  • Perpetuals.com revolutioniert mit neuer Technologie die Sicherheit digitaler Assets in Krypto-Wallets

    Die Nasdaq-gelistete Perpetuals.com (NASDAQ: PDC) startet mit Potsdamer University of Digital Science den ersten deutschen Quantencomputing-Masterstudiengang

    BildDie Perpetuals.com Group stellt die Selbstverwahrungstechnologie der nächsten Generation

    für Krypto-Assets vor – Umfassende Partnerschaft mit der German University of Digital Science in Potsdam – Erster Masterstudiengang für globale Quantencomputing-Experten

    Potsdam, Deutschland / Tokio, Japan, 28. Januar 2026 – Perpetuals.com Ltd (NASDAQ: PDC),

    ein Fintech-Unternehmen, das sich auf fortschrittliche KI, digitale Asset-

    Handelslösungen und regulierte Marktinfrastruktur spezialisiert hat, kündigt

    Quantum-Resilient Crypto Vaults („Perpetuals.com Vaults“) an.

    Diese Selbstverwahrungslösung ermöglicht Krypto-Investoren die

    Selbstverwahrung mit erweiterten Sicherheitsfunktionen, ohne auf

    Drittverwahrer angewiesen zu sein oder physische Hardware-Geräte

    verwalten zu müssen.

    Die aktuelle Krypto-Verwahrungslandschaft stellt Nutzer vor die Wahl

    zwischen Drittverwahrern oder Hardware-Wallets. Drittverwahrer erfordern

    die Abgabe der Kontrolle über private Schlüssel, was Gegenparteirisiken,

    Veruntreuungspotenzial, Gefahr regulatorischer Beschlagnahmung und

    betriebliche Ausfälle mit sich bringt, wie bei jüngsten prominenten

    Zusammenbrüchen zu sehen war.

    Hardware-Wallets bieten Selbstverwahrung, sind aber mit der Verwaltung physischer Geräte,

    Firmware-Schwachstellen, Lieferkettenrisiken und potenziellem Fondsverlust

    verbunden, wenn Geräte verloren gehen oder beschädigt werden.

    Perpetuals.com Vaults bieten eine alternative Option: professionelle

    Verwahrungssicherheit und -funktionen kombiniert mit

    Selbstverwahrungskontrolle und ohne Hardware-Abhängigkeiten.

    Das Zero-Access-Modell umfasst:

    o Keine dritte Partei (einschließlich Perpetuals.com) kann auf die

    Vermögenswerte der Nutzer zugreifen, sie verwalten oder transferieren

    o Private Schlüssel werden nicht offengelegt, gespeichert oder von jemand

    anderem als dem Vermögensinhaber kontrolliert

    o Mehrschichtige Verschlüsselung und kryptografische Signierung, die

    sicherstellt, dass nur der Vermögensinhaber Transaktionen autorisieren kann

    o Proprietäre kryptografische Wallet (Vault)-Generierung reduziert

    zentralisierte Ausfallpunkte

    o Volle Interoperabilität ermöglicht Layer-1 Private-Key-Export zuDrittanbieter-Wallets wie Electrum oder Go-Ethereum

    Quantenresistenz ist ein wichtiges Zusatzmerkmal dieser Vaults: mit nativen

    quantenresistenten RSA-Verschlüsselungsschichten zum Schutz aller

    Kontroll- und Zugriffsoperationen. Zusätzlich soll die Quantenentropie-

    Injektion – implementiert durch dedizierte Quantenentropiequellen mit

    Hardware- und Software-Integration – die Zufallsgrundlage hinter der

    Schlüsselgenerierung, der Einrichtung sicherer Verbindungen zum Kunden

    («Sessions») und der Schlüsselrotation stärken.

