Potsdam, Deutschland / Tokio, Japan, 28. Januar 2026 – Perpetuals.com Ltd (NASDAQ: PDC),

ein Fintech-Unternehmen, das sich auf fortschrittliche KI, digitale Asset-

Handelslösungen und regulierte Marktinfrastruktur spezialisiert hat, kündigt

Quantum-Resilient Crypto Vaults („Perpetuals.com Vaults“) an.

Diese Selbstverwahrungslösung ermöglicht Krypto-Investoren die

Selbstverwahrung mit erweiterten Sicherheitsfunktionen, ohne auf

Drittverwahrer angewiesen zu sein oder physische Hardware-Geräte

verwalten zu müssen.

Die aktuelle Krypto-Verwahrungslandschaft stellt Nutzer vor die Wahl

zwischen Drittverwahrern oder Hardware-Wallets. Drittverwahrer erfordern

die Abgabe der Kontrolle über private Schlüssel, was Gegenparteirisiken,

Veruntreuungspotenzial, Gefahr regulatorischer Beschlagnahmung und

betriebliche Ausfälle mit sich bringt, wie bei jüngsten prominenten

Zusammenbrüchen zu sehen war.

Hardware-Wallets bieten Selbstverwahrung, sind aber mit der Verwaltung physischer Geräte,

Firmware-Schwachstellen, Lieferkettenrisiken und potenziellem Fondsverlust

verbunden, wenn Geräte verloren gehen oder beschädigt werden.

Perpetuals.com Vaults bieten eine alternative Option: professionelle

Verwahrungssicherheit und -funktionen kombiniert mit

Selbstverwahrungskontrolle und ohne Hardware-Abhängigkeiten.

Das Zero-Access-Modell umfasst:

o Keine dritte Partei (einschließlich Perpetuals.com) kann auf die

Vermögenswerte der Nutzer zugreifen, sie verwalten oder transferieren

o Private Schlüssel werden nicht offengelegt, gespeichert oder von jemand

anderem als dem Vermögensinhaber kontrolliert

o Mehrschichtige Verschlüsselung und kryptografische Signierung, die

sicherstellt, dass nur der Vermögensinhaber Transaktionen autorisieren kann

o Proprietäre kryptografische Wallet (Vault)-Generierung reduziert

zentralisierte Ausfallpunkte

o Volle Interoperabilität ermöglicht Layer-1 Private-Key-Export zuDrittanbieter-Wallets wie Electrum oder Go-Ethereum

Quantenresistenz ist ein wichtiges Zusatzmerkmal dieser Vaults: mit nativen

quantenresistenten RSA-Verschlüsselungsschichten zum Schutz aller

Kontroll- und Zugriffsoperationen. Zusätzlich soll die Quantenentropie-

Injektion – implementiert durch dedizierte Quantenentropiequellen mit

Hardware- und Software-Integration – die Zufallsgrundlage hinter der

Schlüsselgenerierung, der Einrichtung sicherer Verbindungen zum Kunden

(«Sessions») und der Schlüsselrotation stärken.

Dies soll dazu beitragen, Vermögenswerte gegen potenzielle bestehende und

zukünftige Quantencomputing-Bedrohungen zu schützen («HNDL: Harvest

Now, Decrypt Later», «Jetzt entwenden, später entschlüsseln», eine wichtige

Überlegung für langfristige Wertbestände die bereits heute als besonders

schützenswert gelten.)

Für Börsen und Plattformen bieten die Perpetuals.com Vaults eine Alternative

zu traditionellen Proof-of-Reserves-Ansätzen. Nutzer behalten die

nachweisbare Kontrolle über ihre Vermögenswerte, was potenziell

zentralisierte Bestände zur Prüfung und damit verbundene Gegenparteirisiken

reduziert.

Sie können kryptografisch Eigentum nachweisen und compliance-

konforme Signaturen für Identitätsverifizierung, Nachweis von Geldern und

regulatorische Anforderungen generieren, ohne die Verwahrung aufzugeben.

Die Perpetuals.com Vaults unterstützen Hochleistungsanwendungsfälle wie

Margin-Trading und Liquiditätspool-Transfers mit geringer Latenz, während

die Delegierung von Befugnissen komplexe Multi-Signatur- und

Unternehmens-Wallet-Setups ermöglicht, ohne die Selbstverwahrung zu

kompromittieren oder unvorteilhaft zu beeinflussen.

