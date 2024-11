Penn Park Capital sichert sich 750 Millionen EUR von führenden europäischen Pensionsfonds

Penn Park Capital Management sichert sich Vermögensverwaltungsmandate im Wert von 750 Millionen von führenden europäischen Pensionsfonds, wobei für 2025 bereits weitere Mittel zugesagt wurden.

LONDON, UK / ACCESSWIRE / 1. November 2024 / Penn Park Capital Management freut sich bekannt zu geben, dass mehrere renommierte europäische Pensionsfonds der Gesellschaft Vermögensverwaltungsmandate in einem Gesamtwert von ca. 750 Millionen anvertraut haben, wobei eine weitere Zusage von 1,3 Milliarden für 2025 bereits vorgesehen ist. Im Rahmen dieser Mandate wird Penn Park Vermögenswerte im Auftrag mehrerer großer Pensionsfonds verwalten und umfassende Investmentmanagement- und strategische Beratungsleistungen übernehmen, die darauf ausgelegt sind, den Wert zu maximieren und die Renditen im Einklang mit den spezifischen Zielen jedes Fonds zu optimieren.

Rekordverdächtiges Jahr – angetrieben durch eine starke Investment-Performance

Diesen Meilenstein erreicht Penn Park Capital in einem ihrer erfolgreichsten Jahre; Treiber dieses Erfolgs sind die starke Performance der verwalteten Fonds und die Private-Equity-Strategien der Gesellschaft, insbesondere in wachstumsstarken Sektoren wie private Weltraumerforschung, Telekommunikation und künstliche Intelligenz (KI). Durch die Ausschöpfung der Chancen in diesen transformativen Bereichen hat Penn Park Renditen erzielt, die alle großen Indexfonds überholt haben, was die Fähigkeit der Gesellschaft bekräftigt, in Wachstumsmärkten konsequent Mehrwert zu schaffen.

Ausbau der Investment-Reichweite in innovative Sektoren hinein

Mit diesem bedeutenden neuen verwalteten Kapital ist Penn Park gut aufgestellt, um seine Investment-Reichweite in Spitzensektoren hinein zu erweitern und es institutionellen und privaten Investoren gleichermaßen zu ermöglichen, die anvisierten Renditen und strategisches Wachstum zu erzielen. Diese zusätzlichen Finanzmittel werden die Zielsetzung der Gesellschaft unterstützen, den Kunden überlegene, Research-gestützte Anlagestrategien zu bieten, die sowohl an langfristigen Trends als auch an unmittelbaren Wachstumschancen ausgerichtet sind.

Offensive zur Kundenakquise im letzten Quartal 2024

Aufbauend auf der Rekord-Performance dieses Jahres führt Penn Park im letzten Quartal 2024 auch eine Offensive zur Kundenakquise durch. Zur Unterstützung der wachsenden Nachfrage sowohl von institutionellen als auch privaten Kunden erweitert die Gesellschaft ihr Team und stärkt dessen Fähigkeit, hochwertige Services und personalisierte Investmentlösungen zu bieten.

Wir fühlen uns geehrt, diese diskretionären Vermögenswerte im Auftrag führender europäischer Pensionsfonds zu verwalten, sagte Herr Michael Horsham, Head of Business Development von Penn Park Capital Management. Das Vertrauen dieser Fonds spiegelt unsere Erfolgsbilanz und unser Know-how, insbesondere im Private-Equity-Sektor, in dem wir konsequent transformative Chancen identifizieren und ausschöpfen. Die Ergebnisse dieses Jahres bestätigen die Stärke unseres Investmentansatzes, und wir freuen uns darauf, unsere Klienten mit innovativen, Performance-orientierten Lösungen zu unterstützen.

Strategischer Ausbau des Teams zur Befriedigung der steigenden Nachfrage

In der Zukunft wird Penn Park durch die zusätzlichen Kapitalzusagen, die für 2025 vorgesehen sind, in der Lage sein, ihren Fokus auf verwaltetes Vermögen, Private Equity und wachstumsstarke Sektoren mit starkem Renditenpotenzial zu vertiefen. Die Gesellschaft ist weiterhin bestrebt, wertorientierte Strategien bereitzustellen, die für die spezifischen Ziele jedes Vermögensverwaltungsmandats maßgeschneidert sind, um damit sicherzustellen, dass diese Pensionsfonds von einer versierten, Research-fokussierten Vermögensverwaltung profitieren.

Als Reaktion auf die gestiegene Kundennachfrage erweitert Penn Park Capital derzeit sein Team strategisch um erfahrene Portfoliomanager, Analysten und Kundenserviceprofis. Durch diese Erweiterung kann die Gesellschaft ihren hohen Standard an personalisierten Services aufrechterhalten und gleichzeitig die Bedürfnisse eines stetig wachsenden Kundenstamms befriedigen.

Über Penn Park Capital Management

Penn Park Capital Management ist eine führende europäische Vermögensverwaltungsgesellschaft sowie ein Fondmanager mit Spezialisierung auf privat verwaltete Fonds und Private-Equity-Finanzierungen, um den Klienten Zugang zu einigen der derzeit vielversprechendsten Sektoren und Anlageklassen zu verschaffen. Mit seinem starken Engagement in Bezug auf innovative, strategische Anlagelösungen bedient Penn Park Capital sowohl institutionelle als auch private Kunden und strebt überlegene Renditen und einen vorausschauenden Ansatz der Vermögensverwaltung an.

Medienanfragen richten Sie bitte an:

Esme Mcalley-Burnside

Media and PR Manager

Penn Park Capital Management

E-Mail: esme.burnside@pennparkcapital.com

Web: www.pennparkcapital.com

Tel: +44(0)20 3773 7888

QUELLE: Penn Park Capital Management Limited

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESSWIRE News Network

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESSWIRE News Network

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neue Komfortstation im Klinikum Lippe: Spitzenmedizin trifft Hotelambiente Kostenlose Computerschrottentsorgung in Lübeck – Platz schaffen und nachhaltig handeln!