Personal erfolgreich im Ausland finden

Giovanna S. wird als Muttersprachlerin für italienisch im Homeoffice in Padua eine Firma im Harz als Senior Consultant unterstützen – über Arbeitnehmerüberlassung

„Heutzutage ist in Dienstleistungsberufen vieles möglich – auch über Grenzen hinweg. Wir müssen es nur tun“, ist Hofmann Personal-Niederlassungsleiterin Annette Müller aus Magdeburg überzeugt.

Für ein Unternehmen, ansässig im Harz, sucht sie derzeit Mitarbeiter/Innen mit italienischen und französischen Sprachkenntnissen, die im Kundensupport unterstützen. Sie machte sich im Netz auf die Suche, nutzte alle Kanäle, schaltete Anzeigen etc. und hatte Erfolg.

Aus Padua in Italien meldete sich z.B. Giovanna S., die gerade eine neue Aufgabe suchte. Neben ihrer Muttersprache italienisch spricht sie weitere Sprachen, so auch Französisch. „Ideal für uns und unser Kundenunternehmen, da dieses international aufgestellt ist. Dank „Teams“ war man sofort intensiv im Austausch. Und dann ging alles ganz schnell“, erzählt Annette Müller.

Flug, Zug und das Hotel in Magdeburg waren schnell gebucht, selbstverständlich kostenfrei für die neue Mitarbeiterin. Giovanna S. wurde von Annette Müller bei ihrer Ankunft in Magdeburg herzlich empfangen. Gemeinsam erkundeten sie die Stadt, tauschten sich intensiv aus und fuhren am nächsten Tag zum Kunden. Die zukünftige Unterkunft: Eine hübsche Ferienwohnung, die der neuen Mitarbeiterin für die 4-wöchige Einarbeitungszeit zur Verfügung steht.

„Ich bin überwältigt. Alles ist organisiert; ich werde hervorragend betreut und fühle mich total willkommen“, so Giovanna S.

Während ihrer Einarbeitungszeit hat sie eine Patin an Ihrer Seite, die ihr alles erklärt und sie unterstützt. Danach kehrt sie zurück nach Padua, um dann im Homeoffice die italienisch- und französischsprachigen Kunden zu betreuen. Besser konnte es nicht laufen. Und by the way: Ihr Verdienst ist weit höher, als sie es erwartet hatte. Alles passt!

„Für Giovanna freut es mich sehr, dass sie über uns einen neuen Job gefunden hat“, sagt Annette Müller. „Doch wir selbst sind noch nicht am Ziel. Wir benötigen zusätzliche Consultants, mit italienischen und französischen Sprachkenntnissen. Und wir suchen weitere MitarbeiterInnen u. a. für die bundesweite Montage von Photovoltaikanlagen. Da der Arbeitskräftemangel in Deutschland stark spürbar ist, setzen wir weiterhin auf europaweites Recruiting.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hofmann Personal

Frau Stefanie Burandt

Lina Ammonstraße 19

90471 Nürnberg

Deutschland

fon ..: 0911-98993-0

web ..: http://www.hofmann.info

email : stefanie.burandt@hofmann.info

