfolgreich herzustellen

Highlights

– Eine Probe von 307 g eines marktfähigen, spezifikationsgerechten Lithiumhydroxid-Monohydrat-Produkts in Batteriequalität wurde aus CV5-Spodumen-Pegmatit hergestellt.

– Die CV5-Pegmatitlagerstätte ist das Herzstück des Shaakichiuwaanaan-Lithiumprojekts des Unternehmens in Kanada und macht den Großteil der konsolidierten Mineralressourcenschätzung Die Mineralressourcenschätzung (80,1 Mio. t mit 1,44 % Li2O und 163 ppm Ta2O5 in der Kategorie angedeutet, und 62,5 Mio. t mit 1,31% Li2O und 147 ppm Ta2O5 ppm in der Kategorie vermutet) für Shaakichiuwaanaan (CV5 & CV13) wird mit einem Cut-off-Gehalt von 0,40 % Li2O (Tagebau), 0,60 % Li2O (Untertagebau CV5) und 0,80 % Li2O (Untertagebau CV13) ausgewiesen, Stichtag ist der 27. Juni 2024 (bis zu Bohrloch CV24-526). Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben.

von 80,1 Mio. t mit 1,44 % Li2O (angedeutet) und 62,5 Mio. t mit 1,31 % Li2O (vermutet) aus.

– Keine nennenswerten Verunreinigungen vorhanden.

– Die Testarbeiten wurden als erfolgreicher Proof-of-Concept abgeschlossen, um zu zeigen, dass ein hochwertiges Lithium-Endprodukt in Batteriequalität unter Verwendung von repräsentativem Ausgangsmaterial aus CV5 hergestellt werden kann.

– Die Testprobe wurde aus Spodumenkonzentrat mit einer Qualität von 6,2 % Li2O und 0,6 % Fe2O3 hergestellt, das in einer Pilotanlage für die Dense-Media-Separation-Technologie (DMS) aus Bohrkernproben gewonnen wurde, die die erwartete Anfangsphase der Minenlebensdauer im CV5-Pegmatit repräsentieren.

– Für Patriot stellt dies einen bedeutenden Meilenstein bei der Risikominimierung dar, der das Unternehmen bei der Weiterentwicklung von CV5 voranbringt.

– Die Probe soll dazu verwendet werden, die Zusammenarbeit mit potenziellen strategischen Partnern und Endnutzern weiter voranzutreiben und zu stärken.

Ken Brinsden, Direktor, President und CEO des Unternehmens, bemerkt dazu: Die erfolgreiche Produktion eines Lithiumhydroxidprodukts in Batteriequalität aus dem wichtigen CV5-Spodumen-Pegmatit ist ein entscheidender Schritt in unserer Entwicklungsstrategie in Bezug auf die Risikominimierung. Wir konzentrieren uns zwar darauf, CV5 mithilfe eines einfachen DMS-Flussdiagramms für die Produktion eines hochwertigen Spodumenkonzentrats weiterzuentwickeln, aber es ist wichtig, über den Tellerrand hinauszuschauen und das Endprodukt aus der Sicht des Endnutzers zu betrachten.

Nicht alle Spodumenkonzentrate sind gleich. Indem wir zeigen, dass das aus CV5 hergestellte hochwertige, eisenarme Spodumenkonzentrat zu einem marktfähigen und spezifikationsgerechten Lithiumhydroxidprodukt in Batteriequalität führt, validieren und minimieren wir das Risiko des Projekts. Langfristig wollen wir dieses hochwertige nachgelagerte Produkt vermarkten, fügte Herr Brinsden hinzu.

