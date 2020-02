PDAC – TORONTO 2020 – DGWA – MADE IN GERMANY BOOTH

Am Sonntag startet in Toronto die 88. PDAC, die weltweit größte Messe für Explorations- und Bergbauunternehmen. Die DGWA ist zum fünften Mal in Folge und einmal mehr als einziges deutsches Kapitalmarktberatungsunternehmen auf dem Made in Germany Stand vertreten.

Made in Germany ist die offizielle und vom Bund unterstütze deutsche Präsenz auf zahlreichen Industriemessen weltweit und positioniert und repräsentiert einen Querschnitt der deutschen Industrie in den jeweiligen Sektoren.

Die DGWA unterstützt internationale Rohstoffunternehmen bei deren Aktivitäten am europäischen Kapitalmarkt und bietet die gesamte Leistungspalette in individualisierter Form an:

– IPOs und Dual Listings

– Kommunikationskonzepte

– IR-PR Strategien

– Social Media & Media Consulting

– Financings

– Road Shows

– Corporate Finance und M&A

Die DGWA verfügt über ein breites Netzwerk von deutschsprachigen Investoren und einen im Heimatmarkt einzigartigen Track Record an erfolgreich begleiteten Transaktionen.

Darüber hinaus verfügt die DGWA – auch im Rahmen der Made in Germany Kooperation – über substanzielle Kontakte in die Industrie und zu Unternehmen, die am Rohstoffmarkt als Käufer aktiv sind, und unterstützt so z.B. bei Anbahnungen von Offtake Agreements.

Besuchen Sie uns auf dem MADE IN GERMANY Stand in der North Hall.

Beste Grüße,

DGWA Investor Relations

Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH

Kaiserhofstr.13

D- 60313 Frankfurt

www.DGWA.org

info@DGWA.org

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DGWA – Finest Financial Engineering

Stefan Müller

Kaiserhofstraße 13

60313 Frankfurt am Main

Deutschland

email : info@dgwa.org

Pressekontakt:

DGWA – Finest Financial Engineering

Stefan Müller

Kaiserhofstraße 13

60313 Frankfurt am Main

email : info@dgwa.org

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Börsengurus neuer 995% Cannabis Hot Stock auf dem Weg zur Nr 1. 9.360% Wachstum – 94 mal günstiger als MOTA (MOTA), 374 mal günstiger als Aurora Cannabis (ACB) und 1.167 mal günstiger als Canopy Growth (CGC) – AC Research