Zur Förderung der quantenresistenten Entwicklung hat Perpetuals.com Ltd

eine Partnerschaft mit der German University of Digital Science (German UDS)

geschlossen, die Deutschlands ersten Master-Studiengang für

Quantencomputing einführen wird (weitere Informationen unter

https://german-uds.de/study/msc-quantum-computing). Diese

Zusammenarbeit gibt der Potsdamer Universität praxisnahe Industriedaten

und hilft Perpetuals.com Ltd, seinen Vorsprung bei der Krypto-Wallet-

Sicherheit zu wahren.

Patrick Gruhn, Co-CEO von Perpetuals.com Ltd, erklärt: „

Die Krypto-Branche hat unter einer falschen Dichotomie operiert: Entweder

einem Verwahrer ihre Vermögenswerte anvertrauen oder die Einschränkungen von langsamen und

fragilen Hardware-Wallets akzeptieren. Unser Quantum-Resilient Vault-

System schafft eine dritte Option mit institutioneller Sicherheit, echter

Selbstverwahrung, ohne physische Geräte und mit Schutz vor

Quantenbedrohungen. Dies bietet einen alternativen Ansatz zur Sicherung

digitaler Vermögenswerte.“

Patrick Gruhn, der vor der Gründung von Perpetuals.com Leiter von FTX

Europe war, erklärt: „Mit unserer quantenresistenten

Selbstverwahrungswallet glauben wir, dass so ein Ereignis wie der FTX-

Betrug nicht hätte passieren können; unsere Wallet ist darauf ausgelegt,

bestimmte Betrugsmöglichkeiten zu verunmöglichen.“

Prof. Dr. Christoph Meinel, der Mitbegründungspräsident der German UDS,

erklärt: „Quantencomputing wird die kryptografischen Grundlagen, die die

heutigen digitalen Vermögenswerte sichern, fundamental durchbrechen. Die

Partnerschaft mit Perpetuals.com ermöglicht es unseren Forschern, an realen

quantenresistenten Implementierungen zu arbeiten – genau die Art von

angewandter Forschung, die unsere Studierenden darauf vorbereitet, die

Sicherheitsherausforderungen von morgen zu lösen, bevor sie zu Krisen

werden.

Bei openHPI haben wir bewiesen, dass erstklassige digitale Bildung Millionen

Menschen weltweit erreichen kann. Mit German UDS und dieser Partnerschaft

mit Perpetuals.com gehen wir noch weiter, indem wir die

Quantenspezialisten ausbilden, die die Industrie dringend benötigt, während

wir zu Lösungen beitragen, die Milliarden an digitalen Vermögenswerten

schützen. Theorie und Praxis müssen gemeinsam voranschreiten.“

Perpetuals.com Ltd Co-CEO Gruhn fügt hinzu: „Die Quantenbedrohung

beschränkt sich nicht auf Kryptowährungen, sie birgt auch potenzielle Risiken

für Finanzsysteme. Dieselben kryptografischen Grundlagen, die die

Blockchain sichern, schützen auch die traditionelle Bankinfrastruktur. Unsere

Quantum-Resilient Vault-Architektur adressiert diese fundamentale

Verwundbarkeit, und wir führen bereits Gespräche, um diese Technologie

über die Kryptoverwahrung hinaus zu erweitern, um traditionelle

Finanzautorisierungen zu schützen.“

Prof. Dr. Mike Friedrichsen fügt als erfahrener Unternehmer und Forscherhinzu:

„Ich habe drei Jahrzehnte lang beobachtet, wie digitale Disruption

Branchen transformiert, vom E-Commerce in den 1990er Jahren bis zur

Blockchain heute. Quantencomputing stellt den nächsten Wendepunkt dar.

Unternehmen wie Perpetuals.com, die jetzt in Quantenresilienz investieren,

werden die Finanzinfrastruktur der nächsten Generation definieren. Unsere

Partnerschaft stellt sicher, dass German UDS-Studenten darauf vorbereitet

sind, diese Transformation zu führen.

Deutschland steht vor einem kritischen Mangel an Quantencomputing-

Spezialisten genau zu dem Zeitpunkt, an dem diese Technologie kommerziell

unverzichtbar wird. Diese Partnerschaft mit Perpetuals.com fördert nicht nur

die Forschung, sondern schafft auch eine Pipeline von industrietauglichen

Talenten mit praktischer Erfahrung in quantenresilienten Finanzsystemen. So

baut man technologische Souveränität auf.“

Der Zeitpunkt der Einführung stimmt mit dem institutionellen Interesse an

digitaler Asset-Infrastruktur überein. Laut axios.com erreichte ein führendes

US-amerikanisches Krypto-Verwahrungsunternehmen eine Bewertung von

2,59 Milliarden Dollar, nachdem seine Aktien bei ihrem Debüt an der New

York Stock Exchange am Donnerstag 24,6% höher eröffneten, was den ersten

großen Krypto-Börsengang des Jahres 2026 inmitten der Investorennachfrage

markiert.