4. Dezember 2024 – Vancouver, BC, Kanada, 5. Dezember 2024 – Sydney, Australien / IRW-Press / Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich bekannt zu geben, dass es ihm gelungen ist, eine marktfähige und spezifikationsgerechte (on-spec) Probe von batteriefähigem Lithiumhydroxid-Monohydrat unter Verwendung von Spodumenkonzentrat aus dem CV5-Pegmatit herzustellen. Der CV5-Pegmatit, der sich als Teil des Konzessionsgebiets Shaakichiuwaanaan vollständig im Besitz des Unternehmens befindet, liegt in der Region Eeyou Istchee James Bay von Quebec und macht den Großteil einer konsolidierten Mineralressourcenschätzung Die Mineralressourcenschätzung (80,1 Mio. t mit 1,44 % Li2O und 163 ppm Ta2O5 in der Kategorie angedeutet, und 62,5 Mio. t mit 1,31% Li2O und 147 ppm Ta2O5 ppm in der Kategorie vermutet) für Shaakichiuwaanaan (CV5 & CV13) wird mit einem Cut-off-Gehalt von 0,40 % Li2O (Tagebau), 0,60 % Li2O (Untertagebau CV5) und 0,80 % Li2O (Untertagebau CV13) ausgewiesen, Stichtag ist der 27. Juni 2024 (bis zu Bohrloch CV24-526). Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben.

von 80,1 Mio. t mit 1,44 % Li2O (angedeutet) und 62,5 Mio. t mit 1,31 % Li2O (vermutet) aus.

Der CV5-Spodumen-Pegmatit ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar und liegt etwa 14 km von einer wichtigen Stromleitung eines Wasserkraftwerks entfernt.

Die Probe (307 g) von marktfähigem, spezifikationsgerechtem (on-spec), batteriefähigem Lithiumhydroxid-Monohydrat (Abbildung 1) wurde unter Verwendung von Spodumenkonzentrat (6,2 % Li2O, 0,6 % Fe2O3) aus dem CV5-Spodumen-Pegmatit hergestellt. Die Umwandlungstests wurden unter Verwendung eines Labormaßstab-Äquivalents für ein typisches nachgelagertes kommerzielles Prozessfließbild durchgeführt und in der Anlage von SGS Canada in Lakefield, Ontario, abgeschlossen.

Ziel des Testprogramms war es, einen Proof-of-Concept für das gesamte Fließbild unter Verwendung von repräsentativem Spodumenkonzentrat aus Ganzgesteins-Pegmatit (CV5) zu erbringen. Das Programm war überaus erfolgreich und wandelte das Spodumenkonzentrat in ein Lithiumhydroxid-Monohydrat-Produkt mit Spezifikationen in Batteriequalität um. Das Ergebnis dieses Programms bestätigt auch frühere Testarbeiten, die von anderen unabhängigen Parteien durchgeführt wurden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77703/Patriot_051224_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Marktfähiges, spezifikationsgerechtes Lithiumhydroxid-Monohydrat in Batteriequalität, hergestellt aus dem CV5-Spodumen-Pegmatit.

Das Spodumenkonzentrat wurde unter Verwendung eines einfachen Fließschemas nur mit DMS (+ magnetische Trennung) hergestellt, das durch ein Master-Composite aus Bohrkernmaterial gespeist wurde, das die erwartete Anfangsphase der Minenlebensdauer darstellt (Abbildung 2). Dieses Master-Composite enthielt eine 15-prozentige Nicht-Pegmatit-Wirtsgesteinsverdünnung, um ein konservatives (in Bezug auf den Verdünnungsgehalt) Szenario für einen kommerziellen Bergbaubetrieb besser darzustellen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77703/Patriot_051224_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2: Zerkleinertes Pegmatit-Vollgestein mit 15 % Nicht-Pegmatit-Wirtsgesteinsverdünnung – 1,05 % Li2O (links); DMS-Spodumenkonzentrat-Beschickung für die nachgelagerten Testarbeiten – 6,2 % Li2O und 0,60 % Fe2O3 (rechts).

