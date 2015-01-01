  • Pfandleihe und Leihhäuser

    Pfandhauswesen im deutschsprachigen Raum

    In Österreich ist die Pfandleihe seit Jahrhunderten die schnellste und unkomplizierteste Möglichkeit, sofort Bargeld zu bekommen – ganz ohne Bankgespräch, ohne KSV-Abfrage und ohne dass irgendjemand nach dem Grund fragt. Du kommst einfach mit einem wertvollen Gegenstand vorbei, zum Beispiel Goldschmuck, einer Luxusuhr, Silberbesteck, einer Designer-Handtasche, einem guten Smartphone, Laptop oder sogar deinem Auto. Der Pfandexperte bewertet alles fair und transparent direkt vor dir und zahlt dir sofort den Beleihungsbetrag in bar aus – in der Regel 50 bis 70 % des aktuellen Marktwerts. Dafür fallen klar festgelegte Zinsen an: maximal zwischen 3,75 % und 5,25 % pro Monat, abhängig von der Höhe des Darlehens. Der Vertrag läuft standardmäßig drei Monate, du kannst aber jederzeit früher zurückzahlen oder die Frist problemlos verlängern. Solltest du das Pfand einmal nicht auslösen, wird es nach einer zusätzlichen zweimonatigen Schonfrist öffentlich versteigert. Du bleibst trotzdem schuldenfrei – es gibt keine Nachforderungen und keine negative Eintragung bei KSV oder Schufa. Deine persönlichen Daten und dein Besuch werden streng vertraulich behandelt; alles ist durch das österreichische Pfandleihgesetz geschützt. Ob du zum traditionsreichen Dorotheum gehst (mit Filialen in Wien, Salzburg, Graz, Linz, Innsbruck & Co.), zum Wiener Leihamt oder zu einem der modernen Anbieter wie Cashy Pfandleihe – das Prinzip ist immer gleich: seriös, sicher und absolut diskret. Kurz gesagt: Wenn du schnell und ohne Umwege Geld brauchst, ist die Pfandleihe die fairste und stressfreieste Lösung, die es in Österreich gibt. Tausende Menschen nutzen sie jedes Jahr – und das aus gutem Grund.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Cashy Germany GmbH
    Herr Gregor Kleibl
    Kolpingring 18
    82041 Oberhaching
    Deutschland

    fon ..: +4915172654317
    web ..: https://cashy.de/impressum
    email : support@cashy.de

    Cashy Germany GmbH
    Kolpingring 18
    82041 Oberhaching
    +4915172654317
    support@cashy.de
    UID: DE352165409 / HRB 273792
    Amtsgericht München

    Geschäftsführer: Gregor Kleibl

    Zuständige Aufsichtsbehörde:
    Landeshauptstadt München,
    Kreisverwaltungsreferat
    Ruppertstraße 19,
    80466 München

    Pressekontakt:

    Cashy Germany GmbH
    Herr Gregor Kleibl
    Kolpingring 18
    82041 Oberhaching

    fon ..: +4915172654317
    web ..: https://cashy.de/impressum
    email : support@cashy.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Pfandleihe, Pfandleiher, Pfandhaus, Leihhaus, Leihhäuser, Pfandleihhaus
      Die Bedeutung von Pfandleihen und Leihhäusern für die spontane Finanzierung Pfandleihen und Leihhäuser spielen eine wichtige Rolle in der finanziellen Landschaft....

    2. Cashy Pfandhaus München: Ihre erste Adresse für Autopfand, Luxusgüter und klassische Pfandleihe
      Das Cashy Pfandhaus in München setzt neue Maßstäbe in der Welt der Pfandleihe - Sofort Bargeld!...

    3. Wie funktioniert Pfandleihe?
      Pfandleihhaus für Pfandleihe in Wien, Graz, Linz, Berlin und München...

    4. Leihhäuser in Österreich und Deutschland
      Tradition trifft moderne Finanzdienstleistung...

    5. Pfandleihe: Ein umfassender Ratgeber zur optimalen Nutzung
      In finanziellen Engpässen bietet die Pfandleihe eine diskrete und effiziente Möglichkeit, kurzfristig an Geldmittel zu gelangen....

    6. Die Pfandleihe in der Nähe: Eine zuverlässige Lösung in finanziellen Notlagen
      In einer Welt, in der finanzielle Unsicherheiten immer präsent sind, bietet die Pfandleihe in der Nähe eine schnelle und unkomplizierte Lösung für Menschen, die kurzfristig Geld benötigen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.