    Dies soll dazu beitragen, Vermögenswerte gegen potenzielle bestehende und

    zukünftige Quantencomputing-Bedrohungen zu schützen («HNDL: Harvest

    Now, Decrypt Later», «Jetzt entwenden, später entschlüsseln», eine wichtige

    Überlegung für langfristige Wertbestände die bereits heute als besonders

    schützenswert gelten.)

    Für Börsen und Plattformen bieten die Perpetuals.com Vaults eine Alternative

    zu traditionellen Proof-of-Reserves-Ansätzen. Nutzer behalten die

    nachweisbare Kontrolle über ihre Vermögenswerte, was potenziell

    zentralisierte Bestände zur Prüfung und damit verbundene Gegenparteirisiken

    reduziert.

    Sie können kryptografisch Eigentum nachweisen und compliance-

    konforme Signaturen für Identitätsverifizierung, Nachweis von Geldern und

    regulatorische Anforderungen generieren, ohne die Verwahrung aufzugeben.

    Die Perpetuals.com Vaults unterstützen Hochleistungsanwendungsfälle wie

    Margin-Trading und Liquiditätspool-Transfers mit geringer Latenz, während

    die Delegierung von Befugnissen komplexe Multi-Signatur- und

    Unternehmens-Wallet-Setups ermöglicht, ohne die Selbstverwahrung zu

    kompromittieren oder unvorteilhaft zu beeinflussen.

    Zur Förderung der quantenresistenten Entwicklung hat Perpetuals.com Ltd

    eine Partnerschaft mit der German University of Digital Science (German UDS)

    geschlossen, die Deutschlands ersten Master-Studiengang für

    Quantencomputing einführen wird (weitere Informationen unter

    https://german-uds.de/study/msc-quantum-computing). Diese

    Zusammenarbeit gibt der Potsdamer Universität praxisnahe Industriedaten

    und hilft Perpetuals.com Ltd, seinen Vorsprung bei der Krypto-Wallet-

    Sicherheit zu wahren.

    Patrick Gruhn, Co-CEO von Perpetuals.com Ltd, erklärt: „

    Die Krypto-Branche hat unter einer falschen Dichotomie operiert: Entweder

    einem Verwahrer ihre Vermögenswerte anvertrauen oder die Einschränkungen von langsamen und

    fragilen Hardware-Wallets akzeptieren. Unser Quantum-Resilient Vault-

    System schafft eine dritte Option mit institutioneller Sicherheit, echter

    Selbstverwahrung, ohne physische Geräte und mit Schutz vor

    Quantenbedrohungen. Dies bietet einen alternativen Ansatz zur Sicherung

    digitaler Vermögenswerte.“

    Patrick Gruhn, der vor der Gründung von Perpetuals.com Leiter von FTX

    Europe war, erklärt: „Mit unserer quantenresistenten

    Selbstverwahrungswallet glauben wir, dass so ein Ereignis wie der FTX-

    Betrug nicht hätte passieren können; unsere Wallet ist darauf ausgelegt,

    bestimmte Betrugsmöglichkeiten zu verunmöglichen.“

    Prof. Dr. Christoph Meinel, der Mitbegründungspräsident der German UDS,

    erklärt: „Quantencomputing wird die kryptografischen Grundlagen, die die

    heutigen digitalen Vermögenswerte sichern, fundamental durchbrechen. Die

    Partnerschaft mit Perpetuals.com ermöglicht es unseren Forschern, an realen

    quantenresistenten Implementierungen zu arbeiten – genau die Art von

    angewandter Forschung, die unsere Studierenden darauf vorbereitet, die

    Sicherheitsherausforderungen von morgen zu lösen, bevor sie zu Krisen

    werden.

