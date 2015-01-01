PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Neustadt an der Weinstraße mit zertifizierter Datenvernichtung

ProCoReX Europe GmbH bietet in Neustadt an der Weinstraße sichere PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling und garantiert die sichere Entsorgung und Vernichtung von Festplatten und Datenträgern.

Die ProCoReX Europe GmbH stellt Unternehmen in Neustadt an der Weinstraße eine umfassende Lösung für PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Neustadt an der Weinstraße bereit. Der Fokus liegt auf der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Sicherheit bei der Datenvernichtung.

Mit zertifizierten Verfahren nach DIN 66399 gewährleistet ProCoReX Europe GmbH die sichere Entsorgung und Vernichtung von Festplatten und Datenträgern in Neustadt an der Weinstraße. Die Einhaltung der DSGVO und die Nutzung von Sicherheitsstufen wie H-3 bis H-5 garantieren den Schutz sensibler Informationen.

Das Unternehmen bietet eine kostenlose Abholung von IT-Geräten und unterstützt Kundschaft bei der umweltgerechten Entsorgung und dem Recycling. Die Kombination aus Nachhaltigkeit und zertifizierter Vernichtung macht ProCoReX Europe GmbH zum vertrauenswürdigen Partner.

Mit modernster Technik und branchenspezifischer Expertise sorgt ProCoReX Europe GmbH für eine effiziente, transparente und gesetzeskonforme Vernichtung von Datenträgern. Das Angebot ist individuell auf die Bedürfnisse der Kundschaft in Neustadt an der Weinstraße abgestimmt.

Für Unternehmen in Neustadt an der Weinstraße ist ProCoReX Europe GmbH die erste Adresse für professionelle IT-Entsorgung und sichere Datenvernichtung. Das Team steht für eine persönliche Beratung jederzeit zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-it-edv-entsorgung-neustadt-an-der-weinstrasse

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

