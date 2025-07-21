-
Perpetuals.com revolutioniert mit neuer Technologie die Sicherheit digitaler Assets in Krypto-Wallets
Die Nasdaq-gelistete Perpetuals.com (NASDAQ: PDC) startet mit Potsdamer University of Digital Science den ersten deutschen Quantencomputing-Masterstudiengang
Die Perpetuals.com Group stellt die Selbstverwahrungstechnologie der nächsten Generation
für Krypto-Assets vor – Umfassende Partnerschaft mit der German University of Digital Science in Potsdam – Erster Masterstudiengang für globale Quantencomputing-Experten
Potsdam, Deutschland / Tokio, Japan, 28. Januar 2026 – Perpetuals.com Ltd (NASDAQ: PDC),
ein Fintech-Unternehmen, das sich auf fortschrittliche KI, digitale Asset-
Handelslösungen und regulierte Marktinfrastruktur spezialisiert hat, kündigt
Quantum-Resilient Crypto Vaults („Perpetuals.com Vaults“) an.
Diese Selbstverwahrungslösung ermöglicht Krypto-Investoren die
Selbstverwahrung mit erweiterten Sicherheitsfunktionen, ohne auf
Drittverwahrer angewiesen zu sein oder physische Hardware-Geräte
verwalten zu müssen.
Die aktuelle Krypto-Verwahrungslandschaft stellt Nutzer vor die Wahl
zwischen Drittverwahrern oder Hardware-Wallets. Drittverwahrer erfordern
die Abgabe der Kontrolle über private Schlüssel, was Gegenparteirisiken,
Veruntreuungspotenzial, Gefahr regulatorischer Beschlagnahmung und
betriebliche Ausfälle mit sich bringt, wie bei jüngsten prominenten
Zusammenbrüchen zu sehen war.
Hardware-Wallets bieten Selbstverwahrung, sind aber mit der Verwaltung physischer Geräte,
Firmware-Schwachstellen, Lieferkettenrisiken und potenziellem Fondsverlust
verbunden, wenn Geräte verloren gehen oder beschädigt werden.
Perpetuals.com Vaults bieten eine alternative Option: professionelle
Verwahrungssicherheit und -funktionen kombiniert mit
Selbstverwahrungskontrolle und ohne Hardware-Abhängigkeiten.
Das Zero-Access-Modell umfasst:
o Keine dritte Partei (einschließlich Perpetuals.com) kann auf die
Vermögenswerte der Nutzer zugreifen, sie verwalten oder transferieren
o Private Schlüssel werden nicht offengelegt, gespeichert oder von jemand
anderem als dem Vermögensinhaber kontrolliert
o Mehrschichtige Verschlüsselung und kryptografische Signierung, die
sicherstellt, dass nur der Vermögensinhaber Transaktionen autorisieren kann
o Proprietäre kryptografische Wallet (Vault)-Generierung reduziert
zentralisierte Ausfallpunkte
o Volle Interoperabilität ermöglicht Layer-1 Private-Key-Export zuDrittanbieter-Wallets wie Electrum oder Go-Ethereum
Quantenresistenz ist ein wichtiges Zusatzmerkmal dieser Vaults: mit nativen
quantenresistenten RSA-Verschlüsselungsschichten zum Schutz aller
Kontroll- und Zugriffsoperationen. Zusätzlich soll die Quantenentropie-
Injektion – implementiert durch dedizierte Quantenentropiequellen mit
Hardware- und Software-Integration – die Zufallsgrundlage hinter der
Schlüsselgenerierung, der Einrichtung sicherer Verbindungen zum Kunden
(«Sessions») und der Schlüsselrotation stärken.
Dies soll dazu beitragen, Vermögenswerte gegen potenzielle bestehende und
zukünftige Quantencomputing-Bedrohungen zu schützen («HNDL: Harvest
Now, Decrypt Later», «Jetzt entwenden, später entschlüsseln», eine wichtige
Überlegung für langfristige Wertbestände die bereits heute als besonders
schützenswert gelten.)
Für Börsen und Plattformen bieten die Perpetuals.com Vaults eine Alternative
zu traditionellen Proof-of-Reserves-Ansätzen. Nutzer behalten die
nachweisbare Kontrolle über ihre Vermögenswerte, was potenziell
zentralisierte Bestände zur Prüfung und damit verbundene Gegenparteirisiken
reduziert.
Sie können kryptografisch Eigentum nachweisen und compliance-
konforme Signaturen für Identitätsverifizierung, Nachweis von Geldern und
regulatorische Anforderungen generieren, ohne die Verwahrung aufzugeben.