    Bei openHPI haben wir bewiesen, dass erstklassige digitale Bildung Millionen

    Menschen weltweit erreichen kann. Mit German UDS und dieser Partnerschaft

    mit Perpetuals.com gehen wir noch weiter, indem wir die

    Quantenspezialisten ausbilden, die die Industrie dringend benötigt, während

    wir zu Lösungen beitragen, die Milliarden an digitalen Vermögenswerten

    schützen. Theorie und Praxis müssen gemeinsam voranschreiten.“

    Perpetuals.com Ltd Co-CEO Gruhn fügt hinzu: „Die Quantenbedrohung

    beschränkt sich nicht auf Kryptowährungen, sie birgt auch potenzielle Risiken

    für Finanzsysteme. Dieselben kryptografischen Grundlagen, die die

    Blockchain sichern, schützen auch die traditionelle Bankinfrastruktur. Unsere

    Quantum-Resilient Vault-Architektur adressiert diese fundamentale

    Verwundbarkeit, und wir führen bereits Gespräche, um diese Technologie

    über die Kryptoverwahrung hinaus zu erweitern, um traditionelle

    Finanzautorisierungen zu schützen.“

    Prof. Dr. Mike Friedrichsen fügt als erfahrener Unternehmer und Forscherhinzu:

    „Ich habe drei Jahrzehnte lang beobachtet, wie digitale Disruption

    Branchen transformiert, vom E-Commerce in den 1990er Jahren bis zur

    Blockchain heute. Quantencomputing stellt den nächsten Wendepunkt dar.

    Unternehmen wie Perpetuals.com, die jetzt in Quantenresilienz investieren,

    werden die Finanzinfrastruktur der nächsten Generation definieren. Unsere

    Partnerschaft stellt sicher, dass German UDS-Studenten darauf vorbereitet

    sind, diese Transformation zu führen.

    Deutschland steht vor einem kritischen Mangel an Quantencomputing-

    Spezialisten genau zu dem Zeitpunkt, an dem diese Technologie kommerziell

    unverzichtbar wird. Diese Partnerschaft mit Perpetuals.com fördert nicht nur

    die Forschung, sondern schafft auch eine Pipeline von industrietauglichen

    Talenten mit praktischer Erfahrung in quantenresilienten Finanzsystemen. So

    baut man technologische Souveränität auf.“

    Der Zeitpunkt der Einführung stimmt mit dem institutionellen Interesse an

    digitaler Asset-Infrastruktur überein. Laut axios.com erreichte ein führendes

    US-amerikanisches Krypto-Verwahrungsunternehmen eine Bewertung von

    2,59 Milliarden Dollar, nachdem seine Aktien bei ihrem Debüt an der New

    York Stock Exchange am Donnerstag 24,6% höher eröffneten, was den ersten

    großen Krypto-Börsengang des Jahres 2026 inmitten der Investorennachfrage

    markiert.

    Ein prominenter französischer Hardware-Wallet-Hersteller bereitet

    in diesem Jahr einen Börsengang an der New York Stock Exchange vor, der

    das Unternehmen mit mehr als 4 Milliarden Dollar bewerten könnte, fast das

    Dreifache seiner Bewertung von 2023, während er mit Goldman Sachs,

    Jefferies und Barclays zusammenarbeitet. Ein bekanntes Blockchain-

    Sicherheitsprüfungsunternehmen prüft einen Börsengang mit seiner

    aktuellen Bewertung von 2 Milliarden Dollar, wobei Analysten 3,5 bis 5

    Milliarden Dollar an der Börse prognostizieren.

    Perpetuals.com Ltd bietet einen alternativen Ansatz, der darauf abzielt,

    bestimmte Einschränkungen bestehender Modelle zu adressieren: Es bietet

    echte Selbstverwahrung ohne Gegenparteirisiko, reduziert alle

    Schwachstellen physischer Hardware und integriert nativen

    quantenresistenten kryptografischen Schutz auf Infrastrukturebene –

    Fähigkeiten, die sich von Verwahrungs-, Hardware- oder prüfungsbasierten

    Lösungen unterscheiden.

