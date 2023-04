Patriot informiert über den aktuellen Stand der Aktivitäten im Rahmen der Umwelt- und Vormachbarkeitsstudie auf dem Pegmatit CV5 im Konzessionsgebiet Corvette in Quebec (Kanada)

Eckdaten

– In diesem Winter wurde die Erhebung grundlegender Umweltdaten auf dem Projekt fortgesetzt, einschließlich einer Bestandsaufnahme von großen Säugetieren und einer Überwachung von Wintervögeln.

– Für den weiteren Jahresverlauf sind Umweltuntersuchungen geplant, die wichtige Grundlagendaten für die Bewertung der Auswirkungen des CV5-Projekts liefern werden.

– Ein hydrogeologisches Phase-I-Programm mit Fokus auf dem Gebiet des CV5-Pegmatits ist derzeit vor Ort im Gange.

– Die Genehmigung für eine ganzjährig befahrbare Straße wurde noch nicht erteilt. Die Bauarbeiten in diesem Zusammenhang werden voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen, sodass die Straße ab dem ersten Quartal 2024 genutzt werden kann.

– Ein Camp (für bis zu 80 Personen) wurde in Auftrag gegeben und wird voraussichtlich im Frühsommer nutzbar sein.

– Die Planungen für die Feld- und Laboraktivitäten im Sommer/Herbst, einschließlich eines hydrogeologischen Phase-II-Programms, geotechnischer Bohrungen und Probenahmen, der Auswahl von Infrastrukturstandorten, Condemnation-Bohrungen und verschiedener Umweltuntersuchungen, sind im Gange.

Blair Way, Director, President und CEO des Unternehmens, sagt dazu: Auf dem Projekt war während des Winters extrem viel los. In den vergangenen drei Monaten haben wir Bohrungen mit einem Volumen niedergebracht, das dem gesamten Bohrprogramm 2022 entspricht. Zusätzlich zu den weiteren Explorationsarbeiten, bei denen derzeit sechs (6) Bohrgeräte vor Ort im Einsatz sind, haben wir uns auf verschiedene Erhebungen und Studien konzentriert, die erforderlich sind, um das Projekt in die Vormachbarkeitsphase zu überführen und das Genehmigungsverfahren einzuleiten. Das rasante Tempo wird auch im Sommer/Herbst anhalten, wobei unsere erste Mineralressourcenschätzung bei CV5 für Ende Juni geplant ist. Abgrenzungsbohrungen, grundlegende Umweltarbeiten, die Einreichung einer Projektbeschreibung und Erschließungsstudien werden im Jahr 2023 Priorität haben; das neue Camp und die ganzjährig befahrbare Straße sind wichtige Meilensteine, um diese Aktivitäten zu beschleunigen. Das Jahr 2023 wird für das Unternehmen ein sehr arbeitsreiches Jahr werden, da wir das Konzessionsgebiet Corvette auch in Bezug auf Umwelt, Geologie, Technik und Genehmigungen vorantreiben werden.

12. April 2023 – Vancouver, BC, Kanada, 13. April 2023 – Sydney, Australien / IRW-Press / – Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (TSX-V: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich, über den aktuellen Stand seiner Aktivitäten zu informieren, die sich auf die Erschließung des Pegmatits CV5 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Corvette (das Konzessionsgebiet oder Projekt) in Richtung Vormachbarkeit konzentrieren. Das Konzessionsgebiet befindet sich in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec, etwa 13,5 km südlich der regionalen und allwettertauglichen Trans-Taiga Road und der Stromleitungsinfrastruktur.

Parallel zum laufenden Bohrprogramm beim Pegmatit CV5 (siehe Pressemeldung vom 29. März 2023) hat das Unternehmen verschiedene Aktivitäten und Studien absolviert, um die Weiterentwicklung des Pegmatits CV5 in Richtung Vormachbarkeit voranzutreiben. Diese Aufgaben sind Teil eines umfassenderen Arbeitsprogramms, das ökologische, hydrogeologische, geotechnische, geomechanische, soziale und verschiedene andere Disziplinen umfasst, die für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit und anderer relevanter Faktoren in einem potenziellen Erschließungsszenario des Projekts auf dem Niveau einer Vormachbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study/PFS) erforderlich sind.

