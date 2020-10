Pensana Rare Earths: Explorationsprogramme bei Coola in vollem Gange

Pensana Rare Earths Plc (LSE: PRE, ASX: PM8) freut sich, über den aktuellen Stand der laufenden Explorationsaktivitäten in seinem neuen Projekt Coola zu berichten. Coola grenzt an sein NdPr-Projekt Longonjo in Angola, das sich in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindet.

Die ersten Feldprogramme wurden aufgenommen, um Zielgebiete mit Potenzial für eine Reihe kritischer Rohstoffe für HighTech-Anwendungen, darunter schwere Seltenerdmetalle (Heavy Rare Earths, kurz: HREE), leichte Seltenerdmetalle (Light Rare Earths, kurz: LREE), Scandium, Niob, Tantal, Hafnium und Flussspat, zu erproben. Diese Rohstoffe werden von der Europäischen Kommission als kritisch eingestuft und würden die zukünftige Produktion von Magnetmetallen aus dem nur etwa 16 Kilometer südlich gelegenen Projekt Longonjo des Unternehmens ergänzen.

– Die ersten Analyseergebnisse der anfänglichen Erkundungsarbeiten im Bereich des Coola-Karbonatits liegen vor und bestätigen das Vorkommen einer Seltenerdmetallmineralisierung im Gestein und Boden mit Werten von bis zu 2,99 % REO.

– Bei Coola wurde eine zutagetretende Flussspatmineralisierung ausfindig gemacht und über dem 6 Kilometer auf 2,5 Kilometer großen Komplex wurden systematische Bodenprobenahmen und geologische Kartierungen absolviert. Flussspat ist nicht nur von direktem Interesse für das Unternehmen, sondern ist auch ein positiver Indikator für ein Vorkommen zusätzlicher Technologiemetalle. Die Analyseergebnisse stehen noch aus.

– Bei den alkalischen Systemen Monte Verde und Sulima (13 Kilometer mal 5 Kilometer) werden derzeit ebenfalls gezielte Explorationsprogramme mit Boden-, Flusssediment- und Gesteinsprobenahmen sowie geologische Kartierungen absolviert.

– Monte Verde ist eine kreisförmige vulkanische Struktur, die etwa 4,5 Kilometer mal 3,5 Kilometer misst. Der Komplex Sulima besteht aus zwei aneinandergrenzenden Ringstrukturen, die sich zusammengenommen über eine Fläche von 12 Kilometern mal 5 Kilometern erstrecken.

– Die Verarbeitung der geophysikalischen Daten wurde abgeschlossen und es konnten zehn ausgeprägte geophysikalische Anomalien ermittelt werden, die möglicherweise zusätzliche aussichtsreiche geologische Systeme darstellen. Anschließende Felderkundungen und Flusssedimentprobenahmen sind nun im Gange.

Das Projekt Coola erstreckt sich neben Longonjo über eine Fläche von 7.456 Quadratkilometern und befindet sich in Bezug auf die moderne Straßen-, Eisenbahn-, Hafen- und Wasserkraftinfrastruktur in ähnlich guter Lage.

REO = Seltenerdmetalloxide

NdPr= die Magnet-Seltenerdmetalle Neodym und Praseodym

Chief Operating Officer Dave Hammond meint:

Das Projekt Coola beinhaltet mehrere hochwertige begehbare Zielgebiete, die Potenzial für die Auffindung einer Reihe wichtiger strategischer Metalle für neue Technologien aufweisen, für die ein Unterangebot prognostiziert wird und die die zukünftige NdPr- und Seltenerdmetallproduktion aus Longonjo ergänzen könnten.

Die ersten Ergebnisse der Erkundungsprobenahmen sind ein guter Anfang für die Bestätigung des Coola-Komplexes als ein rohstoffreiches mineralisiertes System. Das Vorkommen von bedeutenden Flussspatausbissen, die selbst ein direktes Wirtschaftspotenzial haben könnten, ist ebenfalls ein positiver Indikator für eine Mineralisierung mit anderen Technologiemetallen innerhalb des geologischen Systems. Die systematische Erprobung des 6 Kilometer mal 2,5 Kilometer großen Komplexes ist nun abgeschlossen und die Proben wurden zur Analyse weitergegeben.

Derzeit sind bei zwei anderen aussichtreichen alkalischen geologischen Karbonatitsystemen Explorationsprogramme im Gange. Außerdem führen wir Flusssedimentprobenahmen und geologische Erkundungsarbeiten bei wichtigen geophysikalischen Anomalien durch.

Wir freuen uns darauf, über weitere Ergebnisse aus dieser spannenden neuen Explorationsregion direkt vor der Haustür von Longonjo zu berichten.

Vom Board der Firma Pensana Rare Earths Plc freigegeben

Erklärung der sachkundigen Personen

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Geologie, die Explorationsergebnisse und das Potenzial beziehen, basieren auf Informationen, die von David Hammond, einem Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, zusammengestellt und/oder überprüft wurden. David Hammond ist der Chief Operating Officer und ein Director des Unternehmens. Er verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie die Tätigkeit, die er ausübt, relevant ist, um sich als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu qualifizieren. David Hammond stimmt der Aufnahme der Angelegenheiten in den Bericht auf der Grundlage seiner Informationen in der Form und dem Umfang zu, in der sie erscheinen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

