Persönlichkeitsveränderung durch Schüleraustausch? Austauschschüler lernen weiter, egal, wo.

Die Lernerfahrung ist ähnlich, egal, in welchem Land der Schüleraustausch ist.

Lohmar, 15.12.23 – „Live changing“, so sehen viele auf ein Schüleraustauschjahr. Eltern, die ihr Kind nach 3, 5 oder 10 Monaten wieder in die Arme schließen, sehen neue Seiten an ihrem Nachwuchs. Andere Fragen und Meinungen, ein etwas anderes Verhalten vielleicht. Auch die Returnees selbst merken, dass ihnen andere Dinge wichtig geworden sind und sie sich verändert haben.

Fun fact: Ob Chile oder Irland, Kanada oder Spanien, USA oder Schottland, Argentinien oder Frankreich, Italien oder Südafrika…so unterschiedlich die Gastfamilien und Schulen sein mögen, Austauschschüler erleben überall neue Situationen, finden neue Freunde, orientieren sich um, bauen Beziehungen auf. Jeder Schüleraustausch resultiert in einigen grundlegenden Selbsterkenntnissen:

Ich habe gelernt, dass es ok ist, sich in neuen Situationen unwohl zu fühlen, solange man bereit ist, sich anzupassen und zu lernen.

Ich habe Freundschaften geschlossen, die ein Leben lang halten werden.

Ich habe meine Sprachkenntnisse verbessert und bin viel selbstbewusster geworden.

Ich habe gelernt, dass es viele verschiedene Arten gibt, Dinge zu tun, und dass es wichtig ist, für anderes offen zu sein.

Ein Schüleraustausch ist eine lebensverändernde Erfahrung, die ich jedem empfehle, der die Chance dazu hat.

Die Schüleraustauschorganisation international EXPERIENCE e. V. betreut Jugendliche, die in englisch- oder spanischsprachige Länder oder in Frankreich, Italien und Finnland die Schule besuchen und in einer Gastfamilie leben. Ganz gleich, wohin, aus Gesprächen mit den über 10.000 Schülern und deren Eltern seit über 20 Jahren wissen die Experten: Die Lernerfahrung ist ähnlich, auch wenn die Kultur, die Rahmenbedingungen und die Schule im Ausland natürlich große Unterschiede haben, so ist allen Teilnehmern gemeinsam: Sie wachsen über sich hinaus und entwickeln sich rasant weiter.

Interessierte Jugendliche und Eltern können sich zu den verschiedenen Möglichkeiten beraten lassen. Am 19.12.23, 17 Uhr, informiert international EXPERIENCE e. V. in einem Überblick über die Auslandsprogramme.

Meeting-ID: 850 6199 3867

Kenncode: 498236

Link

Auch auf Bildungsmessen sind die Berater für erste Informationen präsent: Köln, Berlin, Hamburg und Stuttgart machen im Januar der Auftakt, die Termine finden sich hier: News und Termine – international-experience.net