Ein prominenter französischer Hardware-Wallet-Hersteller bereitet

in diesem Jahr einen Börsengang an der New York Stock Exchange vor, der

das Unternehmen mit mehr als 4 Milliarden Dollar bewerten könnte, fast das

Dreifache seiner Bewertung von 2023, während er mit Goldman Sachs,

Jefferies und Barclays zusammenarbeitet. Ein bekanntes Blockchain-

Sicherheitsprüfungsunternehmen prüft einen Börsengang mit seiner

aktuellen Bewertung von 2 Milliarden Dollar, wobei Analysten 3,5 bis 5

Milliarden Dollar an der Börse prognostizieren.

Perpetuals.com Ltd bietet einen alternativen Ansatz, der darauf abzielt,

bestimmte Einschränkungen bestehender Modelle zu adressieren: Es bietet

echte Selbstverwahrung ohne Gegenparteirisiko, reduziert alle

Schwachstellen physischer Hardware und integriert nativen

quantenresistenten kryptografischen Schutz auf Infrastrukturebene –

Fähigkeiten, die sich von Verwahrungs-, Hardware- oder prüfungsbasierten

Lösungen unterscheiden.

Angesichts der Begeisterung der Investoren für Krypto-Infrastruktur, die als wesentliche Finanzdienstleistung fungiert, positioniert die fortschrittlicheKombination aus regulierter Börsentechnologie, echten selbstverwalteten Vaults und quantenresistenten Sicherheitsfunktionen von Perpetuals.com Ltd. das Unternehmen für den Wettbewerb in diesen wachstumsstarken Multimilliarden-Dollar-Segmenten.

Über die Perpetuals.com Group

Perpetuals.com (NASDAQ: PDC) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das

Blockchain-Infrastruktur und künstliche Intelligenz kombiniert, um den

Handel mit digitalen Vermögenswerten zu transformieren. Das Unternehmen

entwickelt und betreibt Kronos X®, eine proprietäre Multi-Asset-

Austauschplattform und Blockchain-basierte Abrechnungslösung, die

vollständig mit europäischen Vorschriften wie MiFID II, MiCA, DORA und

EMIR konform ist. Das Unternehmen bietet Finanzmarktinfrastruktur als

Service von Equinix FR2 in Frankfurt, Deutschland, neben Eurex und Xetra an

und ermöglicht Kunden den 24/7-Handel mit Krypto-Spot, Derivaten,

tokenisierten Wertpapieren und strukturierten Produkten.

Das Perpetuals.com-Team war Pionier bei regulierten tokenisierten

Finanzprodukten, darunter Pre-IPO-Verträge für Coinbase, Airbnb und

Robinhood – wie von Forbes berichtet – sowie tokenisierte Aktien, die an

großen Börsen gehandelt werden. Aufbauend auf der maschinellen

Lernanalyse von Millionen von Einzelhandelshandelstransaktionen hat das

Unternehmen KI-gestützte Risikointelligenz entwickelt, die darauf ausgelegt

ist, Handelsmuster in Echtzeit zu analysieren.

Weitere Informationen finden Sie unter group.perpetuals.com.

Über die German University of Digital Science

Die German University of Digital Science (German UDS) ist eine staatlich

anerkannte digitale Universität mit Sitz in Potsdam, Deutschland, die

vollständig online Master-, MBA- und Micro-Degree-Programme für

Studierende weltweit anbietet. Akkreditiert vom deutschen Wissenschaftsrat

und ASIIN, wird die Universität von renommierten Informatikern Prof. Dr.

Christoph Meinel und Prof. Dr. Mike Friedrichsen geleitet. German UDS

unterhält Forschungszentren in den Bereichen Künstliche Intelligenz,

Cybersicherheit, Extended Reality, Bildungstechnologien und DigitaleTransformationen. Weitere Informationen finden Sie unter german-uds.de.

Markenrechtliche Informationen

Kronos X® ist eine eingetragene Marke in der Europäischen Union unter der

Anmeldenummer 019097099. Perpetuals.com(TM) ist Gegenstand einer

anhängigen Markenanmeldung in der Europäischen Union unter der

Anmeldenummer 019186468.

