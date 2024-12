Peace Educator Training Programme schließt mit Unterzeichnung einer MOU ab

Peace Educator Training: Abschluss in Frankfurt fördert globale Friedensbildung und interkulturellen Austausch.

Am 30. November 2024 endete das letzte Peace Educator Training Programme (PET) der Frankfurter Zweigstelle der internationalen Friedensorganisation Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) mit einer feierlichen Abschlussveranstaltung. Die Absolventinnen und Absolventen feierten nicht nur den erfolgreichen Abschluss ihrer siebenwöchigen Ausbildung zur Friedenslehrkraft, sondern auch die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (MOU), die den Grundstein für die weitere Verbreitung einer Kultur des Friedens legt.

Das PET-Programm hatte das Ziel, den Teilnehmenden zu vermitteln, wie sie die Werte des Friedens an künftige Generationen weitergeben können. Elf Personen aus zwei Ländern nahmen an dem Training teil, das auf einem speziell entwickelten Friedenspädagogik-Curriculum basierte. Über einen Zeitraum von sieben Wochen wurden die zwölf Lektionen des Curriculums vorgestellt, die darauf abzielen, ein tieferes Verständnis für die Ursachen von Konflikten zu entwickeln und konkrete Schritte zur Schaffung einer friedlicheren Welt aufzuzeigen. Jede Unterrichtseinheit bestand aus einem theoretischen Teil und interaktiven Diskussionsrunden, in denen die Teilnehmenden Ideen und Strategien für die praktische Umsetzung der Inhalte austauschten. Ein zentraler Aspekt des Programms war die Verpflichtung der Friedenslehrkräfte, das Gelernte in ihrem Umfeld aktiv zu verbreiten und so einen nachhaltigen Beitrag zur Friedensförderung zu leisten. Bei dem diesmaligen Training konnten alle interessierten Bürger aus Frankfurt und Umgebung teilnehmen.

„Ich komme aus keiner Kultur, die bereits diese Werte in sich trägt. Obwohl ich auf diesem Gebiet schon viel gearbeitet habe, hat dieses Training – zusammen mit meinen Kollegen von HWPL und meiner bisherigen Lebenserfahrung – einen großen Unterschied gemacht. Jetzt fühle ich mich friedlicher, und die Werte, die ich mitgebracht habe, wurden verstärkt. Ich bin wirklich stolz auf das, was ich hier erreicht habe, und dankbar für die Begegnungen mit den Menschen, die ich hier getroffen habe.“, beschrieb einer der Teilnehmer die Veränderung, die er durch das Training an sich wahrgenommen hat.

Die Abschlussfeier markierte nicht nur das Ende eines Projekts, sondern zugleich den Beginn einer vielversprechenden Zusammenarbeit: HWPL Deutschland und Union Frieden und Wohlstand e.V. (UFW), mit Hauptsitz in Togo, unterzeichneten eine Absichtserklärung (MOU). Diese Vereinbarung bildet die Grundlage für eine engere Kooperation zwischen beiden Organisationen und verfolgt das Ziel, die friedlichen Beziehungen zwischen den Ländern zu stärken und das PET-Programm einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, um so noch mehr Menschen zu erreichen.

UFW ist ein gemeinnütziger Verein, der sich der Förderung von Frieden und gesellschaftlichem Zusammenhalt verschrieben hat. Sein Hauptziel ist es, Frieden in unseren Gemeinschaften, innerhalb von Nationen und weltweit zu bewahren, während gleichzeitig der gesellschaftliche Zusammenhalt gefördert wird.

Mazama-Esso Pataka, Gründer von UFW, brachte seine Vision für die Zusammenarbeit mit HWPL zum Ausdruck: „In den kommenden Jahren plane ich, mit HWPL intensive Webinare und Workshops zu organisieren – sei es online oder in Präsenz -, um über Frieden zu sprechen. Es spielt keine Rolle, wo wir uns befinden. Wir alle auf der Welt sind gleich und brauchen Frieden. Unser Ziel ist klar: Frieden. Mit HWPL bin ich sicher, dass ich am richtigen Ort bin, um dieses Ziel zu erreichen.“

Der Abend endete mit einem internationalen Dinner, das die kulturelle Vielfalt der Teilnehmenden sowie die Diversität Frankfurts feierte. In diesem Rahmen wurde die Bedeutung des interkulturellen Austauschs als Grundlage für Frieden und Verständigung betont. Ein weiterer Teilnehmer äußerte in diesem Zusammenhang einen Wunsch für die Zukunft: „Ich hoffe, dass wir diese Werte an eine breite Masse von Menschen weitergeben können, um sie besser zu machen, um die Reise friedlicher und voller Liebe zu gestalten.“

Um die Nachhaltigkeit des Programms zu gewährleisten, bietet HWPL seit Januar 2024 regelmäßige Treffen der European Peace Educators Union (EPEU) an. Diese Webinare richten sich an Absolventinnen und Absolventen früherer Trainingsprogramme und dienen dazu, die Umsetzung der Friedenspädagogik zu unterstützen und innovative Lösungen für Bildungssysteme in Europa zu entwickeln. Das PET-Programm und die damit verbundenen Initiativen zeigen, wie engagierte Friedenspädagogik Gemeinschaften weltweit positiv beeinflussen kann.

HWPL ist eine internationale Friedensorganisation, die sich für globalen Frieden und die friedliche Beendigung von Kriegen in über 100 Ländern weltweit einsetzt. Als international agierende NGO mit Konsultationsstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) ist sie ebenfalls mit der Abteilung für globale Kommunikation der Vereinten Nationen (DGC) verbunden. Durch Friedensarbeit, Bildungsprogramme und interreligiöse Dialoge arbeitet HWPL eng mit Vertretern aus Gesellschaft, Politik, Bildung und Religion zusammen, um in gemeinsamer Zusammenarbeit die Schaffung von Frieden voranzutreiben. Knapp eine Million Bürgerinnen und Bürger unterstützen die Friedensinitiativen von HWPL weltweit und nehmen an lokalen Friedensprojekten und Bildungsprogrammen teil, um gute Rahmenbedingungen für Frieden in den einzelnen Ländern vor Ort zu schaffen.

