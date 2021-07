Petroteq Energy meldet Abschluss von FEED-Studie für Anlage mit Kapazität von 5.000 bbl/d

Greenfield Energy erhält auch endgültige FEED-Studie und Bewertungsbericht von dritter Partei

Sherman Oaks (Kalifornien), 28. Juli 2021. Petroteq Energy Inc. (TSX-V: PQE, OTC: PQEFF, FWB: PQCF) (Petroteq oder das Unternehmen), ein ganzheitliches Ölunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung und Einführung seiner eigenen Ölextraktionstechnologien gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass die Front End Engineering and Design- (FEED)-Studie für eine geplante Produktionsanlage mit einer Kapazität von 5.000 bbl/d Öl, in der das Clean Oil Recovery Technology- (CORT)-Verfahren von Petroteq zum Einsatz kommt, von Crosstrails Engineering LLC (Crosstrails) abgeschlossen wurde und voraussichtlich im Laufe dieser Woche an Petroteq geliefert werden wird. Dieses FEED umfasst einen Produktionsstrang, der 5.000 bbl/d aus abgebautem Ölsanderz verarbeiten kann. Das Unternehmen geht davon aus, dass dieses FEED die Ausgangsbasis für zukünftige Strangdesigns mit einer Kapazität von 5.000 bbl/d für den Einsatz in Utah durch Petroteq und möglicherweise durch weitere Lizenznehmer in Utah, den USA und an anderen Standorten weltweit darstellen kann. Dieses Standarddesign muss möglicherweise an die örtlichen Standortbedingungen und Erzeigenschaften angepasst werden, doch die Unterschiede werden voraussichtlich gering sein. Die Zertifizierung dieses Standard-CORT-Verfahrens durch Dritte wird ebenfalls in Kürze erwartet.

TomCo Energy PLC (AIM: TOM) gab am 27. Juli 2021 bekannt, dass Greenfield Energy LLC (Greenfield), ein 50:50-Joint-Venture von TomCo mit Valkor LLC (Valkor), nun die endgültige FEED-Studie für Produktionsanlagen, in denen das von Petroteq lizenzierte CORT-Verfahren angewendet wird, zusammen mit dem entsprechenden technischen Verifizierungsbericht einer dritten Partei hinsichtlich des Verfahrens erhalten hat, der von Crosstrails bzw. Kahuna Ventures LLC (Kahuna) in Auftrag gegeben wurde. Der technische Verifizierungsbericht von Kahuna, der von einer dritten Partei erstellt wurde, ergab Betriebskosten in Höhe von etwa 22 US$ pro Barrel gefördertes Öl für eine Anlage mit einer Kapazität von 5.000 bbl/d, die rund um die Uhr an 360 Tagen im Jahr in Betrieb ist – vor Unternehmenskosten, Vertriebs- und Verwaltungskosten sowie Lizenzgebühren.

Greenfield hat mit Petroteq eine nicht exklusive, standortübergreifende Lizenz vereinbart. Für sämtliche Ölsandanlagen, die von Greenfield durch die Nutzung der Lizenz von Petroteq errichtet werden, muss Greenfield eine Lizenzgebühr in Höhe von 5 % der Nettoeinnahmen aus den aus Ölsandressourcen hergestellten Ölprodukten an Petroteq entrichten. Abgesehen von dieser Lizenzgebühr sind keine weiteren Lizenzgebühren an Petroteq zu entrichten.

Die Pressemitteilung von TomCo finden Sie hier:

polaris.brighterir.com/public/tomco/news/rns/story/xj3q67w

George Stapleton, COO von Petroteq, sagte: Die geschätzten Betriebskosten von 22 $ pro gefördertes Barrel Öl liegen innerhalb des Bereichs von 20 bis 25 $, die zuvor für eine kommerzielle Anlage mit einer Kapazität von 5.000 bbl/d geschätzt wurde, und berücksichtigen nicht die Verringerung der Nettobetriebskosten pro Barrel, die durch den möglichen Verkauf des geförderten Sandes entstehen. Wir sind mit den Ergebnissen der FEED-Studie sehr zufrieden und sind nun bestrebt, die Finanzierung einer Anlage mit einer Kapazität von 5.000 bbl/d weiterzuentwickeln und gleichzeitig die Lizenzierungsbestrebungen mit Dritten voranzutreiben.

Über Petroteq Energy Inc.

Petroteq ist ein Unternehmen für saubere Technologien, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung, Einführung und Lizenzierung einer patentierten, umweltfreundlichen und nachhaltigen Technologie für die Extraktion und Rückgewinnung von Schweröl und Bitumen aus Ölsand und abbaubaren Öllagerstätten gerichtet ist. Die vielseitige Technologie kann sowohl bei wasser- als auch bei ölnassen Lagerstätten eingesetzt werden – und liefert dabei qualitativ hochwertiges Öl und sauberen Sand.