    Angesichts der Begeisterung der Investoren für Krypto-Infrastruktur, die als wesentliche Finanzdienstleistung fungiert, positioniert die fortschrittlicheKombination aus regulierter Börsentechnologie, echten selbstverwalteten Vaults und quantenresistenten Sicherheitsfunktionen von Perpetuals.com Ltd. das Unternehmen für den Wettbewerb in diesen wachstumsstarken Multimilliarden-Dollar-Segmenten.

    Über die Perpetuals.com Group

    Perpetuals.com (NASDAQ: PDC) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das

    Blockchain-Infrastruktur und künstliche Intelligenz kombiniert, um den

    Handel mit digitalen Vermögenswerten zu transformieren. Das Unternehmen

    entwickelt und betreibt Kronos X®, eine proprietäre Multi-Asset-

    Austauschplattform und Blockchain-basierte Abrechnungslösung, die

    vollständig mit europäischen Vorschriften wie MiFID II, MiCA, DORA und

    EMIR konform ist. Das Unternehmen bietet Finanzmarktinfrastruktur als

    Service von Equinix FR2 in Frankfurt, Deutschland, neben Eurex und Xetra an

    und ermöglicht Kunden den 24/7-Handel mit Krypto-Spot, Derivaten,

    tokenisierten Wertpapieren und strukturierten Produkten.

    Das Perpetuals.com-Team war Pionier bei regulierten tokenisierten

    Finanzprodukten, darunter Pre-IPO-Verträge für Coinbase, Airbnb und

    Robinhood – wie von Forbes berichtet – sowie tokenisierte Aktien, die an

    großen Börsen gehandelt werden. Aufbauend auf der maschinellen

    Lernanalyse von Millionen von Einzelhandelshandelstransaktionen hat das

    Unternehmen KI-gestützte Risikointelligenz entwickelt, die darauf ausgelegt

    ist, Handelsmuster in Echtzeit zu analysieren.

    Weitere Informationen finden Sie unter group.perpetuals.com.

    Über die German University of Digital Science

    Die German University of Digital Science (German UDS) ist eine staatlich

    anerkannte digitale Universität mit Sitz in Potsdam, Deutschland, die

    vollständig online Master-, MBA- und Micro-Degree-Programme für

    Studierende weltweit anbietet. Akkreditiert vom deutschen Wissenschaftsrat

    und ASIIN, wird die Universität von renommierten Informatikern Prof. Dr.

    Christoph Meinel und Prof. Dr. Mike Friedrichsen geleitet. German UDS

    unterhält Forschungszentren in den Bereichen Künstliche Intelligenz,

    Cybersicherheit, Extended Reality, Bildungstechnologien und DigitaleTransformationen. Weitere Informationen finden Sie unter german-uds.de.

    Markenrechtliche Informationen

    Kronos X® ist eine eingetragene Marke in der Europäischen Union unter der

    Anmeldenummer 019097099. Perpetuals.com(TM) ist Gegenstand einer

    anhängigen Markenanmeldung in der Europäischen Union unter der

    Anmeldenummer 019186468.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Compertio GmbH
    Herr Tasso Enzweiler
    Seestrasse 67
    6354 Vitznau
    Schweiz

    fon ..: 01729224998
    web ..: https://www.tasso-enzweiler.com
    email : te@compertio.com

    Perpetuals.com (NASDAQ: PDC) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das
    Blockchain-Infrastruktur und künstliche Intelligenz kombiniert, um den
    Handel mit digitalen Vermögenswerten zu transformieren. Das Unternehmen
    entwickelt und betreibt Kronos X®, eine proprietäre Multi-Asset-
    Austauschplattform und Blockchain-basierte Abrechnungslösung, die
    vollständig mit europäischen Vorschriften wie MiFID II, MiCA, DORA und
    EMIR konform ist. Das Unternehmen bietet Finanzmarktinfrastruktur als
    Service von Equinix FR2 in Frankfurt, Deutschland, neben Eurex und Xetra an
    und ermöglicht Kunden den 24/7-Handel mit Krypto-Spot, Derivaten,
    tokenisierten Wertpapieren und strukturierten Produkten.
    Das Perpetuals.com-Team war Pionier bei regulierten tokenisierten
    Finanzprodukten, darunter Pre-IPO-Verträge für Coinbase, Airbnb und
    Robinhood – wie von Forbes berichtet – sowie tokenisierte Aktien, die an
    großen Börsen gehandelt werden. Aufbauend auf der maschinellen
    Lernanalyse von Millionen von Einzelhandelshandelstransaktionen hat das
    Unternehmen KI-gestützte Risikointelligenz entwickelt, die darauf ausgelegt
    ist, Handelsmuster in Echtzeit zu analysieren.
    Weitere Informationen unter group.perpetuals.com.