Im Laufe des Winterprogramms wurde die Erhebung von grundlegenden Umweltdaten für das Projekt fortgesetzt; dazu gehörten auch eine Bestandsaufnahme von großen Säugetieren und die Überwachung von Wintervögeln. Die bei diesen Erhebungen – die zu einer bestimmten Jahreszeit durchgeführt werden müssen – gesammelten Informationen werden in die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (Environmental and Social Impact Assessment/ESIA) für das Projekt einfließen. Für den weiteren Jahresverlauf sind verschiedene zusätzliche Umwelterhebungen geplant, die zusammen die Grundlage für die Bewertung der potenziellen Auswirkungen des Projekts in einem ausgewählten Erschließungsszenario sowie für die Festlegung entsprechender Abhilfemaßnahmen bilden werden. Das ESIA-Verfahren ist eine Schlüsselkomponente bei der Bewertung der potenziellen Erschließung eines Projekts, weshalb die lokale Gemeinschaft und die indigenen Völker während des gesamten Prozesses einbezogen werden.

Ein hydrogeologisches Bohrprogramm mit insgesamt zwölf (12) Bohrlöchern mit NQ-Durchmesser ist beim Pegmatit CV5 bereits weit fortgeschritten und dient der Sammlung von Grundwasserdaten im geplanten Grubengebiet. Darüber hinaus werden sechs (6) Bohrlöcher mit HQ-Durchmesser für die Installation von Überwachungsbrunnen zur Bewertung der Grundwasserbedingungen im Laufe der Zeit absolviert. Die Daten, die aus den Tests (z.B. Packertests) an diesen Bohrlöchern gewonnen werden, werden in die Erarbeitung eines hydrogeologischen Modells für den geplanten Tagebau bei CV5 einfließen, das die weitere Entwicklung des Projekts in Richtung Vormachbarkeitsstudie unterstützt. Diese Informationen sind erforderlich, um die Stabilität der Grube und die natürlichen Wasserinfiltrations- und -flussraten zu bestimmen.

Es wurde ein förmlicher Genehmigungsantrag für eine ganzjährig befahrbare Straße eingereicht, die dem Verlauf der derzeitigen Winterstraße eng folgen soll. Die Genehmigung wird für den Frühsommer erwartet, und die Bauarbeiten werden voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen, sodass die Straße ab dem ersten Quartal 2024 genutzt werden kann. Der Ausbau der Winterstraße zu einer Ganzjahresstraße wird die Abhängigkeit von Hubschraubern verringern und die Transportkosten für das Projekt erheblich senken, da sie einen direkten Zugang zum Bohrgebiet beim Pegmatit CV5 ermöglicht. Die ganzjährig befahrbare Straße wird das Bohrgebiet am CV5-Pegmatit direkt mit der Trans-Taiga Road verbinden, die an das Straßennetz der Provinz angeschlossen ist.

Zur Optimierung der Logistik und der Unterstützung der geplanten Intensivierung der Aktivitäten auf dem Projekt wurden die Vorbereitungen für ein Phase-I-Camp (bis zu 80 Personen) vorangetrieben. Dieses Camp wird voraussichtlich in der Nähe der Trans-Taiga Road, am nördlichen Ende der vom Unternehmen geplanten Ganzjahresstraße, etwa 13,5 km nördlich des CV5-Pegmatits, errichtet und soll bis zum Frühsommer nutzbar sein. Eine Phase-II-Erweiterung des Camps für die Unterbringung von bis zu 150 Personen wird ebenfalls in Erwägung gezogen und soll im vierten Quartal 2023 fertiggestellt werden, sofern alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen.

Zu den weiteren laufenden Aktivitäten gehören eine Studie zum Konzentrattransport, die geochemische Charakterisierung von Pegmatit- und Nicht-Pegmatit-Gesteinsarten sowie die Kartierung von Feuchtgebieten und die Auswahl von Standorten für Abfallgesteins- und Abraumhalden. Die Planungen für die Feld- und Laboraktivitäten im Sommer/Herbst, einschließlich eines hydrogeologischen Phase-II-Programms, geotechnischer Bohrungen und Probenahmen, der Auswahl von Infrastrukturstandorten, Condemnation-Bohrungen, hydrologischer Untersuchungen und verschiedener anderer grundlegender Umweltuntersuchungen, sind ebenfalls im Gange. Das Unternehmen wird im Zuge dieser Arbeiten weitere Updates zu den Projektaktivitäten und Studien im Zusammenhang mit der laufenden PFS bereitstellen.

Über den CV-Lithium-Trend

Der CV-Lithium-Trend ist ein aufstrebender Spodumen-Pegmatit-Bezirk, den das Unternehmen 2017 entdeckte und der sich über mehr als 25 km auf dem Konzessionsgebiet Corvette erstreckt. Das Kerngebiet umfasst einen etwa 3,15 km langen Spodumen-Pegmatit (den Pegmatit CV5) und mehrere nahe gelegene sekundäre Spodumen-Pegmatitlinsen.