Petroteq ist der Auffassung, dass seine Technologie ein relativ süßes Schweröl aus den Ölsandlagerstätten bei Asphalt Ridge produzieren kann, ohne dass Wasser verwendet werden muss und somit kein Abwasser anfällt, das andernfalls den Einsatz anderer Aufbereitungs- oder Entsorgungsanlagen erfordern würde, die schädlich für die Umwelt sein könnten. Das Verfahren von Petroteq soll eine umweltfreundlichere Extraktionstechnologie darstellen, die einen sauberen Restsand zurücklässt, der verkauft oder in die Umwelt rückgeführt werden kann, ohne dass Bergeteiche oder weitere Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.Petroteq.energy.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen und kanadischen Wertpapiergesetze. Wörter wie „können“, „würden“, „könnten“, „sollten“, „potenziell“, „werden“, „anstreben“, „beabsichtigen“, „planen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“ und ähnliche Ausdrücke, die sich auf das Unternehmen beziehen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen, darunter: Das Unternehmen geht davon aus, dass die FEED-Studie im Laufe dieser Woche an Petroteq übergeben wird; das Unternehmen geht davon aus, dass die FEED-Studie die Grundlage für die künftige Anlage mit einer Kapazität von 5.000 bbl/d für den Einsatz in Utah durch Petroteq und möglicherweise durch weitere Lizenznehmer in Utah, den USA und an anderen Standorten weltweit bilden kann; das Unternehmen geht davon aus, dass etwaige Anpassungen an die örtlichen Standortbedingungen und Erzeigenschaften geringfügig sein werden; und das Unternehmen geht davon aus, dass die Zertifizierung des „Standard“-CORT-Prozesszugs durch Dritte in Kürze erfolgen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es keine Gewissheit gibt, dass es wirtschaftlich rentabel sein wird, einen Teil der Ressourcen zu produzieren. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen sein. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten und Absichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider, basierend auf Informationen, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen, und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen wurden wesentliche Faktoren oder Annahmen zugrunde gelegt. Ob die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen den Erwartungen und Vorhersagen des Unternehmens entsprechen, hängt von einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten ab, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und die finanzielle Lage des Unternehmens erheblich von seinen Erwartungen abweichen. Zu den „Risikofaktoren“, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens in dieser Pressemitteilung abweichen, zählen unter anderem: Ungewissheiten, die mit der Schätzung von Ressourcen verbunden sind, einschließlich der Frage, ob den Liegenschaften des Unternehmens jemals Reserven zugeschrieben werden; da die Extraktionstechnologie des Unternehmens urheberrechtlich geschützt ist, in der Branche nicht weit verbreitet ist und noch nicht in einer konsistenten kommerziellen Produktion eingesetzt wurde, werden die Bitumenressourcen des Unternehmens als bedingte Ressource eingestuft, da sie derzeit nicht als kommerziell abbaubar angesehen werden; eine kommerzielle Produktion in vollem Umfang kann zu öffentlichem Widerstand führen; das Unternehmen kann nicht sicher sein, dass seine Bitumenressourcen wirtschaftlich abbaubar sind und kann daher nicht als nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen eingestuft werden; Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften; die Fähigkeit, Geschäftsstrategien umzusetzen oder Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen, sei es aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen; Status der weltweiten Ölmärkte, Ölpreise und Preisschwankungen; Ölpreise; Zustand der Kapitalmärkte und die Fähigkeit des Unternehmens, Kapital zu beschaffen; Rechtsstreitigkeiten; die kommerzielle und wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Ölsand-Kohlenwasserstoff-Extraktionstechnologie des Unternehmens und anderer geschützter Technologien, die vom Unternehmen oder seinen Tochtergesellschaften entwickelt oder lizenziert wurden und die derzeit experimentellen Charakter haben und noch nicht über einen längeren Zeitraum mit voller Kapazität genutzt wurden; die Abhängigkeit von Lieferanten, Auftragnehmern, Beratern und Schlüsselpersonal; die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Mineralienpachtbesitz aufrechtzuerhalten; potenzielles Scheitern der Geschäftspläne oder des Geschäftsmodells des Unternehmens; die Art der Öl- und Gasproduktion und der Ölsandgewinnung, -förderung und -produktion; Ungewissheiten bei der Exploration und den Bohrungen nach Öl, Gas und anderen kohlenwasserstoffhaltigen Substanzen; unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und sonstigem Kapital; potenzielle Beschädigung oder Zerstörung von Eigentum, Verlust von Menschenleben und Umweltschäden; Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Umweltschutzgesetzen und -vorschriften; nicht versicherbare oder nicht versicherte Risiken; potenzielle Interessenkonflikte von Führungskräften und Direktoren; Risiken im Zusammenhang mit COVID-19, einschließlich verschiedener Empfehlungen, Anordnungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden, die versuchen, die Pandemie einzudämmen, einschließlich Reisebeschränkungen, Grenzschließungen, Schließung von nicht lebensnotwendigen Geschäften, Quarantänen, Selbstisolierung, Schutz an Ort und Stelle und sozialer Distanzierung, Störungen der Märkte, der Wirtschaftstätigkeit, der Finanzierung, der Versorgungsketten und der Vertriebskanäle sowie einer Verschlechterung der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich einer möglichen nationalen oder globalen Rezession; und andere allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen und -faktoren, einschließlich der Risikofaktoren, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens erörtert oder erwähnt werden, die bei der United States Securities and Exchange Commission hinterlegt und unter www.sec.gov (einschließlich des jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K gemäß dem Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung) und bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in bestimmten kanadischen Provinzen eingereicht wurden und unter www.sedar.com abrufbar sind.

Sollte ein Faktor das Unternehmen in unerwarteter Weise beeinflussen oder sollten sich Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den vorhergesagten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Alle derartigen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit solcher zukunftsgerichteten Informationen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich

Soweit nicht anders angegeben, sind alle Dollarbeträge in dieser Pressemitteilung in US-Dollar angegeben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

KONTAKTINFORMATIONEN

Petroteq Energy Inc.

Alex Blyumkin

Executive Chairman

Tel: (800) 979-1897