    Pressekontakt:

    Compertio GmbH
    Herr Tasso Enzweiler
    Seestrasse 67
    6354 Vitznau

    fon ..: 01729224998
    email : te@compertio.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Tradesilvania.com: Der sicherste Weg, Krypto-Assets zu investieren und zu verwalten
      Tradesilvania.com ist auch stolz darauf, eine benutzerfreundliche Plattform zu sein, die es jedem ermöglicht, in Kryptowährungen zu investieren, unabhängig von seiner Erfahrung oder Kenntnissen....

    2. NextGen Digital Platforms schließt LOI zum Erwerb von Krypto-Assets ab
      NextGen expandiert in den Markt der Kryptowährungen und erwirbt rund 10.000 Solana-Coins (SOL) – NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER U.S. NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT – Fredericton, New Brunswick...

    3. NextGen Digital gibt seine neue Treasury-Strategie zur Einbindung von Krypto-Assets bekannt und erwirbt Bitcoin im Wert von 1,0 Mio. $
      Vancouver, B.C. – 21. Juli 2025 / IRW-Press / NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) (OTCQB: NXTDF) (FWB: Z12) (NextGen oder das Unternehmen), eine Digital-Asset- und FinTech-Plattform, die darauf ausgerichtet...

    4. Eilt: Sensationelle Krypto-Übernahme – Massives Kaufsignal. Diese Krypto-Aktie jetzt kaufen. Neuer 421% Crypto Hot Stock nach 5.544% mit Ethereum ($ETH) und 1.337.328% mit Bitcoin ($BTC)
      Eilt: Sensationelle Krypto-Übernahme – Massives Kaufsignal. 421% Crypto Hot Stock nach 1.337.328% mit Bitcoin ($BTC) 28.02.24 08:18 AC Research Vancouver (www.aktiencheck.de, Anzeige) www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73766/AC_Blockchain_280224.001.png Link zum Report: www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Eilt_Sensationelle_Krypto_Uebernahme_Massives_Kaufsignal_421_Crypto_Hot_Stock_1_337_328_Bitcoin_BTC-16644224 Executive Summary 28.02.2024...

    5. Das Board von Cruz Battery Metals genehmigt strategische Diversifizierung auf Krypto-Assets
      22. Juli 2025 / IRW-Press / Cruz Battery Metals Corp. (CRUZ:CSE) (BKTPF:OTCID) (A3CWU7:WKN) (das Unternehmen oder Cruz) freut sich bekannt zu geben, dass sein Board of Directors eine strategische Initiative...

    6. Krypto-Investments: Aus 10.000 EUR wurden mit Bitcoin ($BTC) bis zu 1,34 Mrd. EUR. Sensationelle Krypto-Übernahme. Neuer 421% Crypto Hot Stock nach 5.544% mit Ethereum ($ETH) und 1.337.328% mit Bitcoin ($BTC)
      Aus 10.000 EUR wurden mit Bitcoin bis zu 1,34 Mrd. EUR. Sensationelle Krypto-Übernahme – Neuer 297% Crypto Hot Stock 29.02.24 08:17 AC Research Vancouver (www.aktiencheck.de , Anzeige) www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73781/AC-290224-2.001.png Link zum...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.