Die Perpetuals.com Vaults unterstützen Hochleistungsanwendungsfälle wie
Margin-Trading und Liquiditätspool-Transfers mit geringer Latenz, während
die Delegierung von Befugnissen komplexe Multi-Signatur- und
Unternehmens-Wallet-Setups ermöglicht, ohne die Selbstverwahrung zu
kompromittieren oder unvorteilhaft zu beeinflussen.
Zur Förderung der quantenresistenten Entwicklung hat Perpetuals.com Ltd
eine Partnerschaft mit der German University of Digital Science (German UDS)
geschlossen, die Deutschlands ersten Master-Studiengang für
Quantencomputing einführen wird (weitere Informationen unter
https://german-uds.de/study/msc-quantum-computing). Diese
Zusammenarbeit gibt der Potsdamer Universität praxisnahe Industriedaten
und hilft Perpetuals.com Ltd, seinen Vorsprung bei der Krypto-Wallet-
Sicherheit zu wahren.
Patrick Gruhn, Co-CEO von Perpetuals.com Ltd, erklärt: „
Die Krypto-Branche hat unter einer falschen Dichotomie operiert: Entweder
einem Verwahrer ihre Vermögenswerte anvertrauen oder die Einschränkungen von langsamen und
fragilen Hardware-Wallets akzeptieren. Unser Quantum-Resilient Vault-
System schafft eine dritte Option mit institutioneller Sicherheit, echter
Selbstverwahrung, ohne physische Geräte und mit Schutz vor
Quantenbedrohungen. Dies bietet einen alternativen Ansatz zur Sicherung
digitaler Vermögenswerte.“
Patrick Gruhn, der vor der Gründung von Perpetuals.com Leiter von FTX
Europe war, erklärt: „Mit unserer quantenresistenten
Selbstverwahrungswallet glauben wir, dass so ein Ereignis wie der FTX-
Betrug nicht hätte passieren können; unsere Wallet ist darauf ausgelegt,
bestimmte Betrugsmöglichkeiten zu verunmöglichen.“
Prof. Dr. Christoph Meinel, der Mitbegründungspräsident der German UDS,
erklärt: „Quantencomputing wird die kryptografischen Grundlagen, die die
heutigen digitalen Vermögenswerte sichern, fundamental durchbrechen. Die
Partnerschaft mit Perpetuals.com ermöglicht es unseren Forschern, an realen
quantenresistenten Implementierungen zu arbeiten – genau die Art von
angewandter Forschung, die unsere Studierenden darauf vorbereitet, die
Sicherheitsherausforderungen von morgen zu lösen, bevor sie zu Krisen
werden.
Bei openHPI haben wir bewiesen, dass erstklassige digitale Bildung Millionen
Menschen weltweit erreichen kann. Mit German UDS und dieser Partnerschaft
mit Perpetuals.com gehen wir noch weiter, indem wir die
Quantenspezialisten ausbilden, die die Industrie dringend benötigt, während
wir zu Lösungen beitragen, die Milliarden an digitalen Vermögenswerten
schützen. Theorie und Praxis müssen gemeinsam voranschreiten.“
Perpetuals.com Ltd Co-CEO Gruhn fügt hinzu: „Die Quantenbedrohung
beschränkt sich nicht auf Kryptowährungen, sie birgt auch potenzielle Risiken
für Finanzsysteme. Dieselben kryptografischen Grundlagen, die die
Blockchain sichern, schützen auch die traditionelle Bankinfrastruktur. Unsere
Quantum-Resilient Vault-Architektur adressiert diese fundamentale
Verwundbarkeit, und wir führen bereits Gespräche, um diese Technologie
über die Kryptoverwahrung hinaus zu erweitern, um traditionelle
Finanzautorisierungen zu schützen.“
Prof. Dr. Mike Friedrichsen fügt als erfahrener Unternehmer und Forscherhinzu:
„Ich habe drei Jahrzehnte lang beobachtet, wie digitale Disruption
Branchen transformiert, vom E-Commerce in den 1990er Jahren bis zur
Blockchain heute. Quantencomputing stellt den nächsten Wendepunkt dar.
Unternehmen wie Perpetuals.com, die jetzt in Quantenresilienz investieren,
werden die Finanzinfrastruktur der nächsten Generation definieren. Unsere
Partnerschaft stellt sicher, dass German UDS-Studenten darauf vorbereitet
sind, diese Transformation zu führen.
Deutschland steht vor einem kritischen Mangel an Quantencomputing-
Spezialisten genau zu dem Zeitpunkt, an dem diese Technologie kommerziell
unverzichtbar wird. Diese Partnerschaft mit Perpetuals.com fördert nicht nur
die Forschung, sondern schafft auch eine Pipeline von industrietauglichen
Talenten mit praktischer Erfahrung in quantenresilienten Finanzsystemen. So
baut man technologische Souveränität auf.“
Der Zeitpunkt der Einführung stimmt mit dem institutionellen Interesse an
digitaler Asset-Infrastruktur überein. Laut axios.com erreichte ein führendes
US-amerikanisches Krypto-Verwahrungsunternehmen eine Bewertung von
2,59 Milliarden Dollar, nachdem seine Aktien bei ihrem Debüt an der New
York Stock Exchange am Donnerstag 24,6% höher eröffneten, was den ersten
großen Krypto-Börsengang des Jahres 2026 inmitten der Investorennachfrage
markiert.
