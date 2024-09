Petro Art Production präsentiert auf der Zürcher Kunstmesse europäische Meisterwerke.

An der Zürcher Kunstmesse präsentiert Petro Art Production Meisterwerke zeitgenössischer europäischer Künstlerinnen und Künstler – und das auf höchstem Niveau.

Auf der diesjährigen Kunstmesse in Zürich (11.-13. Oktober 2024) präsentiert Petro Art Production Werke des serbischen akademischen Bildhauers Predrag Inic, des mehrfach ausgezeichneten rumänischen Malers und Bildhauers Robert Luca sowie des serbischen Künstlers Zvonimir Vidic, der als Maler, Keramiker und preisgekrönter Autor von Graphic Novels Bekanntheit erlangte.

Aufgrund des signifikanten Potenzials der involvierten Künstler hat die Petro Art Production aus Kranj in Slowenien mit Niederlassungen in Venlo und Berlin damit begonnen, die Werke derjenigen Künstler zu sammeln und der Öffentlichkeit zu präsentieren, mit denen eine Kooperation unterhalten wird. Die Ausstellung präsentiert eine Auswahl von Künstlern, die in verschiedenen Medien wie Skulptur, Grafik, Malerei und digitalem Design arbeiten.

Bei Petro Art handelt es sich auf den ersten Blick nicht um eine typische Galerie. Der Grundgedanke von Petro Art ist jedoch tief in der Geschichte verwurzelt, insbesondere in der Landschaftsarchitektur des Klassizismus und der Romantik. Seit Jahrhunderten stellen Auftragsarbeiten einen integralen Bestandteil des künstlerischen Schaffens dar. Die Kooperation zwischen Künstlern und Plattformen, die außerhalb der Kunstwelt tätig sind, eröffnet neue Möglichkeiten für Veränderungen im künstlerischen Prozess.

Info: https://fineartdiscovery.com/listing/2024/petro-art-production.html

Diese Ausstellung wird von Petro Art Production (Kranj, Slowenien) im Rahmen der 26. Ausgabe der zeitgenössischen Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH 2024 präsentiert.

Die Messe präsentiert eine breite Palette zeitgenössischer Kunstwerke, die ein breites Spektrum an Formaten und Preisklassen umfasst. Die Ausstellung präsentiert eine Vielzahl künstlerischer Ausdrucksformen und Medien. Die Ausstellung präsentiert ein breites Spektrum künstlerischer Disziplinen, darunter Malerei, Skulptur, Grafik, Fotografie, Objekte und virtuelle Arbeiten. Die Beteiligung internationaler Galerien sowie Künstlerinnen und Künstler garantiert den Besucherinnen und Besuchern alljährlich einen umfassenden Einblick in die vielfältigen künstlerischen Ausdrucksformen aus verschiedenen Regionen der Welt. Die persönliche Begegnung ist das A und O dieser Messe. Die ART INTERNATIONAL ZURICH ist die perfekte Plattform, um neue Entdeckungen zu machen und sich an einem dynamischen Gedankenaustausch zu beteiligen.

ART INTERNATIONAL ZURICH 2024

26. Messe für zeitgenössische Kunst

11. – 13. Oktober 2024

Kongresshaus Zürich

Website: www.art-zurich.com/2024

Medienbereich: www.art-zurich.com/medien

Akkreditierung : www.art-zurich.com/dvip

Kontakt: www.art-zurich.com/kontakt

E-Mail: info@art-zurich.com

