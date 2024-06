Personalia Salesupply: Rutger Vonk steigt als Senior Business Development Manager bei Salesupply ein

Salesupply baut Business Development aus

Duisburg, 17.06.24 – Rutger Vonk verstärkt ab sofort als Senior Business Development Manager das Salesupply-Team mit Fokus auf Deutschland und die Niederlande. In seiner neuen Funktion ist Rutger Vonk für die Akquise von Online-Geschäften für die globalen Fulfillment, Retouren- und Kundenbetreuungslösungen von Salesupply zuständig. Jeroen Leenders, Mitbegründer von Salesupply, kommentiert den Neuzugang: „Wir freuen uns sehr, Rutger Vonk in unserem Team begrüßen zu dürfen. Seine beeindruckende Erfahrung im E-Commerce-Vertrieb in Deutschland und den Niederlanden wird uns helfen, unsere internationalen Wachstumsziele zu erreichen. Rutger ist eine wertvolle Ergänzung für Salesupply und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Über Salesupply:

Salesupply ist europaweit der einzige Dienstleister, der mittelständischen Online-Händlern skalierbaren und flexiblen Customer Service und Fulfillment bietet. Das Unternehmen mit Deutschlandsitz in Duisburg unterstützt den Kundenservice von Online-Händlern und Brands weltweit in 36 Sprachen und passt sich dabei maximal flexibel dem jeweiligen Bedarf an. Auch die Fulfillment-Angebote an über 15 internationalen Standorten, darunter Deutschland, die Niederlande, Frankreich, Italien, Spanien, UK, Schweden, Polen, Kosovo, USA und China, sind je nach Bedarf skalierbar. Auf diese Weisen können Online-Händler und Marken nicht nur die Kundenzufriedenheit, sondern auch ihre (Kosten-)Effizienz steigern. www.salesupply.de

Kontakt:

Für Unternehmen:

Salesupply Deutschland GmbH

Ruud den Rooijen

Head of Marketing & Communications

r.denrooijen@salesupply.com

Für Presse:

Saskia Müller & Kollegen

communication concepts congresses coaching

Saskia Müller, Founder & Managing Director

t: 089 5000 31 33 | m: +49 178 342 15 67 | e: info@saskiamueller.com

Behringstraße 111a | 80999 München

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Saskia Müller & Kollegen

Frau Saskia Müller

Behringstr. 111A

80999 München

Deutschland

fon ..: +49 178 342 15 67

web ..: https://salesupply.de

email : info@saskiamueller.com

