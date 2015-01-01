-
Pfandleihe und Leihhäuser
Pfandhauswesen im deutschsprachigen Raum
In Österreich ist die Pfandleihe seit Jahrhunderten die schnellste und unkomplizierteste Möglichkeit, sofort Bargeld zu bekommen – ganz ohne Bankgespräch, ohne KSV-Abfrage und ohne dass irgendjemand nach dem Grund fragt. Du kommst einfach mit einem wertvollen Gegenstand vorbei, zum Beispiel Goldschmuck, einer Luxusuhr, Silberbesteck, einer Designer-Handtasche, einem guten Smartphone, Laptop oder sogar deinem Auto. Der Pfandexperte bewertet alles fair und transparent direkt vor dir und zahlt dir sofort den Beleihungsbetrag in bar aus – in der Regel 50 bis 70 % des aktuellen Marktwerts. Dafür fallen klar festgelegte Zinsen an: maximal zwischen 3,75 % und 5,25 % pro Monat, abhängig von der Höhe des Darlehens. Der Vertrag läuft standardmäßig drei Monate, du kannst aber jederzeit früher zurückzahlen oder die Frist problemlos verlängern. Solltest du das Pfand einmal nicht auslösen, wird es nach einer zusätzlichen zweimonatigen Schonfrist öffentlich versteigert. Du bleibst trotzdem schuldenfrei – es gibt keine Nachforderungen und keine negative Eintragung bei KSV oder Schufa. Deine persönlichen Daten und dein Besuch werden streng vertraulich behandelt; alles ist durch das österreichische Pfandleihgesetz geschützt. Ob du zum traditionsreichen Dorotheum gehst (mit Filialen in Wien, Salzburg, Graz, Linz, Innsbruck & Co.), zum Wiener Leihamt oder zu einem der modernen Anbieter wie Cashy Pfandleihe – das Prinzip ist immer gleich: seriös, sicher und absolut diskret. Kurz gesagt: Wenn du schnell und ohne Umwege Geld brauchst, ist die Pfandleihe die fairste und stressfreieste Lösung, die es in Österreich gibt. Tausende Menschen nutzen sie jedes Jahr – und das aus gutem Grund.
Pfandleihe und Leihhäuser