Das DMS-Spodumenkonzentrat (Abbildung 2) wurde einem typischen Kalzinierungsschritt unterzogen, bei dem das Spodumenmineral von seiner natürlichen und nicht auslaugbaren -Spodumen-Struktur in seine auslaugbare -Spodumen-Struktur umgewandelt wurde. Das Kalzinat (Feststoff) wurde dann zu 100 % auf minus 300 µm gemahlen und einer Schwefelsäure-Röstung unterzogen. Das geröstete Material wurde dann mit Wasser ausgelaugt, wobei das Lithium als Lithiumsulfat in Lösung gebracht wurde. Die Lösung wurde dann einer primären Verunreinigungsentfernung unterzogen, bei der hauptsächlich Eisen und Aluminium durch selektive Ausfällung mit Kalkhydrat entfernt wurden. Durch Einblasen von Luft wurde das Eisen in der Lithiumsulfatlösung vom zweiwertigen in den dreiwertigen Zustand oxidiert.

Die Lithiumsulfatlösung wurde anschließend einer sekundären Verunreinigungsentfernungsstufe unterzogen, bei der der Großteil des Kalziums und Magnesiums durch selektive Ausfällung mit Natriumhydroxid und Natriumcarbonat ausgefällt wurde. Das restliche Kalzium und Spuren von Magnesium in der Lithiumsulfatlösung wurden durch Ionenaustausch mit Lanxess MDS TP208-Harz entfernt (Abbildung 3 und Abbildung 4).

Die gereinigte Lithiumsulfatlösung wurde zunächst durch Verdampfung konzentriert (dieser Schritt würde in einer kommerziellen Anlage entfallen, da die Parameter für die Wasserlaugung optimiert sind). Das Lithiumsulfat in der Lösung wurde durch Zugabe von Natriumhydroxid in Lithiumhydroxid umgewandelt (Laugungsschritt). Die Natriumsulfat-Ionen in der Lösung wurden dann durch eine traditionelle Kristallisation von Natriumsulfat als Glaubersalz entfernt.

Schließlich wurde in einem zweistufigen Kristallisationsverfahren Lithiumhydroxid-Monohydrat hergestellt, dessen Endqualität die Spezifikationen für Batteriequalität übertraf (d. h. LiOH·H2O >99,9 %) und das keine nennenswerten Verunreinigungen aufwies (Abbildung 1).

Darüber hinaus ist die Reinheit der Lithiumlösung aus dem früheren Prozessschritt ein starker Hinweis darauf, dass ein spezifikationsgerechtes Lithiumcarbonatprodukt in Batteriequalität auch direkt aus CV5 als zusätzliche Produktoption hergestellt werden kann. Insgesamt verdeutlicht das Ergebnis des Testprogramms die Vorteile für die nachgelagerte Verarbeitung bei Verwendung eines sauberen und eisenarmen Spodumenkonzentrats, wie es aus dem CV5-Spodumen-Pegmatit gewonnen wird.

Die repräsentative Lithiumhydroxid-Probe aus dem CV5-Pegmatit wird dazu verwendet, die Zusammenarbeit des Unternehmens mit potenziellen strategischen Partnern, Endnutzern und OEMs (Original Equipment Manufacturers) weiter voranzutreiben und zu stärken. Die Möglichkeit, anhand eindeutiger Daten nachzuweisen, dass hochwertige, eisenarme Spodumenkonzentrate aus CV5 für standardmäßige nachgelagerte Verarbeitungsmethoden geeignet sind, die zu spezifikationsgerechtem Lithiumhydroxid-Monohydrat in Batteriequalität führen, ist von großer Bedeutung.

Die Produktion dieser Probe stellt einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen dar und bedeutet eine deutliche Risikominderung für das Projekt.

