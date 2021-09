Perus Wirtschaft erholt sich stark – gut für den Bergbau

In Peru gibt es reiche Bodenschätze wie Gold, Silber, Kupfer und Zink.

Auch Agrarprodukte spielen eine große Rolle in Peru, sind aber den Phänomenen El Niño und La Niña unterworfen. Für Rohstoff-Fans sind Gold, Silber und Co im für Maya und Inkakultur bekannten Land von Interesse. Nun hat sich auch die Wirtschaft in Peru enorm erholt. Im zweiten Quartal 2021 stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal an. Zwar ging das BIP im zweiten Quartal 2020 aufgrund eines harten Lockdowns um 30 Prozent zurück, dennoch ist die Erholung spektakulär. Im Frühjahr war das Land politisch instabil, das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen war angefochten worden.

Dies führte zu Unsicherheiten, in deren Folge ausländische Investoren geschätzte drei Milliarden US-Dollar abzogen. Daraufhin wertete die Landeswährung stark ab. Nun hat sogar aufgrund der enormen wirtschaftlichen Erholung die Notenbank Perus das erste Mal seit fünf Jahren die Leitzinsen erhöht. Schreitet die Wirtschaftserholung weiter voran, so könnte sich hier weiteres Wachstumspotenzial ergeben. Wirtschaftswachstum entsteht etwa durch Neuinvestitionen, höheres Arbeitsangebot, Erschließung von Rohstoffvorkommen oder technischem Fortschritt.

Wirtschaftswachstum ist wichtig, denn es wird benötigt für eine Steigerung des Lebensstandards, eine gleichmäßigere Einkommens- und Vermögensverteilung sowie für die Erfüllung staatlicher Aufgaben. Kuya Silver und Hannan Metals sind Unternehmen mit Projekten in Peru.

Hannan Metals – https://www.youtube.com/watch?v=PSirGuKnWYk – ist ein Explorationsunternehmen mit dem Ziel große Kupfer-Silber- und Kupfer-Gold-Lagerstätten zu finden. Erforscht wird mit Nachdruck das San Martin Kupfer-Silber-Projekt, das bereits sehr gute Ergebnisse brachte.

Kuya Silver – https://www.youtube.com/watch?v=eZNQybjM_No – konzentriert sich auf Silber und besitzt in Peru das Bethania-Projekt, welches die bis 2016 produzierende Bethania-Mine enthält. Der Betrieb soll samt einer Erweiterung wieder aufgenommen werden.

