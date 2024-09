Peter Schmidt Group gibt KI-Webinar bei der PAGE Academy

Welche KI-Tools haben es gestalterisch drauf? Und welche Rechte am Output haben Designer:innen und Kund:innen? Darum geht es im Webinar „KI in Branding und Gesetz“ am 8. Oktober 2024, 14 – 18 Uhr.

Felix May ist Director Digital Consulting bei der Marken- und Designagentur Peter Schmidt Group und Lead der Innovations-Unit „PSG Imagine“. KI-Tools gehören zu seinem Alltag: Er kennt deren Stärken und Schwächen – vor allem wenn es um die Integration in Designprozesse und Branding-Systeme geht. Um gestalterisch das Beste aus den Tools herauszuholen, gleichzeitig aber die Gesetze im Auge zu behalten, arbeitet Felix May mit der Anwältin Britta Klingberg zusammen. Gemeinsam geben sie beim PAGE Webinar „KI in Branding und Gesetz“ tiefe Einblicke in Cases, Tools und Rechte. Darüber hinaus zeigen sie auch auf, was Designer:innen gegenüber Kund:innen und Partner:innen berücksichtigen müssen, wenn generative KI Teil des Designprozesses ist.

Das Webinar auf einen Blick

Je mehr Tools genutzt werden, desto komplexer wird es, die Lizenzen oder mögliche Rechtsverletzungen KI-generierter Inhalte einzuordnen. Zumal sich die Rechtslage ebenso rasant weiterentwickelt, wie die Technologien. Im PAGE Webinar geben Felix May und Britta Klingberg einen Überblick über die aktuelle Toollandschaft, die neusten Trends und Learnings aus mehreren Jahren KI-Exploration und sensibilisieren zugleich für juristische Grauzonen. Darüber hinaus erhalten Teilnehmende gestalterische und juristische Orientierung unter anderem für die Tools Photoshop, Midjourney und ComfyUI. Im Webinar werden folgende Cases ausführlich besprochen: Stile entdecken, bestehende Bilder erweitern, fotorealistische Mockup-Shots für Packagings entwickeln, Bilder nach vorgegebenem Stil generieren, Kampagnenmotive erweitern und Avatare kreieren.

Die Teilneh­merzahl ist auf 20 Personen begrenzt, die Teilnahmegebühr beträgt 480 Euro zzgl. MwSt. Hier kannst du dich anmelden und dir einen der begehrten Plätze sichern.

Über die Peter Schmidt Group

Die Peter Schmidt Group ist eine der erfolgreichsten Marken- und Designagenturen Europas und Teil von TEAMBBDO The Marketing Group Germany. Von den Standorten Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, München, Lissabon und Tokio führt sie Marken auf dem Weg des Wandels: Unter dem Motto „Amplified Imagination. With character, craft and curiosity.“ verbindet die Peter Schmidt Group für Kunden wie Mercedes-Benz, E.ON, Henkel, Linde oder die Deutsche Bank technologische Expertise mit gestalterischer Exzellenz. Mit der eigenständigen Unit „PSG Imagine“ bietet sie Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Brand Innovation, Digital Experience und Service Design.