Das Unternehmen hat vor Kurzem ein umfangreiches Kernprobenprogramm abgeschlossen, um zusätzliches repräsentatives Material für die nächste Phase der Mineralverarbeitungstests zur Unterstützung der laufenden Machbarkeitsstudie für den CV5-Spodumen-Pegmatit bereitzustellen. Dieses Programm wird erhebliche Mengen an repräsentativem Spodumenkonzentrat für alle zukünftigen nachgelagerten Testprogramme liefern.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77703/Patriot_051224_DEPRCOM.003.png

Abbildung 3: Die Stufen bei der Entfernung von Verunreinigungen durch Wasserlaugung und Ionenaustausch im Lithiumhydroxid-Flussdiagramm.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77703/Patriot_051224_DEPRCOM.004.png

Abbildung 4: Filterstufe und resultierender Filterkuchen nach der Wasserlaugung und Entfernung von Verunreinigungen.

Qualifizierter Sachverständiger / sachkundige Person

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Explorationsergebnisse aus dem Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo. zusammengestellt wurden, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects und ein Mitglied des Ordre des Géologues du Québec (Geologist Permit number 1968) sowie der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (member number 87868) ist. Herr Smith hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Herr Smith ist ein Executive und Vice President of Exploration bei Patriot Battery Metals Inc. und besitzt Stammaktien und Optionen des Unternehmens.

Herr Smith verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung, die Art der Lagerstätte und die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um sich als sachkundige Person gemäß Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (the JORC Code) zu qualifizieren. Herr Smith erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in dieser Pressemeldung in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, wiedergegeben werden.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Hartgestein-Lithiumexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebietes Shaakichiuwaanaan (früher als Corvette bekannt) konzentriert, das in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec, Kanada, liegt und ganzjährig über eine Allwetterstraße erreichbar ist und in der Nähe der regionalen Stromleitungsinfrastruktur liegt. Die Mineralressource Shaakichiuwaanaan Die Mineralressourcenschätzung (80,1 Mio. t mit 1,44 % Li2O und 163 ppm Ta2O5 in der Kategorie angedeutet, und 62,5 Mio. t mit 1,31% Li2O und 147 ppm Ta2O5 ppm in der Kategorie vermutet) für Shaakichiuwaanaan (CV5 & CV13) wird mit einem Cut-off-Gehalt von 0,40 % Li2O (Tagebau), 0,60 % Li2O (Untertagebau CV5) und 0,80 % Li2O (Untertagebau CV13) ausgewiesen, Stichtag ist der 27. Juni 2024 (bis zu Bohrloch CV24-526). Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben.

, die die Spodumen-Pegmatite CV5 und CV13 einschließt, beläuft sich auf insgesamt 80,1 Mio. Tonnen mit 1,44 % Li2O in der Kategorie angedeutet und 62,5 Mio. Tonnen mit 1,31 % Li2O in der Kategorie vermutet und gilt als die größte Lithiumpegmatit-Ressource in Nord-, Mittel- und Südamerika und als die achtgrößte Lithiumpegmatit-Ressource der Welt.

Für den CV5-Pegmatit wurde am 21. August 2024 eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) veröffentlicht, die sein Potenzial als nordamerikanische Lieferbasis für Lithium hervorhebt. Die PEA umreißt das Potenzial für ein wettbewerbsfähiges und weltweit bedeutendes hochgradiges Lithiumprojekt mit einer Zielkapazität von bis zu 800.000 Tonnen Spodumenkonzentrat pro Jahr unter Verwendung eines einfachen DMS-Fließbildes (Dense Media Separation/Schwimm-Sink-Verfahren).

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com. Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca und www.asx.com.au finden.

Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors freigegeben.

KEN BRINSDEN

Kenneth Brinsden, President, CEO & Managing Director

Patriot Battery Metals Inc.

Suite 700 – 838 W. Hastings Street

Vancouver, BC, Canada, V6C 0A6

www.patriotbatterymetals.com

Olivier Caza-Lapointe

Head, Investor Relations – Nordamerika

T: +1 (514) 913-5264

E: ocazalapointe@patriotbatterymetals.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage des Unternehmens zu erlangen.