Ein prominenter französischer Hardware-Wallet-Hersteller bereitet
in diesem Jahr einen Börsengang an der New York Stock Exchange vor, der
das Unternehmen mit mehr als 4 Milliarden Dollar bewerten könnte, fast das
Dreifache seiner Bewertung von 2023, während er mit Goldman Sachs,
Jefferies und Barclays zusammenarbeitet. Ein bekanntes Blockchain-
Sicherheitsprüfungsunternehmen prüft einen Börsengang mit seiner
aktuellen Bewertung von 2 Milliarden Dollar, wobei Analysten 3,5 bis 5
Milliarden Dollar an der Börse prognostizieren.
Perpetuals.com Ltd bietet einen alternativen Ansatz, der darauf abzielt,
bestimmte Einschränkungen bestehender Modelle zu adressieren: Es bietet
echte Selbstverwahrung ohne Gegenparteirisiko, reduziert alle
Schwachstellen physischer Hardware und integriert nativen
quantenresistenten kryptografischen Schutz auf Infrastrukturebene –
Fähigkeiten, die sich von Verwahrungs-, Hardware- oder prüfungsbasierten
Lösungen unterscheiden.
Angesichts der Begeisterung der Investoren für Krypto-Infrastruktur, die als wesentliche Finanzdienstleistung fungiert, positioniert die fortschrittlicheKombination aus regulierter Börsentechnologie, echten selbstverwalteten Vaults und quantenresistenten Sicherheitsfunktionen von Perpetuals.com Ltd. das Unternehmen für den Wettbewerb in diesen wachstumsstarken Multimilliarden-Dollar-Segmenten.
Über die Perpetuals.com Group
Perpetuals.com (NASDAQ: PDC) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das
Blockchain-Infrastruktur und künstliche Intelligenz kombiniert, um den
Handel mit digitalen Vermögenswerten zu transformieren. Das Unternehmen
entwickelt und betreibt Kronos X®, eine proprietäre Multi-Asset-
Austauschplattform und Blockchain-basierte Abrechnungslösung, die
vollständig mit europäischen Vorschriften wie MiFID II, MiCA, DORA und
EMIR konform ist. Das Unternehmen bietet Finanzmarktinfrastruktur als
Service von Equinix FR2 in Frankfurt, Deutschland, neben Eurex und Xetra an
und ermöglicht Kunden den 24/7-Handel mit Krypto-Spot, Derivaten,
tokenisierten Wertpapieren und strukturierten Produkten.
Das Perpetuals.com-Team war Pionier bei regulierten tokenisierten
Finanzprodukten, darunter Pre-IPO-Verträge für Coinbase, Airbnb und
Robinhood – wie von Forbes berichtet – sowie tokenisierte Aktien, die an
großen Börsen gehandelt werden. Aufbauend auf der maschinellen
Lernanalyse von Millionen von Einzelhandelshandelstransaktionen hat das
Unternehmen KI-gestützte Risikointelligenz entwickelt, die darauf ausgelegt
ist, Handelsmuster in Echtzeit zu analysieren.
Weitere Informationen finden Sie unter group.perpetuals.com.
Über die German University of Digital Science
Die German University of Digital Science (German UDS) ist eine staatlich
anerkannte digitale Universität mit Sitz in Potsdam, Deutschland, die
vollständig online Master-, MBA- und Micro-Degree-Programme für
Studierende weltweit anbietet. Akkreditiert vom deutschen Wissenschaftsrat
und ASIIN, wird die Universität von renommierten Informatikern Prof. Dr.
Christoph Meinel und Prof. Dr. Mike Friedrichsen geleitet. German UDS
unterhält Forschungszentren in den Bereichen Künstliche Intelligenz,
Cybersicherheit, Extended Reality, Bildungstechnologien und DigitaleTransformationen. Weitere Informationen finden Sie unter german-uds.de.
Markenrechtliche Informationen
Kronos X® ist eine eingetragene Marke in der Europäischen Union unter der
Anmeldenummer 019097099. Perpetuals.com(TM) ist Gegenstand einer
anhängigen Markenanmeldung in der Europäischen Union unter der
Anmeldenummer 019186468.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Compertio GmbH
Herr Tasso Enzweiler
Seestrasse 67
6354 Vitznau
Schweiz
fon ..: 01729224998
web ..: https://www.tasso-enzweiler.com
email : te@compertio.com