Bis heute wurden auf dem Konzessionsgebiet Corvette sechs (6) verschiedene Lithium-Pegmatit-Anhäufungen entdeckt – der Pegmatit CV5 und die zugehörigen Linsen (CV4, CV8-12, CV9, CV10) sowie der kürzlich entdeckte CV13. In Anbetracht der Nähe einiger Pegmatitausbisse zueinander sowie der flachen Bodenbedeckung in diesem Gebiet ist es wahrscheinlich, dass einige der Ausbisse eine diskontinuierliche Oberflächenexposition eines einzelnen, größeren Pegmatitausbisses unter der Oberfläche darstellen. Weiters hat die hohe Anzahl stark mineralisierter Pegmatite entlang des Trends ein starkes Potenzial für das Vorhandensein einer Serie relativ nahe aneinander liegender, sub-paralleler und großer spodumenhaltiger Pegmatitkörper mit beachtlicher Ausweitung zur Seite und in die Tiefe hin, aufgewiesen.

Qualifizierter Sachverständiger/sachkundige Person

Die Informationen in dieser Pressemeldung, die sich auf die Explorationsergebnisse des Konzessionsgebiets Corvette beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo. zusammengestellt wurden, der eine qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 und ein Mitglied des Ordre des Géologues du Québec (Geologist Permit number 1968) sowie der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (member number 87868) ist. Herr Smith hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Herr Smith ist Vice President of Exploration bei Patriot Battery Metals Inc. und Senior Geologist und Project Manager bei Dahrouge Geological Consulting Ltd. Herr Smith besitzt Stammaktien und Optionen des Unternehmens.

Herr Smith verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung, die Art der Lagerstätte und die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um sich als sachkundige Person gemäß JORC Code 2012 zu qualifizieren. Herr Smith erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in dieser Pressemeldung in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, wiedergegeben werden.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein auf in Hartgestein lagernde Lithiumvorkommen ausgerichtetes Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines großflächigen, zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiets Corvette in der Region Eeyou Istchee James Bay in der kanadischen Provinz Quebec konzentriert. Das Konzessionsgebiet Corvette ist eines der größten und höchstgradigen Hartgestein-Lithiumprojekte, die bisher erkundet wurden; es verfügt über eine Streichlänge von über 50 Kilometern in einem Konzessionsblock von über 214 Quadratkilometern und über 70 bisher identifizierten lithiumhaltigen Pegmatit-Ausbissen.

Das Konzessionsgebiet Corvette befindet sich in unmittelbarer Nähe der Allwetterstraße Trans-Taiga Road und der Stromleitungsinfrastruktur von Hydro-Québec in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec. Das Konzessionsgebiet beherbergt ein beträchtliches Lithiumpotenzial, was durch den Pegmatit CV5 unterstrichen wird, der durch Bohrungen über eine Streichlänge von mindestens 3,15 km nachverfolgt wurde, wobei spodumenhaltiger Pegmatit bis in eine vertikale Tiefe von bis zu 425 m angetroffen wurde.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com. Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedar.com finden.

Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors freigegeben.

BLAIR WAY

Blair Way, President, CEO & Director

Patriot Battery Metals Inc.

Suite 700 – 838 W. Hastings Street, Vancouver, BC, Kanada, V6C 0A6

www.patriotbatterymetals.com

TSX-V: PMET / ASX: PMT / OTC: PMETF / FWB: R9GA

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, antizipiert, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten in sich bergen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der möglichen Kontinuität der Pegmatitkörper sowie der Erstellung der Mineralressourcenschätzung und des PFS-Berichts. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind die Ergebnisse weiterer Explorationen und Tests sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden, die unter www.sedar.com abrufbar sind. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde oder Börse hat die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung überprüft und übernimmt keine Verantwortung dafür.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Patriot Battery Metals Inc.

Adrian Lamoureux

838 W Hastings Street, Suite 700

V6C 0A6 Vancouver

Kanada

email : adrian@gaiametalscorp.com

Pressekontakt:

Patriot Battery Metals Inc.

Adrian Lamoureux

838 W Hastings Street, Suite 700

V6C 0A6 Vancouver

email : adrian@gaiametalscorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

In ganz Deutschland ist unsere Computer Entsorgung aktiv Tipps für den Privatverkauf