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, und die sich auf die Strategie des Unternehmens, den zukünftigen operativen Betrieb, die technischen Bewertungen, die Aussichten, die Pläne und die Ziele des Managements beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel an Wörtern wie planen, erwarten, schätzen, beabsichtigen, vorhersehen, glauben oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gehören unter anderem Aussagen über die potenziellen strategischen Partner und Endnutzer, die Minderung des Projektrisikos und das Potenzial für ein marktfähiges Lithiumhydroxidprodukt in Batteriequalität, das den Spezifikationen entspricht.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen Informationen oder Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Informationen oder Aussagen als richtig erweisen werden. Zu den wichtigsten Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beruhen, zählen unter anderem, dass die geplanten Explorations- und Mineralressourcenschätzungen auf dem Konzessionsgebiet wie erwartet fortgesetzt werden, die Genauigkeit der Reserven- und Ressourcenschätzungen, die Klassifizierung der Ressourcen als vermutet und die Annahmen, auf denen die Reserven- und Ressourcenschätzungen basieren, die langfristige Nachfrage nach Spodumen und dass die Explorations- und Erschließungsergebnisse weiterhin die aktuellen Pläne des Managements für die Erschließung des Konzessionsgebiets und die Erwartungen für das Projekt unterstützen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle Faktoren und Annahmen enthält, die möglicherweise verwendet wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen auch Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und die sich in erheblichem Maße nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ergebnisse des operativen Betriebs und die Wachstumsaussichten des Unternehmens auswirken können. Zu den Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, und den Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, zählen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die Pläne in Bezug auf das Projekt des Unternehmens umzusetzen, einschließlich des Zeitplans. Darüber hinaus werden die Leser darauf hingewiesen, die detaillierte Risikodiskussion im jüngsten Jahresinformationsblatt des Unternehmens, das auf SEDAR+ veröffentlicht wurde und auf das in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, sorgfältig zu lesen, um ein umfassenderes Verständnis der Risiken und Ungewissheiten zu erhalten, die sich auf die Geschäfte und operativen Betriebe des Unternehmens auswirken.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Informationen erwartet werden. Diese Risiken erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie sollten jedoch sorgfältig geprüft werden. Sollte sich eines dieser Risiken oder Ungewissheiten verwirklichen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Aufgrund der den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnenden Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollen den Anlegern helfen, die Geschäftspläne, die finanzielle Leistung und den Zustand des Unternehmens zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden nur zum Datum dieses Dokuments gemacht. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Das Unternehmen qualifiziert alle seine zukunftsgerichteten Aussagen durch diese Warnhinweise.

Erklärung der sachkundigen Person (ASX Listing Rule 5.23)

Die Mineralressourcenschätzung in dieser Pressemitteilung wurde vom Unternehmen in Übereinstimmung mit ASX Listing Rule 5.8 am 5. August 2024 gemeldet. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung keine von der sachkundigen Person überprüften neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der Pressemitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich verändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der sachkundigen Person dargestellt werden, nicht wesentlich gegenüber der ursprünglichen Pressemitteilung geändert wurden.

Das Produktionsziel, auf das in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wurde vom Unternehmen in Übereinstimmung mit der ASX Listing Rule 5.16 am 21. August 2024 gemeldet. Das Unternehmen bestätigt, dass zum Zeitpunkt dieser Mitteilung alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die dem Produktionsziel aus der ursprünglichen Mitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Patriot Battery Metals Inc.

Adrian Lamoureux

838 W Hastings Street, Suite 700

V6C 0A6 Vancouver

Kanada

email : adrian@gaiametalscorp.com

Pressekontakt:

Patriot Battery Metals Inc.

Adrian Lamoureux

838 W Hastings Street, Suite 700

V6C 0A6 Vancouver

email : adrian@gaiametalscorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

I am so stressed out! Entstress dich Sticker-Depot.de: Aufkleber als Spiegel gesellschaftlicher Trends