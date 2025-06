„Peace we need“ Ausstellung zum Heiligen Jahr 20.-27. Juni 2025 in der Galerie „Il Collezionista“

Die Münchner Künstlerin Alexandra Kordas bringt ihre kraftvolle neue Ausstellung „Peace we need“ nach Rom.

Im Rahmen des Heiligen Jahres 2025 zeigt die Münchner Künstlerin Alexandra Kordas vom 20. bis 27. Juni 2025 ihre neue Ausstellung „Peace we need“ in der Associazione Internazionale Galleria Il Collezionista in Rom. In einer Zeit globaler Spannungen und innerer Zerrissenheit bringt sie in ihren Arbeiten die tiefe Sehnsucht nach Frieden, Erlösung und Transformation zum Ausdruck.

Zentrales Motiv der Ausstellung ist das Kreuz. Es zieht sich wie ein kraftvolles Symbol durch das Gesamtwerk der Künstlerin. Alexandra Kordas verwendet das Kreuz nicht in seiner traditionellen theologischen Bedeutung, sondern als Zeichen für Schmerz, Brüche und existenzielle Konfrontation. Ihre Werke bewegen sich zwischen hellen, fast durchscheinenden Farbschichten und intensiven Akzenten in Rot, Schwarz, Gold und Weiß. In dichten Strukturen, pastosen Farbaufträgen und grober Textur zeigt sie eine Bildsprache, die roh, unmittelbar und emotional aufgeladen ist. Linien und Formen scheinen sich aufzulösen oder gegeneinander zu kämpfen. Immer wieder treten Gesichter oder schemenhafte Gestalten aus den Farbräumen hervor, als würden sie sich durch die Oberfläche drängen, um gesehen zu werden.

Alexandra Kordas arbeitet ohne klassische Ausbildung, aber mit einem tief empfundenen inneren Drang, Erlebtes sichtbar zu machen. Ihre Kunst ist geprägt von biografischen Erfahrungen, spiritueller Reflexion und dem Wunsch, seelische Übergänge in Bilder zu übersetzen. Die Werke zeigen Verletzlichkeit, Konfrontation und Aufbruch – sie fordern dazu auf, hinzusehen, sich zu öffnen und eigene Empfindungen zuzulassen. In der Gegenüberstellung von Licht und Dunkel, von Klarheit und Chaos, entwickelt die Künstlerin eine visuelle Sprache, die berührt und aufwühlt.

Die Galerie Il Collezionista in Rom versteht sich als Ort des interkulturellen Dialogs und bietet mit dieser Ausstellung einen Raum für Begegnung, Tiefe und Wandlung. „Peace we need“ ist dabei mehr als ein Titel. Es ist ein künstlerisches Statement und ein emotionales Bekenntnis, das aufrüttelt und gleichzeitig Hoffnung spendet.

Ausstellung: Peace we need

20. – 27. Juni 2025

Associazione Internazionale Galleria „Il Collezionista“

Via Rasella 132, 00187 Rom, Italien

www.ilcollezionistaarte.it

Informationen zu Alexandra Kordas Home – Alexandra Kordas

Zu Alexandra Kordas: Ihr erstes Werk schuf die Münchnerin Autodidaktin 2018. Seitdem hat sie ihren Pinsel nicht mehr abgelegt, denn das künstlerische Schaffen entfaltete in ihr wieder die einstige unbändige Kreativität, die für sie als Waldorfschülerin unabdingbar war.

Für Alexandra Kordas ist es essenziell, dass ihre Kunst mit dem Finger auf die Wunden der Gesellschaft und die Verletzungen der Menschen zeigt. Ihre Kunst soll die Augen der Betrachter öffnen. Dabei thematisiert die Künstlerin bewusst schwierige Themen, die man normalerweise nicht gerne ansieht, weil sie schmerzhaft sind und wehtun. Sie hat es zu ihrer Aufgabe gemacht, die Betrachter mit den Problemen und Missständen unserer Welt in Kontakt zu bringen, um eine Auseinandersetzung anzuregen. Alexandra Kordas arbeitete zuvor als Schauspielerin und Drehbuchautorin. Ihre künstlerische Kreativität und Leidenschaft reiften in den 10 Jahre in der Waldorfschule (Rudolf-Steiner-Schule), die einen Schwerpunkt auf die kreative, künstlerische und spirituelle Welt legt. In der Kindheit der Künstlerin sind traumatische Dinge passiert, die sie mit Schmerzen und Herzblut konfrontierten und verletzten. Aber sie hatte auch das Privileg eines sehr unbeschwerten und unabhängigen Lebens auf der anderen Seite, daher rührt heute ihr künstlerischer Zwiespalt zwischen „Paradies und Fegefeuer“.

